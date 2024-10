+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0888 -0,0% 1,0893 1,0902 -1,4%

EUR/JPY 162,50 -0,0% 162,53 162,74 +4,4%

EUR/CHF 0,9390 -0,0% 0,9392 0,9396 +1,2%

EUR/GBP 0,8328 -0,0% 0,8332 0,8327 -4,0%

USD/JPY 149,25 +0,0% 149,21 149,28 +5,9%

GBP/USD 1,3073 -0,0% 1,3074 1,3092 +2,8%

USD/CNH 7,1288 -0,1% 7,1339 7,1337 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.127,95 +1,0% 66.437,95 65.297,30 +54,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar neigte etwas zur Schwäche. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent und zeigte sich nahe seinem Zweimonatshoch, das er am späten Montag erreicht hatte. Übergeordnet gestützt wurde der Greenback durch die Erwartung, dass die US-Notenbank nach der zuletzt deutlichen Zinssenkung von 50 Basispunkten einen Gang zurückschalten wird.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,85 70,58 +0,4% +0,27 +0,3%

Brent/ICE 74,45 74,25 +0,3% +0,20 -0,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen deutlich. Die Notierungen für Brent und WTI ermäßigten sich um bis zu 3,9 Prozent. Laut Berichten plant Israel einen eher weniger intensiven Vergeltungsschlag als Antwort auf den iranischen Raketenbeschuss. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll der US-Regierung zugesichert haben, keine iranischen Atom- und Ölanlagen ins Visier zu nehmen. Stattdessen könnten Militäreinrichtungen im Fokus stehen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.667,32 2.662,66 +0,2% +4,66 +29,3%

Silber (Spot) 31,63 31,51 +0,4% +0,13 +33,1%

Platin (Spot) 997,09 989,00 +0,8% +8,09 +0,5%

Kupfer-Future 4,33 4,31 +0,4% +0,02 +9,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zu. Die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 2.662 Dollar. Jede signifikante Änderung der Zinsstrategie der Fed könnte die Marktstimmung stark beeinflussen und sich auf den Goldpreis auswirken, so Tito Iakopa, Commercial Director bei FlowCommunity. Die zunehmende Nachfrage nach "sicheren Häfen" angesichts der geopolitischen Spannungen und die andauernden geldpolitischen Lockerungen der Zentralbanken dürften die positiven Aussichten für Gold unterstützen, fügte er hinzu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Die jüngsten starken Wirtschaftsdaten in den USA bedeuten nicht, dass weitere große Preissteigerungen bevorstehen, so Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco. "Meiner Meinung nach kann man nicht reflexartig sagen: 'Das Wachstum ist stärker als erwartet, die Beschäftigung ist stärker als erwartet, also muss die Inflation vor der Tür stehen'", so Daly.

LUFTHANSA

wurde von den US-Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe in Höhe von 4 Millionen US-Dollar belegt. Sie warfen der deutschen Fluggesellschaft vor, 128 jüdische Passagiere diskriminiert zu haben, indem sie ihnen einen Anschlussflug verwehrte. Die Passagiere, die auf dem Weg von New York nach Budapest waren, um an einer jährlichen Gedenkveranstaltung zu Ehren eines orthodoxen Rabbiners teilzunehmen, durften nach Angaben des US-Verkehrsministeriums einen Anschlussflug in Frankfurt nicht antreten.

DRÄGERWERK

hat im dritten Quartal bei leicht rückläufigen Umsätzen weniger verdient. Die operative Marge sank ebenfalls. An der Jahresprognose hält die Drägerwerk AG & Co KGaA aber fest. Auf Basis vorläufiger Zahlen ging der Umsatz währungsbereinigt um 0,7 Prozent und nominal um 1,8 Prozent auf rund 775 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank auf etwa 24 Millionen von 29,2 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge sank auf rund 3,1 Prozent (Vorjahr: 3,7 Prozent).

BRITISH AMERICAN TOBACCO

rechnet damit, dass Währungseffekte den bereinigten Jahresgewinn beeinträchtigen werden, sieht sich aber auf dem besten Weg, die Prognosen zu erfüllen.

LVMH

hat im dritten Quartal einen Umsatz erzielt, der unter den Marktschätzungen lag. Der Umsatz des Konzerns sank im Jahresvergleich organisch um 3 Prozent auf 19,08 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten einen Umsatz von 19,94 Milliarden Euro prognostiziert und ein organisches Wachstum von 0,9 Prozent. Die Kernsparte Mode und Lederwaren erzielte einen Umsatz von 9,15 Milliarden Euro und verfehlte damit die Prognosen der Analysten, die von 9,67 Milliarden Euro ausgegangen waren.

RIO TINTO

hat im dritten Quartal etwas mehr Eisenerz in seinen australischen Betrieben produziert, gleichzeitig aber vor dem dortigen Inflationsdruck gewarnt. Zudem senkte der Konzern die jährliche Produktionsschätzung für seine kanadischen Eisenerzbetriebe.

TELEKOM AUSTRIA

hat trotz geringerer Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten die Umsatzerlöse im dritten Quartal um 2,1 Prozent gesteigert. Die Serviceumsätze hätten aufgrund wertsichernder Maßnahmen und einer starken Festnetz-Performance in Osteuropa um 3,1 Prozent zugelegt. Telekom Austria bestätigte die Jahresprognose.

VIVENDI

erwartet, dass die Aktien der Sendergruppe Canal+, des Werbeunternehmens Havas und des Verlags Louis Hachette Group, die im Rahmen einer Aufspaltung ausgegliedert werden sollen, im Dezember in den Handel kommen.

UNITED AIRLINES

hat im dritten Quartal aufgrund einer starken Nachfrage einen höheren Umsatz erzielt, der Gewinn ist jedoch aufgrund gestiegener Betriebskosten gesunken. Der Vorstand hat zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar genehmigt, was etwa 7 Prozent der Marktkapitalisierung der Fluggesellschaft entspricht.

