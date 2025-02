Die Renditen stiegen nach der Zollentscheidung der US-Regierung. Zudem wurden die Rentennotierungen von Powell belastet. Dieser kündigte an, dass die Fed die Verkleinerung ihrer Bilanz fortsetzen - also Staatsanleihen auf den Markt werfen - werde. Auch Äußerungen von Trump zu Schuldenverpflichtungen könnten zu Verkäufen geführt haben. Trump hatte angedeutet, diese seien niedriger als angenommen, was möglicherweise implizieren könnte, dass einige Zahlungen ignoriert werden könnten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0358 -0,0% 1,0362 1,0348 +0,0%

EUR/JPY 159,16 +0,8% 157,97 157,62 -2,3%

EUR/CHF 0,9459 -0,0% 0,9460 0,9443 +0,8%

EUR/GBP 0,8323 -0,0% 0,8326 0,8332 +0,6%

USD/JPY 153,67 +0,8% 152,46 152,30 -2,3%

GBP/USD 1,2445 -0,0% 1,2445 1,2419 -0,6%

USD/CNH 7,3155 +0,1% 7,3090 7,3096 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 95.803,25 +0,4% 95.431,70 97.029,70 +1,2%

Der US-Dollar neigte zur Schwäche, der Dollar-Index büßte 0,4 Prozent ein. Devisenstrategin Jane Foley von der Rabobank sah für den Greenback nur begrenztes Abwärtspotenzial, selbst wenn die US-Inflationsdaten am Mittwoch niedriger als erwartet ausfallen sollten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,04 73,32 -0,4% -0,28 +2,5%

Brent/ICE 76,75 77 -0,3% -0,25 +3,1%

Die Ölpreise wurden von geopolitischen Spannungen gestützt (+1,3%), wie Marktteilnehmer unter Verweis auf den wackeligen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas berichteten. Zudem gebe es Hinweise auf ein knapperes Angebot. Einem Bericht zufolge ist die russische Ölförderung im Januar weiter zurückgegangen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.889,98 2.897,65 -0,3% -7,68 +10,1%

Silber (Spot) 31,84 31,75 +0,3% +0,09 +10,3%

Platin (Spot) 986,80 990,50 -0,4% -3,70 +8,8%

Kupfer-Future 4,59 4,60 -0,2% -0,01 +14,0%

Die höheren Marktzinsen belasteten den Goldpreis (-0,4%), der aber in der Nähe seines Rekordhochs verharrte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KANADA / USA

Kanada arbeitet an der Abwendung der drohenden Zölle von 25 Prozent auf Importe in die USA. Die Regierung hat nun einen Beauftragten für die Eindämmung des Fentanyl-Handels ernannt. Sie erfüllt damit ein Versprechen an US-Präsident Donald Trump. Der Premier hatte Trump versprochen, dass er die illegalen Einfuhren von Drogen in die USA aus Kanada stärker eindämmt. Im Gegenzug gewährte Trump Aufschub bei den Zöllen.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank sollte nach den Worten ihres Gouverneurs Kazuo Ueda die Auswirkungen der Politik Donald Trumps umfassend bewerten, bevor die Bank of Japan sie in ihre ökonomischen Prognosen einarbeitet.

AUSTRALIEN

Die australische Regierung ist bereit, die drittgrößte Fluggesellschaft des Landes in Staatsbesitz zu überführen, falls Insolvenzspezialisten keinen Käufer für die angeschlagene inländische Fluggesellschaft Regional Express finden können.

SIEMENS ENERGY

hat seine Wachstums- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. Der Energietechnikkonzern plant weiterhin mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis zwischen 8 und 10 Prozent und einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnis-Marge zwischen 3 und 5 Prozent, wie er bei Vorlage der Zwischenbilanz zum ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) mitteilte. Nach Steuern peilt Siemens Energy ein Ergebnis "um den Break-even" an, dies ist bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf seiner Anteile an Siemens Limited in Indien. Siemens Energy hatte vor gut zwei Wochen bereits vorläufige, über den Erwartungen liegende Zahlen für das Auftaktquartal veröffentlicht.

CARL ZEISS MEDITEC

hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 dank der Akquisition des niederländischen Netzhautchirurgie-Spezialisten DORC mehr umgesetzt als erwartet. Das Ergebnis lag allerdings aufgrund schwachen organischen Wachstums und negativer Produktmix-Entwicklung unter Vorjahr. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr hat Carl Zeiss Meditec bestätigt. Für das erste Geschäftsquartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24/25 ggVj 1Q24/25 ggVj 1Q23/24

Umsatz 491 +3% 480 +1% 475

EBITA 35 -23% -- -- 46

EBITA-Marge 7,2 -- -- -- 9,7

Ergebnis je Aktie 0,18 57% 0,32 -24% 0,42

TEAMVIEWER

hat sich neue Mittelfristziele verordnet. Das Softwareunternehmen strebt bis 2028 einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro und eine leicht verbesserte operative Marge an. Teamviewer setzt dabei auf IT-Automatisierung und die digitale Transformation der Industrie. Im laufenden Jahr soll das Wachstum zudem von der kürzlich abgeschlossenen Übernahme des britischen Softwareunternehmens 1E angeschoben werden. 2024 hat Teamviewer von einem starken Schlussquartal profitiert. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

4. QUARTAL* 4Q24 ggVj 4Q23

Billings 213 +6% 201

Umsatz 177 +9% 163

EBITDA bereinigt 83 +33% 62

EBITDA-Marge bereinigt 47 -- 38

Ergebnis nach Steuern 35 +15% 30

Ergebnis je Aktie 0,22 +22% 0,18

TUI

Die nächste ordentliche Hauptversammlung von Tui im Jahr 2026 wird als Präsenzveranstaltung stattfinden. Wie der Reisekonzern mitteilte, stimmten die Aktionäre auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung gegen Tagesordnungspunkt 8.1 (Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung).

TELEKOM AUSTRIA

hat im vierten Quartal 2024 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Wie der Telekommunikationskonzern mitteilte, legte der Gesamtumsatz um 7,8 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zu. Das EBITDA stieg um 7,1 Prozent auf 515 Millionen Euro. Im Mobilfunk nahm die Zahl der Abonnenten im Schlussquartal um 7,4 Prozent auf insgesamt 27,1 Millionen zu.

FORD

Ford-CEO Jim Farley hat vor negativen Auswirkungen von Zöllen auf die US-Autoindustrie gewarnt. Die Bemühungen der Trump-Administration, die heimische Produktion zu fördern, seien zwar viel versprechend, aber "was wir bisher sehen, sind eine Menge Kosten und eine Menge Chaos", sagte Farley auf einer Investorenkonferenz. Die Mexiko und Kanada angedrohten Zölle wären verheerend, und neue Zölle auf Stahl und Aluminium würden die Kosten in die Höhe treiben, so Farley.

CATL

Der Batteriegigant Contemporary Amperex Technology (CATL) hat eine Zweitnotierung an der Börse in Hongkong beantragt.

FOXCONN / NISSAN

Der Chairman der Foxconn Technology Group, Young Liu, hat einem Medienbericht zufolge gesagt, Foxconn strebe eine Zusammenarbeit mit Nissan an, aber nicht den Kauf des Automobilherstellers. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Kommentare des Chairmans gegenüber Reportern. In seiner Rede in der Foxconn-Zentrale hat Liu Reuters zufolge auch gesagt, dass der Elektronikhersteller angesichts seiner Beteiligung an Nissan auch über eine Zusammenarbeit mit Renault nachdenke.

