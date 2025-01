USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,20 -1,0 4,21 -3,7

5 Jahre 4,32 -1,1 4,33 -5,7

7 Jahre 4,42 -0,9 4,43 -5,7

10 Jahre 4,52 -1,7 4,54 -4,7

30 Jahre 4,77 -0,5 4,78 -0,7

Die Renditen fielen leicht - trotz der anstehenden Zinssenkungspause der US-Notenbank. Unter Umständen bekämen einige Anleger wegen der Rufe von Trump nach niedrigeren Zinsen kalte Füße, hieß es. Jedoch erholten sich die Renditen von den Tagestiefs nach den US-Daten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0389 +0,0% 1,0388 1,0430 +0,3%

EUR/JPY 160,85 +0,4% 160,22 160,73 -1,3%

EUR/CHF 0,9459 +0,1% 0,9450 0,9459 +0,8%

EUR/GBP 0,8362 -0,1% 0,8367 0,8367 +1,1%

USD/JPY 154,81 +0,4% 154,22 154,12 -1,6%

GBP/USD 1,2423 +0,1% 1,2415 1,2465 -0,7%

USD/CNH 7,3016 +0,1% 7,2937 7,2673 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 104.511,05 -0,6% 105.138,65 105.746,45 +10,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro stieg mit den Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf ein Tageshoch bei 1,0468 Dollar, konnte dieses Niveau aber nicht behaupten. Im Handel verwies man auf die Einschätzung, dass der Arbeitsmarkt robust bleibe - auch wenn der EZB-Rat überwiegend ein Abwärtsrisiko für die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum sieht. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Der Greenback fiel mit der Aussicht, das die nächste Zinssenkung der US-Notenbank erst im Juni anstehen könnte. Die Blicke waren zudem auf den PCE-Inflationsindikator am Freitag gerichtet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,32 72,73 +0,8% +0,59 +2,9%

Brent/ICE 77,27 76,87 +0,5% +0,40 +3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich mit Gewinnen. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 0,7 Prozent. Der Markt spekulierte darüber, wie die Opec und ihre Verbündeten auf die Forderung von US-Präsident Trump reagieren könnten, die Preise bei ihrem Treffen nächste Woche zu senken. Das Kartell hatte mehrmals die freiwilligen Produktionskürzungen von 2,2 Millionen Barrel pro Tag verlängert, um die Preise zu stützen, und plant derzeit, diese Kürzungen im April zu beenden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.793,88 2.794,87 -0,0% -0,99 +6,5%

Silber (Spot) 31,41 31,64 -0,7% -0,23 +8,8%

Platin (Spot) 971,20 969,25 +0,2% +1,95 +7,1%

Kupfer-Future 4,31 4,31 +0,0% +0,00 +7,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis markierte ein neues Rekordhoch. Für die Feinunze ging es um 1,3 Prozent auf 2.796 Dollar nach oben. Das Edelmetall profitiere von seinem Status als sicherer Hafen, hieß es. Dazu kamen der nachgebende Dollar und die leicht fallenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCK

hat seine Sparpläne für Europa konkretisiert. Das Programm mit dem Namen "Cost Down Europe" hat ein Volumen von rund einer Milliarde Euro, wie Unternehmenskreise der FAZ bestätigten.

THYSSENKRUPP

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht dafür gegeben, dass die Marinewerften-Tochtergesellschaft von Thyssenkrupp (TKMS) Staatsgarantien für ein Angebot zum U-Boot-Bau für die argentinische Marine erhält. Das erfuhr die FAZ aus informierten Kreisen. Es soll sich um einen Auftragswert von 2,2 Milliarden Euro handeln, die Höchsthaftung des Bundes soll bei 4,1 Milliarden Euro liegen.

DIAGEO

will rund 415 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen Produktions- und Lagereinrichtung in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama investieren.

KERING

hat The Mall Luxury Outlets in Italien an die Simon Property Group verkauft. Der Luxusgüterkonzern teilte mit, dass die Veräußerung des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichs einen Nettoerlös von rund 350 Millionen Euro einbringen wird.

NOVARTIS

Der Nettoumsatz belief sich 2024 auf 50,3 Milliarden US-Dollar, das war ein Plus von 11 Prozent. Bereinigt um Wechselkursschwankungen legte der Umsatz um 12 Prozent zu. Das operative Ergebnis betrug 14,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 49 Prozent, und beruhte vor allem auf dem höheren Nettoumsatz sowie geringeren Wertminderungen, Abschreibungen und Restrukturierungskosten. Der Reingewinn legte um 39 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar zu. Für das laufende Jahr rechnet Novartis mit einem Nettoumsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und einem Plus beim operativen Kernergebnis im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Dividende erhöht der Konzern um 6,1 Prozent auf 3,50 Schweizer Franken je Aktie.

BAADER BANK

bekommt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. In einer außerordentlichen Sitzung wurde ein Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums beschlossen. Um eine geordnete Nachfolge sicherzustellen, gebe Helmut Schreyer auf eigenen Wunsch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden ab. Im Zuge dessen werde Louis Hagen mit sofortiger Wirkung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

AMAZON /APPLE / X

Amazon erhöht laut Personen, die mit der Situation vertraut sind, die Werbeausgaben auf Elon Musks X. Dies würde eine bedeutende Wende darstellen, nachdem das Unternehmen vor über einem Jahr einen Großteil seiner Werbung zurückgezogen hatte. Aufgrund der Sorgen um die dort verbreiteten Inhalte hatten viele Unternehmen ihre Werbung eingestellt. Apple, das Ende 2023 alle seine Werbegelder von X abgezogen hatte, hat in den vergangenen Wochen Gespräche über das Testen von Werbung auf der Plattform geführt, so eine mit der Situation vertraute Person.

INTEL

hat im vierten Quartal erneut einen Verlust verzeichnet, mit den Zahlen aber die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dagegen enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal. Zudem sagten die Interims-Co-CEOs des Konzerns zu Barron's, dass es keine Neuigkeiten bezüglich des Zeitplans für die Beendigung der Suche nach einem neuen CEO gibt.

OPENAI

befindet sich in ersten Gesprächen, um bis zu 40 Milliarden US-Dollar in einer weiteren Finanzierungsrunde aufzubringen, die den Hersteller von ChatGPT mit 340 Milliarden Dollar bewerten würde, heißt es von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Softbank verhandelt demnach darüber, zwischen 15 und 25 Milliarden Dollar zu investieren, berichtete das Wall Street Journal. Der japanische Telekom-Konzern hilft dabei, Investoren für den Rest der Runde zusammenzustellen, sagte eine der Personen.

SAMSUNG

hat im vierten Quartal 2024 mehr verdient als erwartet. Für das laufende erste Geschäftsquartal stellt der südkoreanische Elektronikkonzern allerdings ein schwächeres Wachstum in Aussicht da sich die Profitabilität im Kerngeschäft mit Halbleitern weiter verringerte.

VISA

hat in seinem Erstquartal dank robuster Verbraucherausgaben zwar seinen Gewinn erhöht, allerdings nicht so stark wie erwartet. Im Quartal erzielte Visa einen Nettogewinn von 5,1 (Vorjahr: 4,9) Milliarden US-Dollar bzw 2,58 (2,39) Dollar je Aktie. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 5,25 Milliarden Dollar oder 2,64 Dollar je Aktie gerechnet. Bei den Einnahmen wies Visa ein Plus von 10 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten einen Umsatz von 9,34 Milliarden Dollar prognostiziert.

===

