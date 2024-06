Der Preis für die Feinunze Gold zeigte sich mit 2.330 Dollar kaum verändert zum Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BRASILIEN - Geldpolitik

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 10,5 Prozent gelassen.

CHINA - Geldpolitik

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Der einjährige Referenz-Zinssatz bleibt bei 3,45 und der fünfjährige bei 3,95 Prozent. Die PBoC zieht nach neuen Aussagen des Notenbank-Gouverneurs Pan Gongsheng in Erwägung, einen kurzfristigen Zinssatz wie etwa den Zins auf siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte als Richtschnur für die Märkte und als Leitzins zu verwenden. Andere geldpolitische Instrumente könnten als Leitzinsen allmählich in den Hintergrund treten.

DEUTSCHLAND - Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai um 2,6 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat bereits um 7,8 Prozent zugelegt hatten.

