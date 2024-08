Die FDP-Bundesspitze will ein Pro-Auto-Programm verabschieden. Dabei handele es sich um einen expliziten Gegenentwurf zu den Grünen, Kernstück sei eine Politik, die wieder mehr Autos in die Innenstädte lasse, berichtete Bild am Sonntag (BamS) unter Bezug auf eine Beschlussvorlage für das FDP-Präsidium.

THYSSENKRUPP

Die Zukunft des Stahlgeschäfts ist weiter unklar. Vor allem bei Fragen der künftigen Finanzierung und der Restrukturierung sei zwischen dem Mutterkonzern und der Stahltochter Thyssenkrupp Steel SE keine Einigung erzielt worden, sagte dessen Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel nach einer Sitzung des Kontrollgremiums.

TUI

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor dem Landgericht Hamburg eine Klage gegen Tui Cruises im Zusammenhang mit irreführender Werbung gewonnen. Nun hat das Landgericht Tui Cruises untersagt, Werbung mit der Aussage "2050 Dekarbonisierter Kreuzfahrtbetrieb (Net zero)" zu machen.

GLOBAL FASHION

kauft eigene Anleihen von drei institutionellen Investoren zurück im Nennbetrag von 110 Millionen Euro. Der Kaufpreis pro 100.000 Euro Nennbetrag wird 85.000 Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen betragen.

EUTELSAT

verhandelt mit dem Investmentfonds EQT über die Ausgliederung und den Teilverkauf seiner passiven Bodeninfrastruktur. Die Vermögenswerte sollen in ein neues, eigenständiges Unternehmen mit einem geschätzten Unternehmenswert von 790 Millionen Euro eingebracht werden. EQT würde 80 Prozent des Kapitals des Unternehmens besitzen, während Eutelsat die restlichen Anteile behält.

STELLANTIS

entlässt bis zu 2.450 Mitarbeiter in Michigan. Das Unternehmen stellt die Produktion eines Ram-Truck-Modells in einem Werk ein, in dem seit Jahrzehnten Pickups hergestellt werden.

