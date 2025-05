METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.326,62 3.340,20 -0,4% -13,58 +27,2%

Silber (Spot) 29,16 29,36 -0,7% -0,20 +5,1%

Platin (Spot) 950,67 957,14 -0,7% -6,47 +9,3%

Kupfer 4,81 4,81 0% 0,00 +18,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Das Gold verbilligte sich im europäischen Handel um 0,5 Prozent. Der Aufschub der EU-Zölle durch Präsident Trump habe für etwas mehr Risikofreude gesorgt, was zu Lasten des Edelmetalls in seiner Funktion als sicherer Hafen ging.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die chinesischen Industrieunternehmen haben für April höhere Gewinne gemeldet. Die Industriegewinne legten um 3,0 Prozent zum Vorjahr zu. Im März hatte der Anstieg 2,6 Prozent betragen. In den ersten vier Monaten des Jahres betrug das Plus 1,4 Prozent nach einem Plus von 0,8 Prozent im ersten Quartal.

USA/RUSSLAND

US-Präsident Donald Trump liebäugelt informierten Personen zufolge mit Sanktionen gegen Russland diese Woche. Er sei zunehmend frustriert über die zunehmenden Attacken auf die Ukraine und die schleppend verlaufenden Gespräche, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Neue Beschränkungen würden wohl keine neuen Bank-Sanktionen umfassen, sagte eine der Personen. Aber andere Optionen seien in der Diskussion. Gleichzeitig hieß es, dass Trump sich auch gegen Sanktionen entscheiden könnte.

AUTOMARKT EUROPA

Der europäische Automarkt ist im April nahezu stabil geblieben. Laut der Herstellervereinigung Acea lagen die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien mit rund 1,08 Millionen Fahrzeugen geringfügig um 0,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Während die Nachfrage nach Neuwagen in der EU leicht um 1,2 Prozent anzog, ging sie in der Efta um 3,7 Prozent zurück und war in Großbritannien mit über 10 Prozent zweistellig rückläufig. In den ersten vier Monaten des Jahres gingen die Pkw-Neuzulassungen in EU, Efta und Großbritannien zusammen um 0,4 Prozent zurück.

