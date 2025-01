Die Ölpreise gaben etwas nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um bis zu 0,9 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf einen Waffenstillstand. Übergeordnet stütze aber die Aussicht auf weitere US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie, hieß es.

METALLE

·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

·Gold (Spot) 2.704,45 2.703,25 +0,0% +1,20 +3,1%

·Silber (Spot) 30,41 30,36 +0,2% +0,05 +5,3%

·Platin (Spot) 942,70 941,75 +0,1% +0,95 +3,9%

·Kupfer-Future 4,35 4,37 -0,5% -0,02 +7,9%

·YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis notierte nach den jüngsten Aufschlägen aufgrund der gesunkenen Marktzinsen nun etwas leichter. Der Preis für die Feinunze sank um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA/CHINA

Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat am Freitag mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump gesprochen. Zur Inauguration von Trump am Montag entsendet China seinen Vizepräsidenten Han Zheng. In einem Social-Media-Post erklärte Trump, dass die beiden über Handel, Fentanyl, Tiktok und viele andere Themen gesprochen hätten.

EU/MEXIKO

Die Europäische Union und Mexiko haben am Freitag vor dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump, der beiden Regionen mit hohen Exportzöllen gedroht hat, ein neues Handelsabkommen geschlossen. Das Abkommen, das noch von den Regierungen beider Seiten gebilligt werden muss, sieht vor, dass Mexiko die hohen Zölle auf EU-Waren wie Käse und Wein abschafft.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den dritten Monat in Folge unverändert belassen. Der einjährige Referenzzinssatz (Loan Prime Rate - LPR) verharrt bei 3,1 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,6 Prozent.

DEUTSCHE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Deutschland hat sich in einem Vergleich von 21 Industriestaaten um einen Platz auf Rang 17 verbessert. Basis dafür ist eine leicht bessere Bewertung im Bereich Energie. Deutschland bleibt aber weit abgeschlagen von den Spitzenstandorten und verzeichnet eine erodierende Wettbewerbsfähigkeit, so das Ergebnis des "Länderindex Familienunternehmen", den das Zentrum für Europäische Wirtschaftspolitik (ZEW) im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt hat. Eine Trendwende sei nicht gelungen.

BAYER

kommt offenbar bei seinem Konzernumbau voran. Mit dem neuen Organisationsmodell "Dynamic Shared Ownership", das mehr Verantwortung für die Beschäftigten beinhalte, liege man "gut im Zeitplan", sagte Bayers Personalvorständin Heike Prinz der Rheinischen Post.

DEUTSCHE LUFTHANSA

hat ihre Beteiligung an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways abgeschlossen. Gemeinsam hätten das italienische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) und der Konzern die Transaktion finalisiert, teilte die Lufthansa mit. Damit ist die Lufthansa Group mit 41 Prozent an der italienischen Fluglinie ITA Airways beteiligt. Die übrigen 59 Prozent hält zunächst weiterhin das MEF.

TELEFONIKA

tauscht überraschend ihre Führung aus. Der katalanische Geschäftsmann Marc Murtra sei zum Nachfolger von Jose Maria Alvarez-Pallete gewählt worden, hieß es in einer Erklärung von Telefonica.

STRABAG

Nach dem überraschenden Tod des Vorstandsvorsitzenden werden die weiteren Vorstandsmitglieder seine Aufgaben vorübergehend übernehmen. Der 44-jährige Klemens Haselsteiner war am Freitag plötzlich und unerwartet verstorben. Der in Klagenfurt geborene Manager leitete den Baukonzern seit 2023 als Vorstandsvorsitzender.

TIKTOK

wird in den Vereinigten Staaten wieder an den Start gehen, nachdem sie kurzzeitig abgeschaltet worden war. Der designierte Präsident Donald Trump kam Tiktok am Sonntag zu Hilfe und will den Tiktok-Bann per Dekret aussetzen. So soll die Tiktok-Mutter Bytedance mehr Zeit bekommen, einen Käufer in den USA zu finden. In einem Social-Media-Post schrieb Trump, er wolle, dass die USA an TikTok künftig eine 50-prozentige Beteiligung über ein Joint Venture halten sollen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 01:44 ET (06:44 GMT)