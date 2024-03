Gut behauptet - Der DAX markierte bei 18.044 Punkten erneut ein Allzeithoch. Rheinmetall fielen um 2,1 Prozent zurück, belastet von Insiderverkäufen des CEO Armin Papperger. BASF stiegen um 2,5 Prozent auf 51,88 Euro. Berenberg hatte die Aktie auf die Kaufliste genommen mit einem Kursziel von 58 Euro. Deutz erholten sich mit positiven Analystenstimmen nach den Verlusten vom Vortag und gewannen 6,7 Prozent. Nach endgültigen Zahlen gaben PVA um 6,1 Prozent nach. Diese enthielten laut Jefferies keine Überraschungen, genauso wenig wie der Ausblick auf das laufende Jahr. Möglicherweise störten sich einige Anleger an dem leicht unter dem Vorjahr liegenden Auftragseingang von 222 Millionen Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog einer kleinen Kursrally im späten Geschäft an der Wall Street ging es mit dem XDAX genüber dem DAX-Xetra-Handelsschluss um 0,7 Prozent nach oben. Auslöser waren Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Zinskrs, die die Hoffnungen am Markt bestärkten, dass im Juni eine erste von drei Zinssenkungen im laufenden Jahr anstehen könnte.

USA - AKTIEN

Fest - Die Aussage der US-Notenbank im Anschluss an ihre zweitägigen Beratungen, dass die Ratsmitglieder 2024 weiter drei Zinssenkungen erwarten, löste eine kleine Kursrally aus. Dass der Zinspfad unsicher sei, die Inflationsfortschritte nicht gesichert seien und die Fed weiter von Sitzung zu Sitzung entscheiden wolle, tat der Zinssenkungszuversicht keinen Abbruch. Der S&P-500 markierte ein neues Rekordhoch, ebenso der Dow. Die US-Währungshüter änderten ihre Projektionen zu den Zinssenkungen in diesem Jahr trotz des soliden Wachstums und der unerwartet hohen Inflation in den jüngsten Monaten nicht wesentlich. Dazu hoben sie ihre Wachstumsaussichten für 2024 an. Tagesgewinner am Aktienmarkt waren Autoaktien, deren Subindex um 2,7 Prozent zulegte. Für Transportwerte ging es um 1,7 Prozent nach oben, ebenso für den S&P-500-Subindex der Banken. Am Ende rangierten mit keinen Einbußen die wenig zinsempfindlichen Aktien der Pharmabranche und der Hersteller von Haushaltsgütern. Die Aktie des Börsenbetreibers Nasdaq büßte 2,5 Prozent ein. Hier belastete, dass ein Staatsfonds aus Dubai, größter Nasdaq-Einzelaktionär, den Verkauf eines Drittels seiner Anteile plant. Boeing zeigten sich nach den Verlusten der Vortage um 3,7 Prozent erholt. Dass bei dem Flugzeugbauer behördliche Kontrollen und langsamere Produktion der Maschinen vom Typ 737 MAX den Cashflow beeinträchtigen werden, belastete nicht.

US-ANLEIHEN

Am Zinsterminmarkt stieg nach den Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Zinspfad die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung im Juni zwar auf 72 von knapp 60 Prozent. Am Anleihemarkt tat sich unter dem Strich nach den Fed-Kommentaren aber nicht viel. Im Tagesvergleich gaben die Renditen leicht nach.

DEVISEN

Die von der Fed mit ihren Begleitkommentaren zu den unveränderten Zinsen befeuerten Zinssenkungsaussichten bescherten dem Dollar einen Schwächeanfall. Der Euro schnellte von Tagestiefs um 1,0840 auf gut 1,0910 Dollar nach oben. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

Die Ölpreise gaben um bis zu 2 Prozent nach. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Dass die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche gesunken sind, war bereits erwartet worden.

METALLE

Der Goldpreis legte mit der Aussicht auf bald fallende Zinsen deutlich zu um über 1 Prozent auf 2.186 Dollar je Feinunze. Unterstützung kam dazu vom schwachen Dollar, woduch das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger wird.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar erneut deutlich um 5,9 Prozent gestiegen, nachdem sie sich bereits im Januar um 5,6 Prozent erhöht hatten. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Zum Plus trug allerdings wesentlich ein Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer im Vorjahr bei", betonte das Ministerium. Der Bund verbuchte im Februar 9,8 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von rund 30,0 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit rund 28,0 Milliarden Euro um 6,4 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Februar auf rund 64,2 Milliarden Euro.

PEOPLE'S BANK OF CHINA

Die chinesische Notenbank könnte die geldpolitischen Zügel weiter lockern. Es gebe Spielraum, die Anforderungen an die Reserven der Banken zu senken, sagte Vize-Gouverneur Xuan Changneng bei einer Presseveranstaltung. Er fügte hinzu, dass die Poeple's Bank of China (PBoC) eine neue Fazilität einführen wird, um die High-End-Produktion des Landes und die digitale Wirtschaft zu unterstützen.

HEIDELBERG MATERIALS

Vorstandschef Dominik von Achten soll bis Ende Januar 2028 im Amt bleiben. Der Aufsichtsrat verlängerte sein Mandat, das Ende Januar 2025 ausgelaufen wäre, vorzeitig.

HEIDELBERG MATERIALS

will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 eine um 15 Prozent höhere Dividende zahlen als im Vorjahr. Vorgeschlagen wird der Hauptversammlung eine Gewinnbeteiligung von 3,00 Euro. Analysten hatten mit 2,85 Euro gerechnet.

AAREAL BANK

Moody's hat die Bonität auf Baa1 von A3 gesenkt. Der Ausblick bleibt negativ.

DOCMORRIS

hat seinen operativen Verlust im vergangenen Jahr eingegrenzt. Unter dem Strich machte das Unternehmen einen Gewinn, was dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts zu verdanken war. Im laufenden Jahr will Docmorris auch dank des E-Rezepts in Deutschland wachsen und stellt einen operativen Break-Even in Aussicht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus dem fortgeführten Geschäft lag 2023 wie zuletzt vom Unternehmen erwartet bei minus 35 Millionen Franken, nach einem Verlust von 85,5 Millionen Franken im Vorjahr. Der Konzerngewinn betrug 82,3 Millionen Franken, was allerdings nur dem nicht fortgeführten Geschäft zu verdanken war. Aus fortgeführtem Geschäft stand ein Verlust von 118 Millionen Euro zu Buche.

REDDIT

wird bei seinem Börsengang mit 6,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Social-Media-Unternehmen aus den USA legte den Ausgabepreis auf 34 Dollar je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne von 31 bis 34 Dollar fest. Die Aktie wird am Donnerstag an der New York Stock Exchange erstmals unter dem Tickersymbol "RDDT" gehandelt.

===

