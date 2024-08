Schwächer - Der am Dienstag begonnene Erholungskurs fiel in der zweiten Handelshälfte zusammen. Ein klarer Auslöser war nicht auszumachen. Manche Marktbeobachter verwiesen auf eine enttäuschend verlaufene 42 Milliarden Dollar schwere Auktion zehnjähriger US-Anleihen. Sie könne ein Signal für das Ende der jüngsten Rally am Anleihemarkt sein, hieß es. Auf die Stimmung drückten aber auch im Verlauf immer schwächere Kurse im Halbleiter-Sektor. Auslöser war Super Micro Computer. Der Anbieter von KI-Servern und Partner des KI-Flaggschiffs Nvidia hatte die Prognosen für das vierte Quartal verfehlt. Der Kurs brach darauf um gut 20 Prozent ein. Nvidia gaben um 5,1 Prozent nach, Broadcom um 5,3 und Wolfspeed um 11,5 Prozent. Intel verbilligten sich um 4,1 Prozent. Für das Disney-Papier ging es um 4,5 Prozent abwärts. Das Streaming- und Filmgeschäft entwickelte sich im Berichtsquartal zwar gut, Konzernumsatz und Gewinn übertrafen die Markterwartungen. Zugleich warnte der Unterhaltungskonzern aber vor Druck im Geschäft mit Freizeitparks. Amgen verloren nach einer schwachen Gewinnentwicklung im Quartal 5,0 Prozent. Airbnb verbilligten sich um 13,4 Prozent. Der Zimmervermittler lieferte trotz eines starken Umsatzanstiegs im zweiten Quartal einen düsteren Ausblick. Rivian Automotive gaben um 6,9 Prozent nach, nachdem der Verlust des Elektroautobauers höher ausgefallen war als befürchtet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,00 +1,9 3,98 -42,2

5 Jahre 3,78 +4,9 3,73 -21,8

7 Jahre 3,84 +5,8 3,78 -12,9

10 Jahre 3,95 +6,0 3,89 7,3

30 Jahre 4,25 +7,1 4,18 28,1

Die Anleihekurse gaben nach, die Renditen stiegen also weiter, nachdem sie in der Vorwoche rasant gesunken waren. Mit der Beruhigung am Aktienmarkt waren die Festverzinslichen als sicherer Hafen nicht mehr gesucht. Teilnehmer verwiesen aber auch darauf, dass 17 erstklassige Emittenten neue Anleihen angeboten und für den geschäftsreichsten Tag seit Februar gesorgt hätten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0931 +0,1% 1,0924 1,0928 -1,0%

EUR/JPY 159,69 -0,4% 160,30 161,28 +2,6%

EUR/CHF 0,9391 -0,3% 0,9417 0,9452 +1,2%

EUR/GBP 0,8611 +0,1% 0,8606 0,8593 -0,7%

USD/JPY 146,08 -0,4% 146,73 147,61 +3,7%

GBP/USD 1,2693 -0,0% 1,2694 1,2719 -0,2%

USD/CNH 7,1652 -0,1% 7,1711 7,1837 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 56.972,10 +2,8% 55.446,65 55.932,00 +30,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte gut behauptet. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Weiter zurück ging es nach der jüngsten Erholungsrally mit dem Yen-Kurs, nachdem der stellvertretende japanische Notenbankgouverneur einer weiteren Zinserhöhung für die nächste Zeit eine Absage erteilt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,25 75,23 +0,0% +0,02 +5,5%

Brent/ICE 78,38 78,33 +0,1% +0,05 +4,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise zeigten nach den jüngsten Einbußen eine kräftige Gegenbewegung und stiegen um bis zu 3 Prozent. Mit dem Auspreisen einer US-Rezession erhole sich auch die Nachfrageerwartung, hieß es. Dazu sanken die wöchentlichen US-Ölvorräte in den USA stärker als erwartet. Der Goldpreis beendete seine Talfahrt, zu mehr als einer Stabilisierung reichte es aber nicht. Sehr fest zeigte sich der Gaspreis in Europa mit einem Plus von fast 6 Prozent. Marktbeobachter verwiesen dazu auf den Vorstoß ukrainischer Truppen auf russisches Gebiet und dort in die Nähe eines Gas-Knotenpunkts, von dem aus noch Gas nach Europa fließt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.393,50 2.382,86 +0,4% +10,64 +16,1%

Silber (Spot) 26,86 26,60 +1,0% +0,26 +13,0%

Platin (Spot) 925,65 924,50 +0,1% +1,15 -6,7%

Kupfer-Future 3,94 3,95 -0,2% -0,01 +0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold war angesichts weiter steigender Marktzinsen nicht gesucht. Der Goldpreis beendete zwar seine jüngste seine Talfahrt, zu mehr als einer Stabilisierung reichte es aber nicht.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom AG hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn besser abgeschnitten als im Vorjahr und als erwartet. Den Jahresausblick bestätigte der DAX-Konzern für den Umsatz und das Ergebnis je Aktie, erhöhte die Prognose aber leicht für den Free Cashflow AL: Die Kennziffer soll 2024 auf rund 19,0 (Vorjahr 16,2) Milliarden steigen statt bisher in Aussicht gestellt 18,9 Milliarden Euro. Grund dafür ist die bereits erhöhte Prognose der US-Tochter T-Mobile. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung Konzern: nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. Quartal 2024 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 28.394 +4,3% 27.937 +2,6% 27.221

EBITDA AL bereinigt 10.819 +7,8% 10.771 +7,3% 10.038

Erg nach Steuern/Dritten ber. 2.477 +31% 2.157 +14% 1.887*

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.088 +36% k.A. -- 1.539

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,50 +32% 0,44 +16% 0,38

Free Cashflow AL 5.229 +48% 4.499 +28% 3.522

Umsatz Deutschland 6.369 +3,6% 6.248 +1,6% 6.150

Umsatz USA** 18.282 +4,1% 18.045 +2,8% 17.555

Umsatz Europa 3.073 +6,0% 2.986 +3,0% 2.899

Umsatz Systemgeschäft 981 +2,3% 973 +1,5% 959

EBITDA AL bereinigt DE 2.553 +1,0% 2.553 +1,0% 2.528

EBITDA AL bereinigt USA** 7.237 +10% 7.213 +10% 6.554

EBITDA AL bereinigt Europa 1.108 +8,2% 1.072 +4,7% 1.024

EBITDA AL bereinigt Systemgesch. 87 +3,6% 85 +1,2% 84

* bereinigt um negative Sondereinflüsse von rund 300 Millionen

Euro, die hauptsächlich aus Kosten aus der Integration von Sprint

sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen stammen

** T-Mobile US hat bereits 2Q-Zahlen veröffentlicht (nach Erhebung

der Analystenprognosen).

MUNMICH RE

Füre das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekanntr gegeben (Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Versicherungsumsatz (brutto) 14.953 +5% 14.900 +5% 14.175

Anlageergebnis 1.470 +147% 1.561 +162% 596

Operatives Ergebnis 2.211 +41% 1.991 +27% 1.573

Ergebnis nach Steuern 1.623 +41% 1.438 +25% 1.154

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.624 +41% -- -- 1.153

Ergebnis je Aktie 12,16 +44% 10,70 +27% 8,45

Schaden-Kosten-Quote* 79,6 -- 79,7 -- 80,5

SIEMENS I

Trotz anhaltenden Gegenwinds im Geschäft mit der Fabrikautomatisierung hat Siemens im dritten Quartal bei moderatem Wachstum den operativen Gewinn zweistellig gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Prognose bestätigte der Technologiekonzern am Donnerstag in München, sieht das vergleichbare Umsatzwachstum aber nur am unteren Ende der Zielspanne. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 2023/24 3Q23/24 ggVj 3Q23/24 ggVj 3Q22/2

Auftragseingang 19.782 -16% 19.180 -18% 23.488

Umsatz 18.900 +4,2% 18.907 +4,2% 18.145

Vergleichb. Umsatzwachstum 5 -- 4,3 -- 9,7

Ergeb. nach Steuern/Dritten 1.980 +55% 1.789 +40% 1.278

Ergebnis je Aktie 2,51 +56% 2,27 +41% 1,61

Ergebnis je Aktie vor PPA 2,66 +49% 2,43 +37% 1,78

SIEMENS II

erweitert den Konzernvorstand um zwei auf sieben Mitglieder. Dabei bekommen die digitale Geschäftsplattform Siemens Xcelerator und die Finanzsparte Siemens Financial Services jeweils direkte Vorstandsvertreter.

FREENET

Nachfolgend die Halbjahreszahlen und Konsenschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG* PROG PROG

1. Halbjahr 2024 1H24 ggVj 1H24 ggVj Zahl 1H23

Umsatz 1.198 +3% 1.246 +7% 10 1.160

EBITDA 252 -1% 251 -2% 10 255

Ergebnis nach Steuern/Dritten 160 +20% k.A. -- -- 133

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,36 +23% k.A. -- -- 1,11

Free Cashflow 151 -2% 137 -11% 9 154

* eigene Berechnung (2Q-Prognosen + 1Q-Berichtszahlen)

