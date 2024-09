Der Dollar, der bereits am Vortag anzog, legte noch einen Tick weiter zu. Der Euro fiel auf 1,1025 Dollar und den niedrigsten Stand seit Mitte August. Noch vor der US-Notenbank wird nach allgemeiner Erwartung die EZB am Donnerstag (bereits zum zweiten Mal) die Zinsen senken. Nach Einschätzung mancher Marktteilnehmer könnte sie dessen ungeachtet mit Blick auf die Konjunktur in der Zeit danach taubenhaftere Töne anschlagen als die Fed.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,13 65,75 +0,6% +0,38 -6,8%

Brent/ICE 69,60 69,19 +0,6% +0,41 -7,6%

Um bis zu 3,6 Prozent abwärts ging es mit den Ölpreisen nach der Zwischenerholung am Vortag. US-Öl der Sorte WTI war mit unter 66 Dollar je Fass im Tagestief so billig wie zuletzt im Sommer 2023. Als Belastungsfaktor verwiesen Marktkenner weiter auf die maue Konjunktur in China, die für eine anhaltende Nachfrageschwäche aus China spreche. Dazu hatte die Opec ihre Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage leicht gesenkt, nachdem sie in der vergangenen Woche ihre geplanten Produktionssteigerungen verschoben hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.521,65 2.516,69 +0,2% +4,96 +22,3%

Silber (Spot) 28,52 28,43 +0,3% +0,10 +20,0%

Platin (Spot) 946,03 942,50 +0,4% +3,53 -4,6%

Kupfer-Future 4,06 4,04 +0,4% +0,02 +2,9%

Der Goldreis stieg, begünstigt von sinkenden Renditen bei den Anleihen, um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

USA INNENPOLITIK

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den früheren Präsidenten Donald Trump in der ersten Debatte im Kampf ums Weiße Haus in die Defensive gedrängt. Sie provozierte ihn mit der Größe der Menschenmenge bei seinen Kundgebungen und mit seinen strafrechtlichen Verurteilungen. Die Debatte in Philadelphia fand nach Wochen des Streits um die Regeln statt, die noch vor dem Ausstieg von Joe Biden aus dem Rennen festgelegt worden waren. Biden war kurz nach einer TV-Debatte im Juni ausgestiegen und hat die Kandidatur der Demokraten Harris überlassen.

DEUTSCHLAND WIRTSCHAFTSPOLITIK

Das Land Niedersachsen spricht sich für eine Reihe neuer Kaufanreize für Elektroautos aus. "Ob Kaufprämie, vergünstigte Leasingkonditionen im privaten und im Flottenabsatz, verbesserte Abschreibungsbedingungen oder Steuererleichterungen - wir brauchen jetzt einen ganzen Mix an zusätzlichen Anreizen und damit einen kraftvollen Schub in die richtige Richtung", schrieb der niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) in einem Beitrag für "Tagesspiegel. Background" (Mittwochausgabe).

BAYER

hat neue Hybridanleihen in Höhe von 750 Millionen Euro begeben. Verkauft wurden die Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Kupon von 5,50 Prozent ausschließlich an institutionelle Investoren.

VOLKSWAGEN

ruft in den USA vorsorglich Fahrzeuge zurück, weil deren Türgriffe möglicherweise das Eindringen von Wasser ermöglichen, wodurch sich die Türen unerwartet öffnen können. Der Rückruf betrifft 98.806 Modelle des ID.4 aus den Jahren 2021 bis 2024. Der geschätzte Prozentsatz der Fahrzeuge mit einem Defekt liegt bei etwa 1 Prozent.

VERBIO

hat sich im laufenden Geschäftsjahr ein EBITDA zwischen 120 und 160 Millionen Euro zum Ziel gesetzt. Der Mittelwert der Bandbreite liegt damit unter der Markterwartung, wie Verbio mitteilte. Aufgrund der geplanten Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie in den Zukunftsbereich VerbioChem erwartet Verbio eine Erhöhung der Nettofinanzverschuldung auf maximal 190 Millionen Euro zum Ende des laufenden Geschäftsjahres.

