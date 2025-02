METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.912,36 2.898,30 +0,5% +14,06 +11,0%

Wer­bung Wer­bung

Silber (Spot) 32,37 32,38 -0,0% -0,00 +12,1%

Platin (Spot) 985,83 980,00 +0,6% +5,83 +8,7%

Kupfer-Future 4,58 4,59 -1,8% -0,09 +13,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zu. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat - wie weitgehend erwartet - zum ersten Mal seit 2020 die Zinsen gesenkt und zwar um 25 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Sie äußerte sich zwar zuversichtlich, dass die Inflation gebändigt ist, dennoch war die Entscheidung für eine Lockerung des Leitzinses eine vorsichtige.

UKRAINE - Friedensbemühungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht keine Erfolgsaussichten für die Gespräche zwischen den USA und Russland über ein mögliches Kriegsende ohne die Beteiligung seines Landes. "Wir können keine Dinge oder Vereinbarungen, die ohne uns geschlossen werden, anerkennen", sagte er.

Wer­bung Wer­bung

USA - Geldpolitik

Nach Ansicht von Fed-Gouverneur Christopher Waller sollte die US-Notenbank die Zinsen weiter senken, wenn sich die Inflation weiter in Richtung ihres Ziels bewegt. Dies gelte auch für den Fall, dass die Politik der Trump-Administration die wirtschaftliche Unsicherheit erhöht.

ELMOS SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL Q424 ggVj Q424 ggVj Q423

Umsatz 146 -7% 151 -4% 157

EBIT 63 +46% 34 -21% 43

EBIT-Marge 43 +57% 22,6 -- 27,6

Ergebnis nSteuern/Dritten 54 +96% -- -- 28

Ergebnis je Aktie unverwässert 3,17 +96% -- -- 1,62

Für das laufende Jahr stellt Elmos einen Umsatz von 580 Millionen Euro plus oder minus 30 Millionen Euro sowie eine EBIT-Marge von 23 Prozent plus oder minus drei Prozentpunkte in Aussicht. Im Jahresverlauf rechnet Elmos mit einer stärkeren Entwicklung im zweiten Halbjahr gegenüber den ersten sechs Monaten.

LVMH

legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro auf. Es soll am 24. Februar beginnen und spätestens am 28. November enden. Die zurückgekauften Aktien werden eingezogen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2025 01:44 ET (06:44 GMT)