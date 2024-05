USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,86 -0,4 4,87 44,1

5 Jahre 4,50 -1,2 4,52 50,3

7 Jahre 4,49 -1,1 4,50 52,3

10 Jahre 4,48 -1,4 4,50 60,4

30 Jahre 4,63 -1,5 4,64 65,6

Die Renditen bewegten sich kaum, sie gaben nach den Aufschlägen vom Freitag ganz leicht. Auch am Anleihemarkt dürften die US-Verbraucherpreise die nächsten Impulse setzen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,0786 -0,0% 1,0789 1,0798 -2,3%

EUR/JPY 168,70 +0,1% 168,55 168,43 +8,4%

EUR/CHF 0,9801 +0,0% 0,9799 0,9791 +5,6%

EUR/GBP 0,8591 -0,0% 0,8592 0,8599 -1,0%

USD/JPY 156,41 +0,1% 156,22 155,99 +11,0%

GBP/USD 1,2556 -0,0% 1,2558 1,2555 -1,3%

USD/CNH 7,2424 +0,0% 7,2394 7,2395 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 62.650,96 -0,4% 62.884,99 62.767,98 +43,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar bewegte sich ernejut kaum. Der HSBC zufolge sind die Daten zur Inflation, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion in den USA in dieser Woche besonders zu beachten. Sollten sie nach unten überraschen, könnte dies den Dollar in eine schwierigere Lage bringen, da dann wieder eine weitere Lockerung der Fed ins Spiel käme.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,26 79,12 +0,2% +0,14 +9,3%

Brent/ICE 83,49 83,36 +0,2% +0,13 +9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit Aufschlägen von rund 1,0 Prozent zeigten sich die Ölpreise, die damit die Abgaben vom Freitag wieder aufholten. Der chinesische Verbraucherpreisindex war den dritten Monat in Folge gestiegen und deutete damit eine Erholung der Inlandsnachfrage in dem wichtigen Ölverbraucherland an.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.343,63 2.336,77 +0,3% +6,86 +13,6%

Silber (Spot) 28,45 28,23 +0,8% +0,22 +19,7%

Platin (Spot) 1.003,40 1.000,98 +0,2% +2,43 +1,2%

Kupfer-Future 4,82 4,80 +0,3% +0,02 +23,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Gold (-1,0%) wurden nach der jüngsten Rally Gewinne mitgenommen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BRENNTAG

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 4.003 -12% 4.270 -6% 4.527

Rohertrag 984 -6% 1.010 -3% 1.046

Operatives EBITDA 342 -19% 361 -14% 420

Operatives EBITA 260 -25% 279 -19% 345

Ergebnis nach Steuern/Dritten 141 -35% 157 -27% 216

Ergebnis je Aktie 0,97 -31% 1,07 -24% 1,40

Für 2024 ist Brenntag nun etwas pessimistischer und sieht das EBITA am unteren Ende der im März genannten Bandbreite von 1,23 bis 1,43 Milliarden Euro.

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.673 +2% 6.921 +5% 6.570

Kapitalanlageergebnis 498 +31% 456 +20% 381

EBIT 811 +13% 842 +17% 720

Ergebnis nach Steuern/Dritten 558 +15% 589 +22% 484

Ergebnis je Aktie 4,63 +15% 5,03 +25% 4,02

Combined Ratio 88,0 -- 87,4 -- 92,3

FRAPORT

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 890 +16% 852 +11% 766

Umsatz bereinigt um IFRIC 12 764 +17% -- -- 654

EBITDA 213 +34% 259 +64% 158

EBIT 83 +98% 139 +232% 42

Ergebnis nach Steuern -13 -- 55,8 -- -32,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 -- 55,6 -- -21,6

Ergebnis je Aktie 0,18 -- -- -- -0,23

Für das laufende Jahr prognostiziert Fraport weiterhin für den Flughafen Frankfurt ein Passagieraufkommen von 61 bis 65 Millionen Fluggäste nach 59,4 Millionen im Vorjahr. Das Konzern-EBITDA wird bei 1,26 bis 1,36 Milliarden Euro erwartet, das Konzernergebnis bei 435 bis 530 Millionen Euro. Bis 2030 peilt der Konzern ein EBITDA von 2 Milliarden Euro an.

TAG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q23

Netto-Ist-Miete 89 +3% 87

EBITDA bereinigt 61 +4% 59

Ergebnis nach Steuern 53 +60% 33

Ergebnis nach Steuern/Dritten 52 +64% 31

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,30 +67% 0,18

FFO I 44,6 +5% 42,6

FFO I je Aktie 0,25 +4% 0,24

Am Jahresende will TAG weiterhin einen FFO I zwischen 170 und 174 Millionen Euro erreichen sowie einen FFO II zwischen 217 und 223 Millionen.

NORDEX

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 1.574 +29% 1.411 +16% 1.217

EBITDA 52 -- 16 -- -115

EBITDA-Marge 3,3 -- 1,1 -- -9,4

Konzernergebnis -13 -- -46 -- -215

Ergebnis je Aktie -0,06 -- -0,17 -- -1,01

Der Auftragseingang im Kerngeschäft verdoppelte sich annähernd, was weiter florierende Geschäfte. Den Ausblick für 2024 bekräftigte Nordex. Der Umsatz soll auf 7,0 bis 7,7 (Vorjahr: 6,5) Milliarden Euro zulegen. Angestrebt wird dabei eine EBITDA-Marge von 2,0 bis 4,0 Prozent.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Der schwache Markt für Gewerbeimmobilien macht der Bank weiter zu schaffen. Die Risikovorsorge blieb im ersten Quartal stark erhöht, der Vorsteuergewinn lag leicht über Vorjahresniveau und damit im Rahmen der Jahresprognose.

KWS

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 auch unter dem Strich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern für fortgeführte Aktivitäten erreichte 228,5 (Vorjahr: 167,3) Millionen Euro. Der Freie Cashflow lag bei minus 89,6 (minus 66,9) Millionen Euro aufgrund saisonbedingt höherer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gestiegener Vorräte. Die übrigen Kennziffern hatte KWS auf vorläufiger Basis bereits Ende April berichtet und bestätigte diese nun.

PROSIEBEN

Der neue Aufsichtsrat ist erstmals zusammengekommen. Dabei wurde Cai-Nicolas Ziegler zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Ralf Nonnenmacher, bisher Stellvertreter von Andreas Wiele, war auf der Hauptversammlung auf Initiative des Großaktionärs MFE-Mediaforeurope abgesetzt worden und musste das Gremium verlassen.

MEDIGENE

passt die Finanzprognose aufgrund höherer Kosten für 2024 an und plant die Herabsetzung des Grundkapitals. Zugleich hält das immunonkologische Plattformunternehmen an seiner Umsatzprognose fest. Der Hauptversammlung soll eine ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals durch die Zusammenlegung der ausgegebenen Stückaktien im Verhältnis 2:1 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

MVV ENERGIE

Der Vorstandsvorsitzende Georg Müller will zum Jahresende 2024 gehen.

