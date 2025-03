Die Renditen stiegen wieder deutlicher, nachdem sie erst am Vortag mit den Sorgen um die Konjunktur und damit wieder gestiegenen Spekulationen über Zinssenkungen deutlich gefallen waren. Händler verwiesen darauf, dass am Mittwoch die Verbraucherpreise für Februar aus den USA gemeldet werden, die ersten vollständigen Monatsdaten seit dem Amtsantritt von Donald Trump. Dabei dürfte die Teuerung erneut über dem Zielwert der US-Notenbank ausfallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Di, 21:25 % YTD

EUR/USD 1,0904 -0,1% 1,0776 1,0914 +4,7%

EUR/JPY 161,4030 -0,0% 160,3380 161,3315 -2,2%

EUR/CHF 0,9632 -0,1% 0,9569 0,9636 +2,1%

EUR/GBP 0,8435 +0,1% 0,8371 0,8427 +1,8%

USD/JPY 148,0250 +0,1% 148,7895 147,8250 -6,6%

GBP/USD 1,2926 -0,2% 1,2873 1,2950 +2,8%

USD/CNY 7,1664 +0,1% 7,1566 7,1549 -0,5%

USD/CNH 7,2426 +0,2% 7,2373 7,2268 -0,9%

AUS/USD 0,6286 -0,2% 0,6309 0,6295 +1,4%

Bitcoin USD 81.671,6000 -1,8% 88.358,3000 82.625,30 -14,8%

Der Dollar verlor gegenüber dem Euro weiter an Boden. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,0916 Dollar. Das ist der höchste Stand seit November. Treiber war das EU-weit erwartete höhere Zinsniveau angesichts der angepeilten deutlich höheren Ausgaben der EU-Staaten vor allem für Rüstung, aber auch Infrastruktur.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,79 66,25 +0,8% 0,54 -0,9%

Brent/ICE 69,8 69,92 -0,2% -0,12 -7,5%

Die Ölpreise zeigten eine Gegenreaktion auf die Abgaben vom Vortag, sie legten um rund 1 Prozent zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.917,02 2.918,16 -0,0% -1,14 +9,9%

Silber (Spot) 30,06 30,19 -0,4% -0,13 +5,9%

Platin (Spot) 900,11 900,18 -0,0% -0,07 +1,1%

Der schwache Dollar und die wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen stützten den Goldpreis, die Feinunze verteuerte sich um 32 auf 2.917 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Die Ukraine hat einem Vorschlag der USA für einen 30-tägigen Waffenstillstand zugestimmt. Das haben die beiden Länder in einer gemeinsamen Erklärung nach hochrangigen Gesprächen in Saudi-Arabien mitgeteilt. Die Umsetzung des Plans hängt von der Zustimmung Russlands ab. Nach der Einigung der Ukraine und der USA auf einen Plan für eine Waffenruhe sollen die US-Hilfen wieder anlaufen. Wie die US-Regierung mitteilte, umfasst dies die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und die militärische Unterstützung. Das gelte unmittelbar.

ZÖLLE

Die Trump-Administration hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminiumimporte verhängt, nachdem die USA und Kanada am Dienstag von Drohungen Abstand genommen hatten, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.

ZÖLLE USA/KANADA

Der Regierungschef der kanadischen Provinz Ontario, Doug Ford, hat die Zölle auf Stromexporte in die USA von 25 Prozent wieder ausgesetzt. Dies geschah nach einem Gespräch mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, Zölle auf Aluminium und Stahl aus Kanada auf 50 Prozent zu verdoppeln.

ZÖLLE USA / AUSTRALIEN

Australien wird US-Waren nicht mit gegenseitigen Zöllen belegen, obwohl es nicht gelungen ist, eine Ausnahme von den 25-prozentigen Zöllen der Trump-Regierung auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erwirken. Dies sagte Premierminister Anthony Albanese.

INDEXÄNDERUNG SDAX

Im Zuge einer außerlanmäßigen Anpassung werden Secunet Security Networks den Platz von About You im SDAX einnehmen. Die Änderung erfolgt zum Handelsbeginn am 24. März. Grund ist, dass der Streubesitz von About You im Zuge der Übernahme durch Zalando auf unter 10 Prozent gesunken ist, womit das Basiskriterium von mindestens 10 Prozent für die Indexzugehörigkeit nicht mehr erfüllt ist.

ALLIANZ

Der britische Direktversicherer Esure wird einem Agenturbericht zufolge sowohl von der belgischen Ageas als auch von der Allianz umworben. Esure, das dem Finanzinvestor Bain Capital gehört, könnte mit mindestens 1 Milliarde Pfund bewertet werden, wie Reuters berichtet.

BRENNTAG

hat seine Jahresprognose für das operative Ergebnis 2024 am unteren Ende erreicht, unter dem Strich aber knapp ein Viertel weniger verdient. Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 2,10 Euro pro Aktie erhalten. Für das Jahr 2025 gibt der Konzern eine vorsichtige Prognose und erwartet ein stabiles bis leicht höheres operatives EBITA. Für das Gesamtjahr 2024 wurden folgende Eckdaten genannt (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Gj24 ggVj Gj23

Umsatz 16.237 -3,4% 16.230 -3,5% 16.815

Rohertrag 4.025 -0,4% 4.013 -1% 4.042

Operatives EBITDA 1.457 -8,1% 1.458 -8,0% 1.585

Operatives EBITA 1.102 -13% 1.114 -12% 1.265

Ergebnis nach Steuern/Dritten 536 -25% 575 -20% 715

Ergebnis je Aktie 3,71 -22% 3,96 -16% 4,73

Dividende je Aktie 2,10 -- 2,06 -2% 2,10

FRESENIUS

Der Verkauf von Teilen von Vamed an Strabag und Porr verzögert sich, weil die Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörde noch nicht vorliegt. Der 2024 mit der Fresenius-Tochter Vamed geschlossene Kaufvertrag sei bis zum vereinbarten Zeitpunkt nicht vollzogen worden, so das Konsortium aus Strabag und Porr. Der Ausstieg aus Vamed ist Teil des Portfolio-Umbaus von Fresenius.

DELIVERY HERO

Der Verkauf des Foodpanda-Geschäfts an Uber Technologies ist vom Tisch. Uber muss nun eine Vertragsstrafe an Delivery Hero zahlen, die sich voraussichtlich auf rund 250 Millionen US-Dollar belaufen wird.

WACKER CHEMIE

will nach überproportionalen Gewinnrückgängen im vergangenen Jahr die Dividende ebenfalls kürzen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Spezialchemiehersteller - basierend auf den niedrigeren Ausgangswerten - mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen, wobei die Zielspanne beim operativen Gewinn einen leichten Rückgang nicht ausschließt. Der Konzern rechnet 2025 mit leicht niedrigeren Absatzpreisen, aber deutlich höheren Absatzmengen und will im volatilen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld den Fokus weiter auf Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen setzten. Die operative Gewinnmarge (EBITDA-Marge) soll auf Vorjahresniveau landen. Für das Gesamtjahr 2024 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

GESAMTJAHR 2024 Gj24 ggVj Gj23

Umsatz 5.722 -11% 6.402

EBITDA 763 -7% 824

EBIT 290 -28% 405

Ergebnis nach Steuern 261 -20% 327

Ergebnis je Aktie verwässert 4,85 -23% 6,31

Dividende je Aktie 2,50 -17% 3,00

Netto Cashflow -326 -- 166

TESLA

Elon Musk hat angekündigt, die Fahrzeugproduktion von Tesla in den USA binnen zwei Jahren zu verdoppeln.

