Das US-Verteidigungsministerium hat eine Reihe chinesischer Unternehmen auf eine Liste von Firmen gesetzt, die es als militärisch einstuft. Zu den neuen Namen auf der Liste von mehr als 50 Unternehmensgruppen und Tochtergesellschaften gehören die Riesen der Schifffahrts- und Hafenindustrie China Overseas Shipping (Cosco), Sinotrans & CSC Holdings und China International Marine Containers, der Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corp. of China (Comac), der Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL), der Hersteller von Telekommunikationsmodulen Quectel Wireless Solutions, das Gesichtserkennungsunternehmen SenseTime Group und der WeChat-Eigentümer Tencent Holdings.

Wer­bung Wer­bung

USA - Politik

Der Kongress hat den Wahlsieg des designierten Präsidenten Donald Trump zertifiziert.

US-NOTENBANK

Michael Barr tritt als stellvertretender Chairman der US-Notenbank für die Bankenaufsicht zurück, bleibt aber Mitglied des Board of Governors.

Wer­bung Wer­bung

ELMOS

baut seine Zusammenarbeit mit dem Partner Samsung Foundry aus. Samsung Foundry biete Zugang zu modernsten Technologien für das zukünftige Wachstum im Automobilsegment, so die Begründung von Elmos.

NVIDIA

CEO Jensen Huang hat auf der Elektronikmesse CES die Fortschritte des Konzerns in den Bereichen KI, selbstfahrende Autos und Robotik dargelegt. Das könne zu einer stärkeren Automatisierung von Lagerhäusern und Fabriken führen und den Markt für humanoide Roboter ankurbeln, der nach Einschätzung von Nvidia in den nächsten Jahrzehnten einen Wert von 38 Milliarden Dollar erreichen könnte. Für das nächste Geschäftsjahr, das Ende dieses Monats beginnt, stellte der Nvidia-CEO einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar im Automobilbereich in Aussicht, verglichen mit 4 Milliarden Dollar im laufenden Geschäftsjahr.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2025 01:34 ET (06:34 GMT)