METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.711,06 2.711,86 -0,0% -0,80 +3,3%

Silber (Spot) 30,68 30,78 -0,3% -0,10 +6,3%

Platin (Spot) 936,08 940,25 -0,4% -4,18 +3,2%

Kupfer-Future 4,46 4,44 +0,4% +0,02 +10,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg gestützt von den sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ISRAEL

Nach Angaben des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu haben Unterhändler ein Abkommen über eine Waffenruhe im Gazastreifen erzielt. Das Abkommen beinhalte die Freilassung der israelischen Geiseln. Damit endet eine zweitägige Debatte, die die Brüchigkeit des Abkommens verdeutlicht hatte. Die Waffenruhe werde voraussichtlich am Montag in Kraft treten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

WELTWIRTSCHAFT

Das weltweite Wirtschaftswachstum wird sich in diesem und im nächsten Jahr zwar stabilisieren, aber schwach bleiben und unter den Raten liegen, die es den armen Ländern ermöglichen würden, die Einkommensunterschiede zu den reichen Ländern so schnell zu verringern, wie sie es zu Beginn des Jahrhunderts getan haben. Die Weltbank erwartet, dass die Wirtschaftsleistung in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich um 2,7 Prozent steigen wird, was der Wachstumsrate des vergangenen Jahres entspricht.

SUSS MICROTEC

hat im vergangenen Jahr die eigene Prognose für Umsatz und EBIT-Marge übertroffen. Wie das Unternehmen mitteilte, setzte es im Schlussquartal auf Basis vorläufiger Berechnungen rund 150 Millionen Euro um. Der daraus resultierende Jahresumsatz von 445 Millionen Euro liegt deutlich über den für das Gesamtjahr 2024 in Aussicht gestellten 380 bis 410 Millionen Euro. Die Bruttomarge erreichte mit rund 40 Prozent das obere Ende der auf 38 bis 40 Prozent lautenden Prognosespanne. Der Auftragseingang zog im vierten Quartal in beiden Segmenten gegenüber den Vorquartalen deutlich an und belief sich auf 147 Millionen Euro. Insgesamt erhielt Suss im vergangenen Jahr Aufträge in Höhe von 423 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. VORAB

. BEKANNTGABE PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Gj24 ggVj Zahl Gj23

Auftragseingang 423 +1% -- -- -- 421

Umsatz 445 +46% 404 +33% 6 304

EBIT -- -- 64 +128% 6 28

EBIT-Marge 17,5 -- 15,7 -- -- 9,1

Ergebnis nach Steuern* -- -- 56 +224% 6 17,3

Ergebnis je Aktie* -- -- 2,93 +222% 6 0,91

* fortgeführte Geschäfte

ANHEUSER BUSCH INBEV

Die belgischen Wettbewerbshüter haben eine Untersuchung gegen Anheuser-Busch Inbev eingeleitet. Auslöser ist die Befürchtung, dass der Brauereiriese seine marktbeherrschende Stellung durch entsprechende Verträge mit Großhändlern und Gastronomiebetrieben missbrauchen könnte.

RIO TINTO/GLENCORE

Die beiden Bergbaukonzerne haben einem Agentur-Bericht zufolge über einen Zusammenschluss gesprochen. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, befanden sich die Gespräche über einen solchen Zusammenschluss vor kurzem noch in einem frühen Stadium.

UBS

entgeht dem Ausschluss vom lukrativen US-Pensionsmarkt, den eine Gruppe von Aktivisten gefordert hatte. Das US-Arbeitsministerium erteilte der UBS eine Ausnahmegenehmigung, wonach sie trotz früherer strafrechtlicher Verurteilungen Pensionsgelder der amerikanischen Arbeitnehmer verwalten darf. Die Ausnahmegenehmigung gilt bis 2029 und ist an einige Bedingungen geknüpft.

