Die Ölpreise gaben nach den jüngsten Preisaufschlägen nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um bis zu 3,1 Prozent. Die Rohölpreise wurden zuletzt von Vorsorgungsängsten nach oben gezogen angesichts einer unterbrochenen Punpleitung in Südrussland nach einem ukrainischen Drohnenangriff und der Aussicht auf eine Verschiebung der Fördererhöhungen durch die Gruppe Opec+. Nun überwogen aber die Konjunktursorgen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.940,38 2.935,70 +0,2% +4,67 +12,1%

Silber (Spot) 32,67 32,46 +0,6% +0,21 +13,1%

Platin (Spot) 977,95 971,55 +0,7% +6,40 +7,8%

Kupfer-Future 4,55 4,56 -0,3% -0,01 +13,0%

Nach den abermaligen Rekordständen zeigte sich der Goldpreis 0,1 Prozent leichter bei 2.935 Dollar. Dass die Marke von 3.000 Dollar pro Feinunze fallen werde, sei nur eine Frage der Zeit, urteilte Pepperstone. Die Verunsicherung an den Märkten spräche weiter für das Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BAYWA

will die Mehrheit an seiner Wind- und Solar-Projekttochter BayWa r.e. an den schweizerischen Miteigentümer Energy Infrastructure Partners (EIP) abtreten. Mittels einer Kapitalerhöhung werde EIP seine Beteiligung von 49 auf rund 65 Prozent der Anteile erhöhen. Mit der Kapitalerhöhung und zusätzlich bereitgestellten Fremdfinanzierungen könnte nun laut Sanierungsgutachten der erforderliche zusätzliche Kapitalbedarf von 435 Millionen Euro bis 2028 abgedeckt werden. Im Zuge der Transaktion erlässt der Konzern der bisherigen Tochter ein 350 Millionen Euro schweres Gesellschafterdarlehen.

STABILUS

muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. CFO Stefan Bauerreis hat den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten.

NOVO NORDISK

Die Abnehmmittel Wegovy und Ozempic des dänischen Pharmakonzerns sind in den USA wieder in ausreichender Menge verfügbar. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erklärte den Versorgungsengpass für die diese rezeptpflichtigen Arzneien für beendet. Novo Nordisk teilte mit, die Versorgung in den USA erfülle oder übertreffe die derzeitige und zu erwartende Nachfrage.

PROSUS/JUST EAT TAKEAWAY

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway.Com wird übernommen. Das niederländische Unternehmen hat sich mit dem Investor Prosus auf eine Übernahme geeinigt. In dem Deal wird der Essens-Lieferdienst, der in Deutschland unter der Marke Lieferando bekannt ist, mit rund 4,1 Milliarden Euro bewertet. Prosus zahlt 20,30 Euro je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

CONOCOPHILLIPS/SHELL

Conocophillips trennt sich von zwei Ölfeldern im Golf von Mexiko und einer Pipeline. Shell übernehme die Vermögenswerte für 735 Millionen Dollar. Der Deal soll bis zum Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden.

