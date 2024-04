der Quartalsverlust fiel aber nicht so hoch aus wie befürchtet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,93 +0,1 4,92 50,6

5 Jahre 4,66 +2,6 4,63 65,6

7 Jahre 4,66 +3,5 4,62 68,7

10 Jahre 4,64 +4,2 4,60 76,3

30 Jahre 4,78 +4,8 4,73 80,7

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen nach den leichten Rückgängen an den Vortagen. Die nachgebenden Kurse zeigten, dass geopolitische Risiken mehr und mehr ausgepreist würden, hieß es im Handel.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0711 +0,1% 1,0697 1,0689 -3,0%

EUR/JPY 166,77 +0,4% 166,07 165,68 +7,2%

EUR/CHF 0,9792 +0,0% 0,9788 0,9769 +5,5%

EUR/GBP 0,8589 +0,1% 0,8584 0,8594 -1,0%

USD/JPY 155,73 +0,3% 155,24 155,01 +10,5%

GBP/USD 1,2470 +0,1% 1,2462 1,2439 -2,0%

USD/CNH 7,2687 -0,1% 7,2728 7,2710 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 64.233,78 -0,2% 64.363,11 64.844,04 +47,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Der Dollar zeigte sich wenig verändert, der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Der Yen schwächelte auf seinem 34-Jahrestief weiter im Vorfeld der zweitägigen Beratungen der japanischen Notenbank ab Donnerstag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,95 82,81 +0,2% +0,14 +14,4%

Brent/ICE 88,23 88,02 +0,2% +0,21 +15,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben leicht um ein halbes Prozent nach. Marktbeobachter sprachen mit Blick auf mögliche schärfere Iran-Sanktionen, dass diese eher moderat ausfallen dürften, weil US-Präsident Joe Biden vor den Wahlen kein Interesse an steigenden Ölpreisen haben dürfte. Die US-Rohöllagerbestände verringerten sich indessen in der vergangenen Woche wider Erwarten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.317,30 2.316,11 +0,1% +1,19 +12,4%

Silber (Spot) 27,16 27,17 -0,0% -0,01 +14,2%

Platin (Spot) 904,45 907,50 -0,3% -3,05 -8,8%

Kupfer-Future 4,47 4,46 +0,2% +0,01 +14,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

DEUTSCHE BANK

ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Die Bank profitierte von geringeren Kosten und einem starken Anstieg der Erträge in der Investmentbank.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation und Rendite in Prozent, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Ertraege 7.779 +1% 7.714 +0,4% 7.680

-Investmentbank 3.047 +13% 2.877 +7% 2.691

-FIC Sales & Trading rd. 2.500 +7% 2.421 +3% 2.360

Aufwand-Ertrag-Relation 68 -- 68,1 -- 71,0

Kosten bereinigt rd. 5.000 -6% 5.096 -5% 5.368

Risikovorsorge 439 +18% 470 +26% 372

Eigenkapitalrendite (RoTE) 8,7 -- 8,4 -- 8,3

Ergebnis vor Steuern 2.036 +10% 1.992 +8% 1.852

Ergebnis nach Steuern 1.451 +10% 1.377 +4% 1.322

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.275 +10% 1.344 +16% 1.158

Ergebnis je Aktie verwässert 0,69 +13% 0,59 -3% 0,61

SYMRISE

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz Konzern 1.292 +5% 1.282 +4% 1.230

- Scent & Care 516 +14% 488 +7% 454

- Taste, Nutrition & Health 775 -0,1% 794 +2% 776

Organisches Wachstum Konzern 10,9 -- 9,1 -- 10,6

- Scent & Care 16,9 -- 10,6 -- 4,2

- Taste, Nutrition & Health 7,5 -- 8,2 -- 14,6

AIXTRON

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Auftagseingang 120 -14% 153 +9% 140

Umsatz 118 +53% 112 +44% 77

EBIT 9,9 +183% 16 +351% 3,5

EBIT-Marge -- 8% -- 14% 5%

Ergebnis nach Steuern/Dritten 10,8 +209% 14 +289% 3,5

Ergebnis je Aktie 0,10 +233% 0,12 +300% 0,03

BEFESA

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz 298 -7% 327 +1% 4 322

EBITDA bereinigt 49 -3% 53 +6% 4 50

Ergebnis nach Steuern/Dritten 9,4 -38% 17 +12% 3 15,2

Ergebnis je Aktie 0,24 -37% k.A. -- -- 0,38

DWS

ist mit weiteren Nettomittelzuflüssen ins Jahr gestartet. Die neuen Kundengelder und das Marktumfeld sorgten für einen unerwartet deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens auf ein Rekordniveau. Der Gewinn legte im ersten Quartal sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch zum vierten Quartal spürbar zu. Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich auf 7,8 Milliarden Euro. Das gesamte verwaltete Vermögen legte per Ende März im Vergleich zum Jahresende um 45 Milliarden Euro auf 941 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit neuen Kundengeldern von 6,8 Milliarden Euro und einem verwalteten Vermögen von 921 Milliarden Euro gerechnet.

HELLOFRESH

hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient und unter dem Strich den Verlust ausgeweitet, bei marginal gestiegenen Umsätzen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Kochboxenversender.

KION

hat im ersten Quartal von einer besseren Entwicklung in beiden Sparten profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Logistikausrüster. Der Umsatz stieg um knapp 3 Prozent auf 2,859 Milliarden Euro. Analysten haben etwas weniger erwartet. Das bereinigte EBIT kletterte deutlich auf 226,7 Millionen von 156,0 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 7,9 (5,6) Prozent. Analysten haben nur mit 7,7 Prozent gerechnet. Das Konzernergebnis stieg um die Hälfte auf 111,0 Millionen Euro.

REDCARE PHARMACY

hat seinen Ausblick bekräftigt und rechnet mit einem deutlichen Umsatzwachstum in diesem Jahr und geht von einem Anstieg des Konzernumsatzes um 30 bis 40 Prozent auf 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro aus. Der Umsatz mit rezeptfreien Produkten soll zwischen 15 und 25 Prozent zulegen. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge schätzt Redvare unverändert auf 2 bis 4 Prozent. Redcare bestätigte daneben seine vorläufigen Quartalergebnisse.

WACKER CHEMIE

hat im ersten Quartal überproportional rückläufige Gewinne im Vergleich zum Umsatz verzeichnet. Die eigene Prognose für das Auftaktquartal erreichte der Münchener Chemiekonzern beim Umsatz fast und übertraf sie beim EBITDA. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich das MDAX-Unternehmen auf Kurs.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 1.490 -15% 1.494 -14% 1.744

EBITDA 172 -39% 148 -47% 281

EBIT 63 -65% 42 -77% 178

Ergebnis nach Steuern 48 -67% 28 -81% 147

Ergebnis je Aktie 0,89 -69% 0,46 -84% 2,90

SNP SCHNEIDER-NEUREITHER

hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und Rekordwerte bei allen wichtigen Finanzkennzahlen erreicht. Für das laufende Jahr zeigt sich der IT-Dienstleister zuversichtlich, der Ausblick wurde bestätigt.

VITESCO

Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung dem Verschmelzungsvertrag mit Schaeffler zugestimmt.

BHP/ANGLO AMERICAN

Der Bergbaugigant BHP will den Wettbewerber Anglo American mit einer Marktkapitalisierung von etwa 35 Milliarden Dollar übernehmen. Anglo American teilte mit, ein indikatives Angebot in Form von Aktien zu haben und den Vorschlag zu prüfen. BHP lehnte eine Stellungnahme ab.

CARREFOUR

hat dank Fortschritten bei der Umsetzung seiner strategischen Initiativen im ersten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg verzeichnet auf 22,23 (22,04) Milliarden Euro, entsprechdn 13,5 Prozent auf vergleichbarer Basis. Analysten hatten laut Visible Alpha ein flächenbereinigtes Wachstum von 6,49 Prozent erwartet.

FORD

hat im ersten Quartal zwar weniger verdient, jedoch die Marterwartungen übertroffen und profitierte vor allem vom Geschäft mit Nutzfahrzeugen. Das Geschäft mit Elektrofahrzeugen litt unter niedrigeren Preisen und einem geringeren Absatzvolumen. Ford bekräftigte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

