Die Renditen der US-Anleihen machten nach den jüngsten deutlichen Abgaben etwas Boden gut. Mit Blick auf die Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche hieß es, eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus durch die Fed sei fast vollständig eingepreist.

Wer­bung Wer­bung

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0411 +0,0% 1,0410 1,0420 +0,5%

EUR/JPY 162,97 +0,1% 162,86 163,00 +0,1%

EUR/CHF 0,9434 -0,0% 0,9436 0,9451 +0,5%

EUR/GBP 0,8451 -0,0% 0,8454 0,8459 +2,1%

Wer­bung Wer­bung

USD/JPY 156,54 +0,1% 156,45 156,43 -0,5%

GBP/USD 1,2319 +0,0% 1,2314 1,2318 -1,6%

USD/CNH 7,2820 +0,0% 7,2816 7,2831 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 102.799,05 -1,1% 103.904,40 103.876,15 +8,6%

Der Dollar zeigte sich gut behauptet. Der Greenback könnte fallen, wenn sich die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Handelszölle als weniger hart erweisen, als er im Wahlkampf angedroht hat, schreiben die Analysten von Unicredit Research. Dies könnte Spekulanten dazu veranlassen, Long-Positionen im Dollar aufzulösen, die auf einen Anstieg der Währung gewettet haben, so die Analysten.

Wer­bung Wer­bung

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,09 75,44 -0,5% -0,35 +5,4%

Brent/ICE 78,75 79 -0,3% -0,25 +5,2%

Die Ölpreise gaben leicht nach. Der Preis für die US-Sorte WTI ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 75,44 Dollar je Barrel. Am Vortag hatte ein von US-Präsident Trump vorgestellter Plan zur Steigerung der US-amerikanischen Öl- und Gasproduktion zu zum Teil deutlichen Abgaben geführt, da sich hierdurch das globale Öl-Angebot erhöhen dürfte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.755,50 2.755,95 -0,0% -0,46 +5,0%

Silber (Spot) 30,72 30,88 -0,5% -0,16 +6,4%

Platin (Spot) 948,45 947,30 +0,1% +1,15 +4,6%

Kupfer-Future 4,26 4,30 -1,0% -0,04 +5,8%

Gold verbuchte erneut etwas Zulauf. Der Preis für die Feinunze stieg um etwa 0,5 Prozent. Gold sei derzeit gesucht, weil Anleger fürchteten, dass Trump auch auf das Edelmetall Importzölle erheben werde, erklärten Marktteilnehmer.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

SOZIALE MEDIEN

Die EU sollte die Anonymität der Nutzer von Social-Media-Plattformen beenden und deren CEOs persönlich zur Rechenschaft ziehen, wenn die Nutzer gegen EU-Vorschriften verstoßen, forderte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez. Der sozialdemokratische Politiker kündigte auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos an, er werde den anderen EU-Staats- und Regierungschefs auf dem nächsten EU-Ratstreffen in Brüssel ein Paket mit drei Maßnahmen vorlegen.

BRENNTAG

hat einen Nachfolger für die scheidende Finanzvorständin Kristin Neumann gefunden. Der Chemikalienhändler hat Thomas Reisten, zuletzt CFO beim Funkturmbetreiber Vantage Towers, zum 1. April in den Vorstand berufen. Er erhält einen Vertrag bis Ende März 2028.

AMAZON

hat angekündigt, seine konzerneigenen Aktivitäten in der kanadischen Provinz Quebec einzustellen und zu einem Drittanbieter-Liefermodell zurückzukehren. Die Gewerkschaftsvertreter der Provinz bezeichneten diesen Schritt als Angriff auf die Beschäftigten und die Gewerkschaft. Etwa 1.700 Beschäftigte in Quebec werden dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren, was bei der kanadischen Regierung Bestürzung hervorgerufen hat.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2025 01:30 ET (06:30 GMT)