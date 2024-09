ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,43 67,67 -0,4% -0,24 -4,6%

Brent/ICE 71,53 71,6 -0,1% -0,07 -5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben erneut nach, und zwar deutlich um bis zu 3,4 Prozent. Zur Begründung wurde auf einen Bericht in der "Financial Times" verwiesen, wonach Saudi-Arabien erwägt, sein inoffizielles Preisziel von 100 Dollar je Barrel aufzugeben. Das Land scheine sich mit einem längeren Zeitraum niedrigerer Ölpreise abgefunden zu haben und bereite eine Erhöhung der Produktion vor. Dazu kamen Anzeichen, dass die Versorgungsunterbrechungen in Libyen bald nachlassen könnten und auch die Versuche, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Libanon zu erreichen, drückten auf die Ölpreise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.664,73 2.672,44 -0,3% -7,71 +29,2%

Silber (Spot) 31,72 32,02 -0,9% -0,30 +33,4%

Platin (Spot) 999,57 1.012,10 -1,2% -12,53 +0,8%

Kupfer-Future 4,62 4,61 +0,1% +0,01 +16,7%

Der Goldpreis markierte das nächste Rekordhoch (2.685 Dollar), kam vom Tageshoch aber wieder zurück. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 2.674 Dollar und legte den achten Handelstag in Folge zu. Teilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer deutlicher Zinssenkungen in den USA. Zugleich erhöhten die diversen geopolitischen Spannungen die Nachfrage nach dem als sicheren Hafen geltenden Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Industriegewinne

Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind im August gesunken, ein weiteres Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung auf breiter Basis, die die Regierung bereits zu massiven Konjunkturmaßnahmen veranlasst hat. Sie sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,8 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 4,1 Prozent im Juli. In den ersten acht Monaten des Jahres stiegen die Gewinne damit um 0,5 Prozent und damit deutlich langsamer als im Zeitraum Januar bis Juli mit plus 3,6 Prozent.

MEXIKO - Geldpolitik

Die Bank von Mexiko hat wie erwartet ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt - zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten. Zugleich signalisierte sie weitere Zinssenkungen, weil die Inflation angesichts der schwachen Konjunktur nachlässt.

ALLIANZ - Rating

Moody's hat das Finanzstärke-Rating mit "Aa2" bestätigt wie auch auch die kurz- und langfristige Bonitätseinstufung. Der Ausblick ist stabil.

MTU AERO - Rating

Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätseinstufung mit BBB bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

