Im Umfeld sinkender Leitzinsen zog der Goldpreis kräftig um 1,7 Prozent auf 2.555 Dollar an, weil sinkende Renditen am Anleihemarkt das zinslos gehaltene Gold als Anlage attraktiver machen. Dazu verbilligte der schwächere Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

DEUTSCHLAND - Wirtschaftspolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft gefordert und die von der Regierung vorgeschlagene Wachstumsinitiative bekräftigt. "Wir haben es längst nicht mehr zu tun mit einer konjunkturellen Eintrübung. Wir haben es in unserem Land zu tun mit einem beschleunigten Strukturwandel. Und wir haben es zu tun mit grundlegenden Mängeln unserer Wettbewerbsfähigkeit", sagte Lindner.

USA - Politik

Donald Trump scheint ein weiteres TV-Duell mit Kamala Harris definitiv auszuschließen. Nachdem er tags zuvor nach dem ersten Aufeinandertreffen in Philadelphia gemischte Signale gesendet hatte, schrieb er nun am Donnerstag in Großbuchstaben in den sozialen Medien: "Kamala sollte sich auf das konzentrieren, was sie in den letzten fast vier Jahren hätte tun sollen", und weiter: "Es wird keine dritte Debatte geben!"

VOLKSWAGEN

Die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, will Werksschließungen bei Volkswagen auf jeden Fall verhindern. "Mit Werksschließungen ist für uns eine rote Linie überschritten", sagte die Gewerkschaftschefin dem Handelsblatt. Schon in der Vergangenheit sei es gelungen, vom Unternehmen zur Disposition gestellte Werke wieder auf Vordermann zu bringen und in die Zukunft zu führen. "Das kann uns auch jetzt gelingen", so Benner.

AMS-OSRAM

hat Anleihen für 200 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei Investoren platziert. Die vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 haben einen Coupon von 10,5 Prozent. Sie sollen die Fremdkapitalstruktur weiter optimieren, indem das Unternehmen einige kurzfristige Finanzierungsinstrumente durch die neuen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzt, teilte der Konzern mit.

ERSTE GROUP

Gottfried Haber wird für die Wahl in den Aufsichtsrat durch die nächste Hauptversammlung 2025 vorgeschlagen. Nach der Wahl soll er dann zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt werden.

BOEING

In Seattle haben die Mitarbeiter der größten Gewerkschaft bei Boeing mit überwältigender Mehrheit für einen Streik gestimmt, was zu einem Produktionsstopp der meistverkauften Flugzeuge führt. Tausende von Maschinenbauern, die Boeings 737-, 777- und 767-Jets bauen, werden ihre Arbeit laut Arbeitnehmervertretern kurz nach Mitternacht am Freitag niederlegen. Zuvor hatten sie einen zwischen den Gewerkschaftsführern und der Boeing-Führung ausgehandelten Tarifvertrag abgelehnt. Dieser hatte Lohnerhöhungen von 25 Prozent über vier Jahre vorgesehen.

ORACLE

hat auf dem Analystentag dank der anhaltend starken Nachfrage im Cloud-Bereich eine positive langfristige Wachstumsprognose abgegeben und die Umsatzerwartung für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 erhöht. Nach den besser als erwarteten Erstquartalszahlen, die der Konzern am Montagabend veröffentlichte, hatten einige Analysten mit positiven Aussagen auf dem Analystentreffen gerechnet.

