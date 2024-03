Wenig verändert - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen hat die Wall Street konsolidiert. Die Neigung zu Gewinnmitnahmen vor allem im zinsreagiblen Technologiesektor war aber ausgeprägt. Die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag verstärkten nun doch die Erwartung, dass die Zinsen in den USA noch länger auf dem hohen Niveau bleiben könnten, als vom Markt bislang angenommen. Das bremste den Aktienmarkt. Daher stieg die Bedeutung der US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Tesla verloren 4,5 Prozent nach einem sehr negativen Analystenkommentar von Wells Fargo. Nvidia büßten 1,1 Prozent ein. Nach der jüngsten Rekordjagd seien die Titel anfällig für Gewinnmitnahmen, hieß es. Intel verbilligten sich um 4,4 Prozent. Die US-Regierung hatte Pläne für milliardenschwere Subventionen zurückgezogen. U.S. Steel sackten um 12,8 Prozent ab. Laut Berichten hat US-Präsident Joe Biden ernsthafte Bedenken gegen die geplante Übernahme durch Nippon Steel. 3M fügten zu ihren jüngsten Aufschlägen weitere 5,4 Prozent hinzu. Bereits am Vortag war die Bekanntgabe des Chefwechsels beim Mischkonzern gut angekommen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,63 +5,0 4,58 20,7

5 Jahre 4,19 +3,9 4,15 19,1

7 Jahre 4,20 +4,1 4,16 23,1

10 Jahre 4,19 +3,2 4,16 31,1

30 Jahre 4,34 +2,6 4,32 37,4

Die Zweifel über die ersten Zinssenkungen zeigten sich abermals am Rentenmarkt, dort bauten die Renditen ihre kräftigen Vortagesgewinne aus. Die Aussicht auf eine Verschiebung der ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank nach den US-Inflationsdaten hatte die Renditen bereits am Vortag nach oben gehievt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0941 -0,1% 1,0949 1,0945 -0,9%

EUR/JPY 161,82 +0,1% 161,74 161,68 +4,0%

EUR/CHF 0,9624 +0,0% 0,9621 0,9607 +3,7%

EUR/GBP 0,8552 -0,0% 0,8555 0,8553 -1,4%

USD/JPY 147,90 +0,1% 147,71 147,73 +5,0%

GBP/USD 1,2794 -0,0% 1,2799 1,2798 +0,6%

USD/CNH 7,1977 +0,1% 7,1923 7,1922 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 73.607,17 +0,8% 73.040,07 72.709,89 +69,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach dem leichten Plus am Vortag, in Reaktion auf die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten, nun im Minus. Der Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Die Daten könnten allerdings einen etwas festeren Dollar - ausgehend von den aktuellen Niveaus - rechtfertigen, erläuterte ING-Währungsexperte Francesco Pesole, der mit einem baldigen Anstieg der US-Währung rechnet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,72 79,72 0% 0 +10,1%

Brent/ICE 84,04 84,03 +0,0% +0,01 +9,5%

Für die Ölpreise ging es um bis zu 2,8 Prozent nach oben. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich in der Vorwoche überraschend verringert. Analysten hatten unveränderte Bestände vorhergesagt. Gestützt wurde der Erdölmarkt auch von den massiven Angriffen der Ukraine auf russische Erdöleinrichtungen, die zum Teil schwere Treffer einstecken und den Betrieb einstellen mussten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.168,75 2.174,73 -0,3% -5,98 +5,2%

Silber (Spot) 24,91 25,03 -0,5% -0,12 +4,8%

Platin (Spot) 938,25 943,28 -0,5% -5,03 -5,4%

Kupfer-Future 4,02 4,05 -0,7% -0,03 +3,3%

Die Spekulation auf in die Zukunft verschobene Zinssenkungen ließ den Goldpreis um 0,7 Prozent steigen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK NIEDERLANDE

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders wird nach eigenen Worten trotz seines Wahlsiegs im November nicht Regierungschef. "Ich kann nur Ministerpräsident werden, wenn alle Parteien in der Koalition dies unterstützen", schrieb Wilders am Mittwoch im Onlinedienst X. Dies sei "nicht der Fall", fügte er mit Blick auf die seit Monaten andauernden Koalitionsverhandlungen hinzu.

STREIKS DEUTSCHLAND

An mehreren deutschen Flughäfen ist in der Nacht zum Donnerstag das Sicherheitspersonal in einen ganztägigen Streik getreten. Zu dem Ausstand aufgerufen waren die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und den Servicebereichen in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und in Köln streiken nur die Fluggastkontrolleure, in München nur die Personal-, Waren- und Frachtkontrolleure. Der Hauptstadtflughafen BER, der Stuttgarter sowie der Hamburger Flughafen verwiesen auf ihrer Website darauf, dass "keine Abflüge" von Passagierflügen möglich seien. In Köln fällt ein Großteil der Flüge aus, am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurden laut Website alle Abflüge gestrichen oder umgeleitet.

MEDIEN GROSSBRITANNIEN

Die Regierung Großbritanniens will verhindern, dass britische Zeitungen in den Besitz anderer Staaten gelangen. Der für Medien zuständige Regierungsvertreter Stephen Parkinson kündigte im Oberhaus in London eine entsprechende Gesetzesänderung an. Ein Regierungssprecher erklärte, dies werde "zusätzlichen Schutz für eine freie Presse bieten, einen Pfeiler unserer Demokratie". Hintergrund sind Pläne für eine Übernahme der Telegraph Media Group (TMG) mit der Zeitung Daily Telegraph und dem Magazin Spectator durch das Joint Venture RedBird IMI, das zu 75 Prozent Scheich Mansur bin Sajed al-Nahjan aus Abu Dhabi gehört, dem Vizepräsidenten und stellvertretenden Regierungschef der Vereinigten Arabischen Emirate.

RWE

hat im vergangenen Jahr von einem starken Handelsgeschäft und hohen Erträgen aus der internationalen Stromerzeugung profitiert. Der DAX-Konzern bestätigte die bereits Ende Januar gemeldeten vorläufigen Ergebnisse und den gedämpften Ausblick für 2024. Zudem bekräftigte der Versorger, dass die Dividende für das laufende Jahr auf 1,10 Euro steigen soll.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

BERICHTET

GESAMTJAHR* Gj23 ggVj Gj22

Aussenumsatz 28.566 -26% 38.415

EBITDA bereinigt 8.378 +33% 6.310

EBITDA bereinigt Kerngeschäft 7.673 +38% 5.559

EBIT bereinigt 6.349 +39% 4.568

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.450 -47% 2.717

Ergebnis je Aktie 1,95 -50% 3,93

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 4.536 +39% 3.253

Ergebnis je Aktie bereinigt 6,10 +30% 4,71

Dividende je Aktie 1,00 +11% 0,90

K+S

Nach dem starken Einbruch der Düngemittelpreise im vergangenen Jahr hat K+S wie erwartet deutlich weniger verdient als 2022. Für 2024 rechnet K+S mit einem weiteren Rückgang des EBITDA auf 500 bis 650 Millionen Euro. Das obere Ende werde erreicht, wenn die Kalipreise im Frühjahr in Übersee stiegen und in Europa stabil blieben, sagte Vorstandschef Burkhard Lohr. Sollten die Preise in Europa fallen und in Übersee unverändert sein, so bleibe das Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG

GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Gj23 ggVj Zahl Gj22

Umsatz 3.870 -32% 3.853 -32% 9 5.677

EBITDA 712 -71% 695 -71% 9 2.423

Erg. nach Steuern bereinigt 162 -89% 164 -89% 9 1.494

Erg./Aktie bereinigt 0,86 -89% 0,85 -89% 8 7,81

Free Cashflow bereinigt 311 -67% 331 -64% 8 932

Dividende je Aktie 0,70 -30% 0,63* -37% 8 1,00

LANXESS

erwartet im laufenden Quartal noch keine Verbesserung gegenüber dem vierten Quartal 2023. Ab dem zweiten Quartal rechnet Lanxess mit einem moderaten Anstieg der verkauften Volumina. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Lanxess mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen, das moderat über dem Wert von 2023 liegt. Das Ergebnis werde sich aber immer noch deutlich unter dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen Jahre bewegen, so der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 im Detail (in Millionen Euro, Dividende in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Umsatz 6.714 -17% 6.873 -15% 8.088

EBITDA* 512 -45% 510 -45% 930

EBITDA-Marge* 7,6 -- 7,4 -- 11,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 443 +77% -- -- 250

Dividende je Aktie 0,10 -90% 0,10 -90% 1,05

* vor Sondereinflüssen

SCHAEFFLER / VITESCO

