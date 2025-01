Der Goldpreis legte um 0,5 Prozent zu. Marktteilnehmer sprachen von einem steigenden Bedürfnis nach vermeintlicher Sicherheit und verwiesen auf die Aussagen des designierten Präsidenten Donald Trump. Er hatte Ansprüche auf den Panama-Kanal, Grönland und sogar Kanada geäußert.

Wer­bung Wer­bung

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - Inflation

Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember wie auch geschätzt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, nachdem sie im November noch um 0,2 Prozent zugelegt hatten. Die Erzeugerpreise fielen um 2,3 Prozent und verzeichneten damit den 27. Monat in Folge einen Rückgang. Im November waren sie um 2,5 Prozent gesunken. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,4 Prozent erwartet.

USA - Geldpolitik

Die US-Notenbanker haben auf ihrer jüngsten Sitzung im Dezember einen eher falkenhaften Ton angeschlagen, wie das nun veröffentlichte Sitzungsprotokoll offenbarte. Sie thematisierten demnach eine höher als erwartet ausfallenden Inflation - teilweise aufgrund potenzieller Zölle durch den designierten Präsidenten Donald Trump. Die Teilnehmer erwarteten zwar, dass die Inflation sich weiterhin in Richtung 2 Prozent bewegt, allerdings könnte der Prozess länger dauern als zuvor angenommen.

Wer­bung Wer­bung

INDEXÄNDERUNG SDAX

Aufgrund von Verletzung der Basiskriterien zum Streubesitz wird die Nexus-Aktie aus dem SDAX und dem TecDAX genommen und durch About You bzw. durch Formycon ersetzt. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 13. Januar in Kraft.

REDCARE PHARMACY

ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Der Konzernumsatz stieg um 32 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der selbst gesteckten Umsatzspanne von 2,35 bis 2,5 Milliarden Euro. Dabei legte der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (Non-Rx) um 21 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu, mit Arzneien auf Rezept wurden 749 Millionen Euro und damit 64 Prozent mehr als im Jahr davor umgesetzt. Im Schlussquartal stieg der Konzernumsatz um 27 Prozent auf 674 Millionen Euro, wobei die Non-Rx-Umsätze um 22 Prozent wuchsen und der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten um 37 Prozent. Zum Jahresende zählte der MDAX-Konzern 12,5 Millionen aktive Kunden, entsprechend einem Plus von 1,7 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Mit 600.000 Kunden entfiel der größte Zuwachs auf das Schlussquartal.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2025 01:40 ET (06:40 GMT)