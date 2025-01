Der Dollar zog im US-Handel weiter an. Der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die schwindenden Zinssenkungserwartungen. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag kommt der Dollar deutlich zurück, der Dollar-Index büßt 0,3 Prozent ein. Hintergrund ist ein Bericht, wonach ein Beraterteam des kommenden US-Präsidenten Trump mit Blick auf potenzielle Inflationsgefahren nur moderate Zollerhöhungen prüfen soll. Das könnte der US-Notenbank mehr Spielraum für eventuelle Zinssenkungen geben.

Wer­bung Wer­bung

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,45 78,82 -0,5% -0,37 +9,4%

Brent/ICE 80,56 81,01 -0,6% -0,45 +7,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Verschärfte US-Sanktionen gegen Russland gaben den Ölpreisen Auftrieb. Die Sanktionen zielen darauf ab, den Ölhandel Russlands mit China und Indien zu unterbrechen und diese beiden Hauptabnehmer russischen Öls dazu zu zwingen, auf andere Bezugsquellen auszuweichen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich im US-Handel um bis zu 2,7 Prozent. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag kommen die Ölpreise etwas zurück. Dazu dürfte der nachgebende Dollar beitragen, daneben gibt es Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas und eine mögliche Freilassung von Geiseln und einen Waffenstillstand. Das dämpft Sorgen vor Produktionsausfällen in der Region.

Wer­bung Wer­bung

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.668,54 2.663,08 +0,2% +5,46 +1,7%

Silber (Spot) 29,60 29,62 -0,1% -0,02 +2,5%

Platin (Spot) 962,15 955,45 +0,7% +6,70 +6,1%

Kupfer-Future 4,35 4,33 +0,6% +0,02 +8,0%

Wer­bung Wer­bung

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab deutlich nach. Der Preis für die Feinunze sank um 1,1 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die hohen Marktzinsen, die das selbst zinslose Edelmetall für Anleger unattraktiver mache.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BANK OF JAPAN

will in der kommenden Woche eine mögliche Anhebung des Leitzinses erörtern. Ob dies aber wahrscheinlich sei, wollte Vizegouverneur Ryozo Himino aber nicht andeuten. Die Notenbank werde auf der Sitzung am 23. und 24. Januar auf der Grundlage der jüngsten Konjunktur- und Preisaussichten erörtern, ob der Leitzins erhöht werden soll oder nicht. Obwohl er eine Anhebung in der nächsten Woche nicht ausdrücklich ankündigte, sagte Ryozo Himino weiter, dass die Wirtschaft und die Inflation auf dem richtigen Weg seien, um das Ziel der Notenbank zu erreichen.

LINDT & SPRÜNGLI

ist im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut stark gewachsen. Der Schokoladenhersteller verbuchte ein organisches Wachstum von 7,8 Prozent, womit er im Rahmen der Zielspanne von 6 bis 8 Prozent lag. Nominell kletterten die Einnahmen wegen negativer Wechselkurseffekte durch Dollar und Euro nur um 5,1 Prozent auf 5,47 Milliarden Franken, wie das Unternehmen mitteilte. 2025 strebt das Unternehmen mit Hilfe von Preisanpassungen eine Steigerung des organischen Wachstums um 7 bis 9 Prozent sowie eine Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20 bis 40 Basispunkten an.

JP MORGAN

treibt seine Expansion ins Privatkundengeschäft in Deutschland voran. Die geplante Online-Bank Chase soll gegen Ende 2025 oder Anfang 2026 an den Start gehen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

US STEEL

Cleveland-Cliffs und Nucor prüfen derzeit ein Gebot für den US-Stahlkonzern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. U.S. Steel war sich eigentlich mit der japanischen Nippon Steel handelseinig. Doch Präsident Joe Biden hat eine Übernahme durch die Japaner blockiert. Auch der künftige Präsident Donald Trump hatte sich öffentlich gegen einen solchen Deal ausgesprochen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2025 01:34 ET (06:34 GMT)