DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0308 +0,1% 1,0302 1,0294 -0,5%

EUR/JPY 162,57 +0,3% 162,10 161,98 -0,2%

EUR/CHF 0,9379 +0,1% 0,9365 0,9365 -0,0%

EUR/GBP 0,8286 -0,1% 0,8296 0,8293 +0,1%

USD/JPY 157,73 +0,2% 157,35 157,36 +0,3%

GBP/USD 1,2440 +0,2% 1,2418 1,2413 -0,6%

USD/CNH 7,3571 -0,0% 7,3608 7,3615 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 99.538,65 +0,9% 98.671,20 98.178,30 +5,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam nach dem starken Anstieg am Vortag wieder etwas zurück. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach, der Euro erholte sich auf knapp über 1,03 Dollar. Der Dollar liegt damit weiter in der Nähe eines Zweijahreshochs.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,67 73,96 -0,4% -0,29 +2,7%

Brent/ICE 76,19 76,51 -0,4% -0,32 +1,8%

Die Ölpreise kletterten bereits den fünften Tag in Folge, diesmal um bis zu 1,2 Prozent - nahe heran an Dreimonatshochs. Zu Beginn des Jahres kämen geopolitische Unsicherheit und Zuversicht im Hinblick auf die chinesische Wirtschaft zusammen und das wirke preistreibend, sagte Pepperstone-Stratege Ahmad Assiri. An anderer Stelle hieß es, der Hauptgrund für den Preisanstieg sei die Erwartung, dass der neue US-Präsident Donald Trump die Sanktionen gegen Iran, Venezuela und Russland verschärfen und damit das weltweite Angebot reduzieren werde.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.632,26 2.640,23 -0,3% -7,97 +0,3%

Silber (Spot) 29,54 29,62 -0,3% -0,08 +2,3%

Platin (Spot) 932,88 941,43 -0,9% -8,55 +2,9%

Kupfer-Future 4,07 4,07 -0,2% -0,01 +1,0%

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte chinesische Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Dezember auf 52,2 (November: 51,5) Punkte gestiegen. Der staatliche Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 52,2 (50,0) Punkte gestiegen - er ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

USA/SYRIEN

Die US-Regierung will am Montag mitteilen, dass sie die Beschränkungen für humanitäre Hilfe für Syrien lockert. Der Schritt soll die Lieferung von grundlegenden Gütern beschleunigen, ohne dass dazu alle Sanktionen aufgehoben werden müssen, die andere Hilfsmöglichkeiten für die neue Regierung in Damaskus einschränken.

MYNARIC

rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem niedrigeren Umsatz als im August in Aussicht gestellt. Erwartet werden nur noch 14,1 statt der avisierten 16,0 bis 24,0 Millionen Euro. Grund ist, dass sich die Auslieferung von Terminals verschoben hat. Die bisherige Unternehmensprognose eines operativen Verlustes zwischen 55,0 und 50,0 Millionen Euro bleibt unverändert.

MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft erwirbt vom Nutzfahrzeughersteller Iveco dessen Feuerwehrtechnik-Tochter Magirus. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Magirus erwirtschaftet den Angaben zufolge mit rund 1.300 Beschäftigten einen Jahresumsatz von 300 Millionen Euro.

FOXCONN TECHNOLOGY

Der taiwanische Auftragsfertiger hat im vierten Quartal einen Rekordumsatz erzielt, zurückzuführen auf eine starke Nachfrage nach Servern für KI-Technologien. Er stieg gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf umgerechnet rund 62,77 Milliarden Euro und fiel höher aus als erwartet.

===

