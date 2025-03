Die Spannungen im Handel mit den USA haben sich auf die chinesischen Exporte in den ersten beiden Monaten des Jahres ausgewirkt. Die Ausfuhren stiegen im Jahresvergleich um 2,3 Prozent. Ökonomen hatten mit 4,5 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Exporte noch um 10,7 Prozent gestiegen. Die Importe sanken um 8,4 Prozent. Hier hatten Ökonomen mit einem Anstieg um 1,8 Prozent gerechnet.

KANADA/USA/MEXIKO

Kanada ist bereit zu ersten Gesprächen mit den USA und Mexiko über ein aktualisiertes Nordamerika-Freihandelsabkommen. Die drei Länder müssten "zurück zu etwas finden, das Sinn ergibt, nämlich Stabilität und Vorhersehbarkeit", sagte Kanadas Wirtschaftsminister Francois-Philippe Champagne. Das derzeitige handelspolitische Hin und Her der USA, unterstrichen durch einen am Donnerstag gewährten weiteren Aufschub der hohen Zölle für Kanada und Mexiko bis Anfang April, sei schädlich für Unternehmen und Haushalte.

UKRAINE/USA

Spitzenbeamte der Trump-Administration werden nächste Woche in Saudi-Arabien mit ihren ukrainischen Amtskollegen zusammentreffen, weil das Weiße Haus die Bühne für mögliche Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland bereiten möchte.

USA - Außenpolitik

Die USA werden laut Finanzminister Scott Bessent nicht nur auf ihre Gegner wirtschaftlichen Druck ausüben, sondern auch auf Verbündete, die sich nicht der globalen Vision von Präsident Donald Trump anschließen.

USA - Währungspolitik

Die USA bauen eine strategische Bitcoin-Reserve und einen Bestand an anderen Krytowährungen auf. Präsident Donald Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, das klarstellt, dass neue Käufe nur für Bitcoin, die älteste und wertvollste Kryptowährung, getätigt werden können. Und selbst diese Käufe müssen haushaltsneutral sein.

USA - Zollpolitik

US-Präsident Donald Trump will in der kommenden Woche Zölle auf Stahl und Aluminium einführen. Weiterhin beabsichtige er, am 2. April reziproke Zölle einzuführen und bezeichnete diese als "den großen Wurf". Mexikanische Waren, die mit dem Freihandelsabkommen USMCA konform sind, werden derweil bis zum nächsten Monat doch nicht mit Zöllen belegt.

ZALANDO

hat den Suqeeze-out der Minderheitsaktionäre von About You angekündigt, nachdem über 90 Prozent der Aktien im Zuge der Übernahme angedient wurden.

CMA CGM

Das französische Schifffahrts- und Logistikunternehmen will in den kommenden vier Jahren 20 Milliarden Dollar in die US-Logistik investieren.

VIVENDI

ist wegen seiner Aufspaltung im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Medienkonzern einen Nettoverlust von 6 Milliarden Euro ein. 2023 hatte noch ein Gewinn von 405 Millionen Euro zu Buche gestanden. Der größte Teil des Verlusts stammt aus der Dekonsolidierung von Canal+, Havas und Louis Hachette.

