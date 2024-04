Die Ölpreise legten etwas zu, nachdem sie zuletzt auf die höchsten Stände seit Sommer 2022 geklettert waren. Die Preise für die Sorten Brent und WTI stiegen um bis zu 0,3 Prozent. Angetrieben werden die Ölpreise von Sorgen über eine Angebotsverknappung. Im Handel verweist man u.a. auf eine mögliche Ausweitung des Nahostkrieges mit einer direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.341,35 2.329,66 +0,5% +11,69 +13,5%

Silber (Spot) 27,85 27,50 +1,3% +0,35 +17,1%

Platin (Spot) 932,60 929,44 +0,3% +3,15 -6,0%

Kupfer-Future 4,18 4,24 -1,4% -0,06 +7,3%

Der Goldpreis stieg erneut deutlich und erreichte ein neues Rekordhoch. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 2.324 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

USA ERDBEBEN

Ein Erdbeben der Stärke 4,7 hat am Freitagmorgen (Ortszeit) nach vorläufiger Schätzung des U.S. Geological Survey (USGS) den Nordosten der USA erschüttert und ließ unter anderem New York City und den Norden von New Jersey kurzzeitig erzittern.

FED

Die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, hat gewarnt, dass es viel zu früh sei, über eine Zinssenkung nachzudenken. Die Inflation könne auf einem Niveau verharren, das zu weit über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liege.

SERBIEN

Die Ratingagentur S&P Global hat den Ausblick aufgrund des verbesserten fiskalischen und außenwirtschaftlichen Profils des Landes auf "Positive" von "Stable" erhöht. Das langfristige Rating BB+ wurde bekräftigt.

DEUTSCHE BAHN

Nach Streiks, Lohnerhöhungen und einem schwachen Jahresstart will die Deutsche Bahn mit einem strikten Sparkurs gegensteuern. "Vorbereitet werden Maßnahmen zur Ausgaben- und Einstellungssteuerung mit Fokus auf die Konzernverwaltung", sagte eine Bahn-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern sei wirtschaftlich schlechter als geplant ins Jahr 2024 gestartet.

SAP

Bei der Restrukturierung von SAP entfallen voraussichtlich 2.600 der weltweit betroffenen 8.000 Stellen auf Deutschland. Das geht nach Informationen des Handelsblatts aus einer internen E-Mail hervor, die der europäische Betriebsrat am Freitag an die Mitarbeiter versendet habe. Laut der Wirtschaftszeitung betreffen 4.100 Positionen den Verantwortungsbereich des Gremiums in Europa.

VOLKSWAGEN

Die US-Finanzierungstochter Volkswagen Group of America Finance hat der Zahlung von 48,8 Millionen US-Dollar zugestimmt, mit der ein Verfahren der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen den deutschen Automobilhersteller eingestellt wird. Die Gesellschaft hat die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anleihen im Wert von über 8 Milliarden Dollar von April 2014 bis Mai 2015 aber weder zugegeben noch bestritten.

BILFINGER

plant nach der Übernahme von Teilen der Stork-Gruppe weitere Akquisitionen. "Der Blick richtet sich vor allem auf die Wachstumsmärkte Mittlerer Osten und USA", sagte Finanzvorstand Matti Jäkel im Interview mit der Börsen-Zeitung. "Auch in Europa interessiert uns das ein oder andere." In Deutschland hingegen sei Bilfinger so breit aufgestellt, dass hierzulande kein Bedarf für Zukäufe bestehe.

GE AEROSPACE

Der Luft- und Raumfahrtkonzern, der aus der Aufspaltung von General Electric hervorgegangen ist, hat die Ausschüttung einer Quartalsdividende von 28 Cent pro Aktie angekündigt.

SAMSUNG ELECTRONICS

will seine Investitionen im US-Bundesstaat Texas auf rund 44 Milliarden US-Dollar offenbar mehr als verdoppeln. Die neuen Investitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns würden sich auf das texanische Taylor konzentrieren, wo Samsung ein Halbleiterzentrum baut und in der Nähe weitere bestehende Betriebe hat, so informierte Personen.

SHIMAO

Eine staatliche chinesische Bank hat einen Liquidationsantrag gegen das hoch verschuldete Bauunternehmen Shimao Property Holdings gestellt. Die Construction Bank (Asia) Corp reichte laut Mitteilung einen entsprechenden Antrag bei einem Gericht in Hongkong am 5. April ein. Hintergrund des Antrags sind finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rund 1,58 Milliarden Hongkong Dollar, umgerechnet rund 186 Millionen Euro. Die Aktie von Shimao Property Holdings brach am Montag um 12,1 Prozent ein.

TESLA

wird das lange versprochene preiswerte Auto, auf das Investoren setzten, um sein Wachstum zu einem Massen-Hersteller voranzutreiben, laut einem Agenturbericht nicht bauen. Der Elektroautobauer habe die Pläne gestrichen und werde die Entwicklung selbstfahrender Robotaxis auf der gleichen Kleinfahrzeugplattform fortsetzen, sagten drei informierte Personen der Nachrichtenagentur Reuters, die zudem Mitteilungen des Unternehmens einsehen konnte.

TSMC

Der taiwanesische Chipkonzern hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest, nachdem ein schweres Erdbeben am Mittwoch einen Teil seiner Maschinen außer Betrieb gesetzt hatte. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips hatte im Januar für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von rund 20 bis 25 Prozent prognostiziert und diese Zahl am Freitag unverändert gelassen.

===

