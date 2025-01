METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.675,75 2.669,73 +0,2% +6,02 +2,0%

Silber (Spot) 30,25 30,13 +0,4% +0,11 +4,8%

Platin (Spot) 965,60 960,95 +0,5% +4,65 +6,5%

Kupfer-Future 4,33 4,31 +0,4% +0,02 +7,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold profitierte weiter vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger angesichts der Aussagen des designierten Präsidenten Donald Trump. Er hatte Ansprüche auf den Panama-Kanal, Grönland und sogar Kanada geäußert. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Geldpolitik

Die chinesische Zentralbank hat den Kauf von Staatsanleihen ausgesetzt, nachdem die langfristigen Renditen in Erwartung einer weiteren geldpolitischen Lockerung neue Tiefststände erreicht haben. Die People's Bank of China begründete ihre Entscheidung mit der übermäßigen Nachfrage nach Staatsanleihen und erklärte, die Aussetzung sei in diesem Monat in Kraft getreten. Die Käufe würden zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder aufgenommen.

GROßBRITANNIEN - Geldpolitik

Die Abkühlung der Inflation und die Anzeichen für ein schwächeres Wachstum legen nahe, dass die Bank of England ihren Leitzins weiter senken sollte, allerdings nur schrittweise, sagte die stellvertretende Gouverneurin Sarah Breeden.

WELTKONJUNKTUR

Die Vereinten Nationen haben ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr angehoben und rechnen mit einem Investitionsschub, weil die Zentralbanken ihre Leitzinsen weiter senken.

EON

hat erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro emittiert und damit einen Großteil seines Finanzierungsbedarfs für 2025 frühzeitig gedeckt. Die eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im April 2033 ist mit einem Kupon von 3,5 Prozent versehen. Die andere, grüne Anleihe über 900 Millionen Euro mit einer Fälligkeit im Januar 2040, wird mit 4,0 Prozent verzinst.

DATAGROUP

lässt den Plan, die Tochter Almato abzuspalten, fallen. Grund ist, dass die geplanten Vorteile einer Herauslösung im aktuellen Marktumfeld nicht erfolgssicher erreicht werden können.

BBVA/SABADELL

BBVA hat die Annahmeschwelle für das über 12 Milliarden Dollar schweres feindliche Übernahmeangebot für den kleineren Konkurrenten Banco Sabadell gesenkt und strebt nun "mindestens mehr als die Hälfte" der effektiven Stimmrechte von Sabadell an. Die Mindestannahmeschwelle lag ursprünglich bei 50,01 Prozent des Aktienkapitals von Sabadell.

