Die Ölpreise zogen an. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 1,6 Prozent auf 81,95 Dollar. Es gebe Anzeichen für eine Verknappung auf dem Markt und die geopolitischen Bedenken nähmen weiter zu, hieß es. Russland hat in der vergangenen Woche ein massives Raketen- und Drohnenfeuer auf die ukrainische Energieinfrastruktur abgefeuert. Der Angriff folgte auf eine Reihe von schweren Drohnenangriffen Kiews auf große russische Raffinerien in diesem Monat, die zu einem vorübergehenden Produktionsstopp führten und auf dem Markt Befürchtungen hinsichtlich der weltweiten Ölversorgung auslösten. Zudem wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Tagesverlauf über einen neuen Resolutionsentwurf für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen abstimmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.172,89 2.172,15 +0,0% +0,74 +5,4%

Silber (Spot) 24,61 24,67 -0,2% -0,06 +3,5%

Platin (Spot) 904,68 904,30 +0,0% +0,37 -8,8%

Kupfer-Future 3,98 4,01 -0,8% -0,03 +2,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold profitierte etwas vom schwächeren Dollar und den sinkenden Anleiherenditen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 2.174 Dollar.

AIRBUS

Qantas untersucht einen Airbus A330, nachdem die Piloten am Montagabend auf einem Flug von Melbourne nach Perth eines der Triebwerke des Flugzeugs abgeschaltet hatten. Lokale Medien zitierten Passagiere, die von einem lauten Knall an Bord des Qantas-Fluges 781 berichteten. Die größte australische Fluggesellschaft teilte mit, die Maschine sei sicher und ohne weitere Zwischenfälle in Perth gelandet.

COMPUGROUP

kauft bis zu 500.000 Aktien oder 0,93 Prozent des Grundkapitals zurück. Dazu sollen maximal 15,5 Millionen Euro aufgewendet werden. Der Rückkauf wird vom 26. März 2024 bis zum einschließlich 28. April 2024 stattfinden.

DEUTSCHE KONSUM REIT

will ihre zweite Börsennotierung in Südafrika beenden. Das Immobilienunternehmen will sich ausschließlich auf seine Heimatbörse Frankfurt und die dortige Aktionärsbasis konzentrieren. Einen Zeitpunkt für den Rückzug von der Johannesburg Stock Exchange (JSE) nannte Deutsche Konsum noch nicht.

HORNBACH

hat die Konsumzurückhaltung im vergangenen Geschäftsjahr gespürt. Das Unternehmen meldete einen rückläufigen Umsatz und ein niedrigeres operatives Ergebnis. Zum Start ins neue Geschäftsjahr sieht das Management aber positive Signale. Der Umsatz sank im Gesamtjahr per Ende Februar um 1,6 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro, was vor allem einem schwachen Deutschlandgeschäft geschuldet war. Auf den Teilkonzern Hornbach Baumarkt entfielen 5,8 Milliarden Euro, 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Schlussquartal per Ende Februar ging der Konzernumsatz um 1,5 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro zurück.

KWS SAAT

verkauft ihr südamerikanisches Maisgeschäft nebst Lizenzen an die argentinische GDM. Das Transaktionsvolumen belaufe sich auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Verkauf werde wesentliche Finanzkennziffern der KWS Gruppe deutlich positiv beeinflussen.

CASINO

Die Aktien der hochverschuldeten französischen Supermarktkette werden aufgrund einer geplanten Kapitalmaßnahme ab dem 27. März vom Handel ausgesetzt. Sollte die finanzielle Restrukturierung wie geplant verlaufen, werde der Handel am 28. März wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

REPSOL

will eigene Aktien im Wert von 913,9 Millionen Euro als Teil eines zuvor angekündigten Plans zur Rückgabe von Barmitteln an die Aktionäre starten. Der spanische Energiekonzern teilte am späten Montag mit, dass der Rückkauf am Dienstag beginnen und bis Ende Juli laufen werde. Das Unternehmen könne aber den Aktienrückkauf vorzeitig beenden.

FISKER

ist in seinen Verhandlungen über eine Verbindung mit einem ungenannten großen Autohersteller gescheitert, was die Bedenken über die finanzielle Situation des Elektroauto -Startups verstärkt. Fisker wägt nun die strategischem Alternativen ab, wie etwa interne oder außergerichtliche Umstrukturierungen und den Verkauf von Vermögenswerten.

