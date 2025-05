Etwas fester - Nach zwei Tagen mit teils kräftigen Gewinnen legten die Börsen eine Pause ein. Das Thema Zollkonflikt zwischen den USA und China dominierte weiter das Geschehen, einen Start für konkrete Verhandlungen über Zollhöhen gab es noch immer nicht. Da nach 90 Tagen wieder die ursprünglich sehr hohen Zölle gelten sollen, bestehe ein gewisser Zeitdruck, hieß es. Weiter gesucht waren Aktien mit KI-Bezug, nachdem Saudi-Arabien am Vortag Investitionen von 20 Milliarden Dollar in KI-Datenzentren und -Energieinfrastruktur aus den USA angekündigt hatte. Nvidia (+4,2%) und AMD (+4,7%) profitierten erneut von der Partnerschaft mit der saudischen Humain. AMD hatte überdies einen weiteren Aktienrückkauf angekündigt. Super Micro Computer machten einen Satz von 15,7 Prozent. Der Hersteller von KI-Servern hat eine Partnerschaft mit der saudischen Datavolt geschlossen. Apple tendierten etwas leichter. Der Zulieferer Foxconn hatte einen Gewinnsprung verbucht, die Umsatzprognose angesichts von Zollrisiken aber gesenkt. Boeing (+0,7%) und GE Aerospace (+0,7%) profitierten von einem Auftrag aus Katar.

USA - ANLEIHEN

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Rentenstratege Mark Capleton von Bank of America rechnete mit weiter steigenden Renditen, weil ausländische Investoren immer weniger bereit seien, das Defizit der USA zu finanzieren. Eine geringere Nachfrage nach US-Anleihen dürfte deren Renditen nach oben treiben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:12 % YTD

EUR/USD 1,1195 +0,2% 1,1177 1,1208 +8,1%

EUR/JPY 163,59 -0,2% 163,89 164,07 +1,3%

EUR/CHF 0,9406 -0,1% 0,9411 0,9411 +0,4%

EUR/GBP 0,8432 +0,0% 0,8427 0,8430 +1,7%

USD/JPY 146,13 -0,3% 146,64 146,39 -6,3%

GBP/USD 1,3277 +0,1% 1,3261 1,3295 +6,3%

USD/CNY 7,1996 -0,1% 7,2057 7,1960 -0,2%

USD/CNH 7,2094 -0,0% 7,2098 7,2047 -1,9%

AUS/USD 0,6434 +0,1% 0,6430 0,6441 +4,5%

Bitcoin/USD 102.907,30 -0,7% 103.668,60 103.167,95 +11,8%

Der Dollar stabilisierte sich nach seiner jüngsten Abwärtsbewegung. Der Greenback dürfte aber nach Einschätzung von Devisenanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank unter Druck bleiben, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach Zinssenkungen im Anschluss an die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten wiederholt hatte. Auf den ersten Blick erscheine der Dollar-Rückgang nach den Daten angesichts der Aussicht auf schnellere Zinssenkungen logisch, so Nguyen.

Der Dollar gibt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft nach, der Dollar-Index büßt 0,2 Prozent ein. Die Commerzbank berichtet von frischen Spekulationen, dass die USA einen schwächeren Dollar bevorzugten. Es gab Berichte, dass Vertreter aus Südkorea und den USA bei einem Treffen über Wechselkurspolitik diskutiert hätten. Laut Devisenanalystin Idanna Appio von First Eagle ist Greenback gegenüber einem breiten Währungskorb um 5 bis 10 Prozent überbewertet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,77 62,89 -1,8% -1,12 -11,5%

Brent/ICE 64,67 65,85 -1,8% -1,18 -11,0%

Die Ölpreise kamen nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen Tage zurück. WTI fiel um 0,8 Prozent auf 63,15 Dollar, nachdem die Rohölvorräte der USA überraschend gestiegen waren. Die Preise waren zuletzt stark gestiegen, gestützt durch eine Deeskalation zwischen den USA und China.

Die Ölpreise fallen am Morgen deutlich zurück. Gedrückt werden sie weiterhin von hohen Lagerbeständen in den USA. Zudem hat die Opec ihre Prognose für die Nachfrage trotz der schwächeren Konjuktur bekräftigt, was auf eine hohe Förderung hindeutet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.144,04 3.178,75 -1,1% -34,72 +23,8%

Silber (Spot) 28,41 28,83 -1,5% -0,42 +5,4%

Platin (Spot) 881,23 877,67 +0,4% 3,56 +1,4%

Kupfer 4,58 4,61 -0,7% -0,03 +12,8%

Der Goldpreis gab deutlicher nach. Die Feinunze verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 3.175 Dollar. Hier wurde auf die geringere Nachfrage nach "sicheren Häfen" verwiesen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSSTREIT CHINA-USA

China hat einige der gegen US-Unternehmen verhängten Zollmaßnahmen ausgesetzt. Dies ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung des Handelsabkommens, das die beiden Regierungen geschlossen haben. Seit Mittwoch sind die im April verhängten Exportkontrollen gegen 28 US-Unternehmen, die die Ausfuhr von Gütern mit militärischer Verwendung aus China verbieten, für 90 Tage ausgesetzt. Zudem seien die Handels- und Investitionsbeschränkungen für 17 US-Unternehmen, die im April auf die Liste der "unzuverlässigen Unternehmen" gesetzt wurden, auf Eis gelegt worden.

DEUTSCHE TELEKOM

BERICHTET PROG PROG

1. Quartal 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 29.755 +6% 29.693 +6% 27.942

EBITDA AL bereinigt 11.297 +8% 11.109 +6% 10.473

Erg nach Steuern/Dritten ber. 2.442 +9% 2.286 +2% 2.238

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.845 +44% -- -- 1.982

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,50 +11% 0,48 +7% 0,45

Free Cashflow AL 5.650 +52% 4.385 +18% 3.708

Umsatz Deutschland 6.219 -1% 6.380 +1% 6.298

Umsatz USA 19.800 +10% 19.600 +9% 18.009

Umsatz Europa 3.053 +3% 3.056 +3% 2.959

Umsatz Systemgeschäft 1.009 +2% 1.013 +2% 993

EBITDA AL bereinigt DE 2.634 +2% 2.636 +2% 2.576

EBITDA AL bereinigt USA 7.623 +10% 7.476 +8% 6.932

EBITDA AL bereinigt Europa 1.141 +7% 1.113 +4% 1.069

EBITDA AL bereinigt Systemge. 81 +5% 80 +4% 77

* T-Mobile hat bereits am 24. April Zahlen vorgelegt

AUSBLICK Gj 2025 - die Telekom erwartet nun:

- ein bereinigtes EBITDA AL nun bei rund 45 Mrd. Euro

(bisher: rund 44,9 Mrd. Euro)

- einen Free Cashflow AL von rund 2o Mrd. Euro

(bisher: rund 19,9 Mrd. Euro)

- Annahme konstanter Wechselkurse für das Gj 2025:

1,08 US-Dollar je Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

MERCK KGAA

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 5.280 +3% 5.279 +3% 5.120

EBITDA pre 1.535 +6% 1.511 +4% 1.454

EBITDA pre-Marge 29,1 -- 28,6 -- 28,4

Ergebnis je Aktie pre 2,12 +3% 2,17 +5% 2,06

Ergebnis je Aktie 1,69 +6% 1,85 +16% 1,60

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet nun:

- Umsatz: 20,9 bis 22,4 Mrd Euro / organisches Wachstum von 2 bis 6%

(zuvor: 21,5 bis 22,9 Mrd Euro / organisches Wachstum von 3 bis 6%)

- EBITDA pre: 5,8 bis 6,4 Mrd Euro / organisches Wachstum von 2 bis 7%

(zuvor: 6,1 bis 6,6 Mrd Euro / organisches Wachstum von 3 bis 8%)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

RWE

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

EBITDA bereinigt 1.307 -24% 1.321 -23% 1.709

EBIT bereinigt 813 -33% 801 -34% 1.220

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 498 -38% 473 -41% 801

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,68 -37% -- -- 1,08

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- EBITDA bereinigt: 4,55 - 5,15 Mrd Euro

- EBIT bereinigt: 2,35 - 2,95 Mrd Euro

- Bereinigtes Nettoergebnis: 1,3 - 1,8 Mrd Euro

- Dividende je Aktie: 1,20 Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

SIEMENS

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2024/25 2Q24/25 ggVj 2Q24/25 ggVj 2Q23/24

Auftragseingang 21.643 +10% 20.067 +2% 19.701

Umsatz 19.757 +7% 19.220 +4% 18.474

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.250 +11% 1.849 -9% 2.033

Ergebnis je Aktie 2,86 +11% 2,35 -9% 2,57

Ergebnis je Aktie vor PPA 3,00 +10% 2,52 -8% 2,73

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent;

DEUTSCHE EUROSHOP

