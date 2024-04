ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,32 85,23 +0,1% +0,09 +17,5%

Brent/ICE 89,44 89,42 +0,0% +0,02 +16,7%

Die Ölpreise fielen um bis zu 1,3 Prozent. Zwar seien Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg wieder geschwunden. Gleichwohl werde aber weiter verhandelt, hieß es im Handel. Zudem gebe es aktuell keine Anzeichen für eine direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Die Sorgen über eine Angebotsverknappung durch die geopolitischen Risiken würden somit etwas geringer eingepreist, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.358,03 2.352,73 +0,2% +5,30 +14,3%

Silber (Spot) 28,27 28,23 +0,2% +0,05 +18,9%

Platin (Spot) 980,73 980,25 +0,0% +0,48 -1,1%

Kupfer-Future 4,31 4,29 +0,6% +0,03 +10,3%

Der Goldpreis stieg auf das nächste Rekordhoch - gestützt von gesunkenen Marktzinsen. Es entstehe der Eindruck, dass Marktteilnehmer Rücksetzer am Goldmarkt derzeit vor allem als Einstiegsgelegenheiten nutzten, so die Commerzbank. Marktteilnehmer verwiesen auf die andauernden geopolitischen Spannungen und die Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik . Auch die Käufe durch wichtige Notenbanken wurden als Grund für die Goldrally genannt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

TARIFVERHANDLUNGEN BAUGEWERBE DEUTSCHLAND

Die Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe haben auch nach drei Verhandlungsrunden keine Einigung gebracht. Nun werde die Schlichtung angerufen, sie könnte schon in der nächsten Woche stattfinden, so die IG Bau. Ein Streik ist nach einer Vereinbarung im Bauhauptgewerbe erst nach einer gescheiterten Schlichtung möglich.

BANK OF JAPAN

würde nach den Worten von Gouverneur Kazuo Ueda eine geldpolitische Reaktion in Erwägung ziehen, falls die Schwäche des Yen zu einem starken Anstieg der Inflation führen sollte.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat ihren Leitzins wie weitgehend von Ökonomen erwartet stabil belassen. Bei ihrer Ratssitzung am Mittwoch beließ die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) den Zinssatz (OCR) bei 5,5 Prozent und signalisierte, dass die Geldpolitik angesichts der weiter hohen Inflation noch einige Zeit straff bleiben dürfte.

RATING CHINA

Die Ratingagentur Fitch hat den Ratingausblick für China auf negativ gesenkt, die Bonitätsnote A+ aber bestätigt. Zur Begründung verwies Fitch Ratings auf die zunehmenden Risiken für Chinas öffentliche Finanzen. Die Wirtschaftsaussichten seien unsicher, zudem habe sich die Verschuldung in den vergangenen Jahren nach und nach erhöht. Dadurch habe sich der fiskalischen Puffer zunehmend verringert.

AIRBUS

Der Flugzeugbauer hat im März 63 Flugzeug an 32 Kunden ausgeliefert und brutto 137 Bestellungen verbucht. Im ersten Quartal wurden insgesamt 142 Maschinen an 45 Kunden übergeben, davon 52 A320neo und 63 A321neo, wie der Konzern mitteilte. Zudem wurden sieben Maschinen aus der A350-Familie ausgeliefert.

BOEING

hat im März 24 Flugzeuge des Typs 737 Max ausgeliefert. Damit verzeichnete der US-Flugzeughersteller den schwächsten Jahresstart seit der Pandemie. Seit sich am 5. Januar bei einer Maschine der Alaska Airlines wegen fehlender Bolzen ein Seitenteil löste, hat Boeing weniger Flugzeuge produziert. Das Unternehmen hinkt seinem vor dem Unfall gesteckten Ziel, 48 Maschinen der 737 Max pro Monat zu produzieren, weit hinterher.

GOOGLE

Der Suchmaschinenkonzern stellt mehr eigene Halbleiter her und bereitet einen neuen Chip vor, der alles von Youtube-Werbung bis hin zu Big-Data-Analysen bewältigen kann. Damit will das Unternehmen den steigenden Kosten für künstliche Intelligenz entgegenwirken.

MICROSOFT

investiert laut einem Zeitungsbericht bis 2025 insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren in Japan. Das sagte Microsoft-Präsident Brad Smith der Zeitung Nikkei. Der Konzern reagiere damit auf den Wunsch Tokios nach mehr Rechenleistung für künstliche Intelligenz.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2024 01:34 ET (05:34 GMT)