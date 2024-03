Der Dollar holte seine Verluste vom Vortag komplett wieder auf, unterstützt davon, dass auch von anderen Notenbanken taubenhafte Signale kamen. Der Franken fiel deutlicher zurück, nachdem die Schweizerische Nationalbank überraschend den Leitzins gesenkt hatte. Das britische Pfund gab ebenfalls nach, nach dem Zinsentscheid der Bank of England. Sie beließ zwar ähnlich wie die Fed den Leitzins unverändert, Beobachter sprachen aber von Hinweisen, dass sich die Notenbank in Richtung einer Zinssenkung bewegt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,56 81,07 -0,6% -0,51 +10,9%

Brent/ICE 85,28 85,78 -0,6% -0,50 +11,1%

Bei den Ölpreisen tat sich wenig. Nach den Mehrmonatshochs bremsten Gewinnmitnahmen, aber auch der festere Dollar, der das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.173,79 2.181,31 -0,3% -7,52 +5,4%

Silber (Spot) 24,53 24,75 -0,9% -0,22 +3,2%

Platin (Spot) 903,28 907,50 -0,5% -4,23 -8,9%

Kupfer-Future 4,01 4,05 -1,1% -0,04 +2,8%

Der Goldpreis kam um 0,9 Prozent etwas deutlicher zurück. Auf den Preis drückten der festere Dollar und steigende Zinsen am Anleihemarkt.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA/USA

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping will am kommenden Mittwoch im Rahmen eines von der Regierung gesponserten Forums eine eine Gruppe von US-Wirtschaftsvertretern und CEOs treffen, wie wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

MEXIKO - Geldpolitik

Die mexikanische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um Viertelprozentpunkt auf 11,0 Prozent gesenkt.

ABB

plant ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Dollar, das im April 2024 gestartet werden und bis zum 31. Januar 2025 laufen soll.

ENEL

hat den Nettogewinn 2023 mehr als verdoppelt auf 3,44 (Vorjahr: 1,68) Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis kletterte er um knapp 21 Prozent auf 6,51 Milliarden Euro. Das EBITDA stieg um 1,7 Prozent auf 20,26 Milliarden Euro, um Einmaleffekte bereinigt legte es um fast 12 Prozent zu auf 21,97 Milliarden. Enel hatte einen bereinigten Nettogewinn zwischen 6,4 und 6,7 Milliarden und ein ordentliches EBITDA zwischen 21,5 und 22,5 Milliarden angestrebt. Der Umsatz sank im Zuge der Normalisierung des Energiemarktes auf 95,57 (140,52) Milliarden Euro. Enel will eine Dividende von 0,43 (0,40) Euro je Aktie zahlen.

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES (IAG)

teilte mit, dass persönliche Daten von Kunden von Air Europa wegen eines im Oktober entdeckten Sicherheitslecks möglicherweise abgegriffen wurden. Derzeit gebe es aber keine Anzeichen für einen Missbrauch der Daten. IAG bemüht sich derzeit um die Genehmigung für die vollständige Übernahme von Air Europa für 400 Millionen Euro.

FEDEX

Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis Ende Februar auf 879 Millionen US-Dollar von 771 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 3,86 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 3,29 Dollar prognostiziert. Der Umsatz ging auf 21,7 von 22,2 Milliarden Dollar zurück und lag damit leicht unter den Erwartungen.

NIKE

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 1,17 (Vorjahr: 1,24) Milliarden Dollar bzw. 77 (79) Cent je Aktie erzielt. Analysten hatten 69 Cents erwartet. Der Umsatz stieg um 0,3 Prozent auf 12,43 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über der Erwartung der Wall Street von 12,28 Milliarden. In der Region Europa, Naher Osten und Afrika sank der Umsatz des Sportausrüsters um 3 Prozent, während er in China um 5 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Lateinamerika um 3 Prozent stieg.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)