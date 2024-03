Der Dollar zog parallel zu den leicht steigenden US-Marktzinsen etwas an. Der Yen blieb nach seinem jüngsten Rücksetzer gedrückt vor der Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ) am Dienstag. Die BoJ dürfte ihren Ausstieg aus der ultalockeren Geldpolitik weiter verschieben, wurde im Handel spekuliert.

Die Ölpreise stiegen um rund 2 Prozent. Preistreibend habe eine neue Welle ukrainischer Angriffe auf Raffinerien in Russland gewirkt, hieß es im Handel. Verwiesen wurde auch auf ermutigende Konjunkturdaten aus China, die eine höhere Ölnachfrage zur Folge haben könnten. Hilfreich waren laut Mizuho-Marktkenner Robert Yawger auch Berichte, wonach der Irak seine Ölexporte verringern will als Ausgleich für eine zu hohe Förderung im Januar und Februar.

RESERVE BANK OF AUSTRALIA (RBA)

lässt ihre Leitzinsen vorerst unverändert bei 4,35 Prozent, will aber eine weitere Anhebung der Zinssätze nicht ausschließen, da die Inflation nach wie vor zu hoch sei und voraussichtlich noch einige Zeit auf hohem Niveau bleiben werde. Diese Entscheidung war von vielen Wirtschaftsexperten erwartet worden.

DEUTSCHE BANK

Die Bafin hat eine Geldbuße von 50.000 Euro gegen die Bank verhängt wegen falscher Angaben und zu später Information in einem Sicherheitsvorfall.

EON

hat zwei Anleihen im Volumen von 1,8 Milliarden Euro am Kapitalmarkt untergebracht - die Kupons lauten auf 3,5 bzw. 4,125 Prozent.

DELIVERY HERO

will Wandelschuldverschreibungen zurückkaufen und bietet Inhabern von entsprechenden Papieren mit Fälligkeit 2025 und 2026 dafür insgesamt bis zu 600 Millionen Euro an.

FRAPORT

hat im vergangenen Jahr von der Erholung der Passagierzahlen profitiert. Umsatz und Gewinn legten deutlich zu. Auf die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung müssen die Aktionäre allerdings noch warten. Weder für das abgelaufene Jahr noch für 2024 soll es eine Dividende geben. Für das laufende Jahr prognostiziert Fraport ein Konzern-EBITDA von 1,26 bis 1,36 Milliarden Euro sowie ein Konzernergebnis von 435 bis 530 Millionen Euro. Bis 2030 peilt der Konzern ein EBITDA von 2 Milliarden Euro an.

Die Zahlen zum Jahr 2023 im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG

GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Gj23 ggVj Zahl Gj22

Umsatz 4.001 +25% 3.890 +22% 16 3.194

EBITDA 1.204 +17% 1.198 +16% 17 1.030

EBIT 703 +24% 729 +29% 16 565

Ergebnis nach Steuern 431 +158% -- -- -- 167

Ergebnis nach Steuern/Dritten 393 +197% 358 +170% 14 132

Ergebnis je Aktie 4,26 +198% 3,86 +170% 14 1,43

LUFTHANSA

und Verdi gehen kommende Woche in das Schlichtungsverfahren für rund 25.000 Bodenbeschäftigte des Konzerns. Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll die Schlichtung am 25. März beginnen und spätestens am 28. März enden. Der von Verdi benannte Schlichter ist der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow. Während der Schlichtung besteht Friedenspflicht.

SCHOTT PHARMA

baut sein Produktionsnetzwerk mit einer 340 Millionen Euro schweren Investition in den USA aus. In Wilson (North Carolina) sollen dadurch gut 400 Arbeitsplätze geschaffen werden.

MEDIOS

übernimmt die niederländische Ceban Pharmaceuticals. Der Kaufpreis für 100 Prozent der Ceban-Anteile setzt sich zusammen aus einer Barkomponente von 235,3 Millionen Euro und 1,7 Millionen Medios-Aktien. Den Kaufpreis will Medios aus vorhandenen Barmitteln und einer bereits zugesagten Kreditlinie über 200 Millionen Euro finanzieren. Medios erwartet in der Folge für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund 82 bis 91 Millionen Euro, was einer Marge von rund 4,3 Prozent entspreche.

CISCO

hat am Montag die Übernahme des Cybersecurity- und Analyseunternehmens Splunk für 28 Milliarden US-Dollar in bar abgeschlossen. Die Übernahme, die größte in der Geschichte von Cisco, gelang damit Monate früher als geplant und spiegelt die außergewöhnlichen Anstrengungen wider, das Geschäft rund um Daten und künstliche Intelligenz neu zu gestalten.

