Die neuseeländische Notenbank hat ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 4,75 Prozent gesenkt. "Die Mitglieder stimmten darin überein, dass die zunehmenden Überkapazitäten zu einem geringeren Inflationsdruck in der neuseeländischen Wirtschaft führen", begründete die Reserve Bank of New Zealand. "Das Wirtschaftswachstum ist schwach, was zum Teil auf das geringe Produktivitätswachstum zurückzuführen ist, aber hauptsächlich auf die schwachen Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen."

USA - Hurrikansaison

Die Schadenschätzungen für den Hurrikan "Helene" gehen in den zweistelligen Milliardenbereich. Der Risikomodellierer Verisk geht von versicherten Schäden durch Sturm und Überschwemmungen von 6 bis 11 Milliarden Dollar aus. Die Gesamtschäden könnten sich auf über 30 Milliarden Dollar belaufen. Moody's RMS Event Response schätzt den versicherten US-Schaden durch Sturm und Überschwemmungen auf 8 bis 14 Milliarden Dollar, wie die Agentur bereits am Montag mitgeteilt hatte. Derzeit rollt der nächste Hurrikan "Milton" auf die USA zu. Es wird erwartet, dass er am Mittwoch in Florida auf Land trifft.

CONTINENTAL

dürfte bereits im dritten Quartal den Großteil der positiven Effekte aus noch offenen Preisverhandlungen erzielen. In den drei Monaten per Ende September wurden im Gechäftsbereich Automotive "kontinuierliche Fortschritte" erzielt.

THYSSENKRUPP

Obwohl das Projekt auf der Kippe steht, werden der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen noch in diesem Jahr weitere Millionen für die klimaneutrale Transformation der Stahlproduktion bei Thyssenkrupp bereitstellen. Wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfahren hat, haben Bund und Land mit dem Unternehmen nun eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

KERING

hat Stefano Cantino zum neuen CEO seiner Marke Gucci ernannt. Cantino, der bereits seit Mai stellvertretender CEO von Gucci ist, soll am 1. Januar die Nachfolge von Jean-François Palus antreten.

BOEING

hat im September trotz eines Streiks in seinem 737-Werk in Renton im US-Bundesstaat Washington einige Maschinen des Modells 737 Max ausgeliefert. Die Auslieferungen dürften sich jedoch deutlich verlangsamen, weil der Streik in den zweiten Monat geht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2024 01:32 ET (05:32 GMT)