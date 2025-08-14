Eine mögliche Überversorgung lastete auf den Ölpreisen. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 1,2 Prozent auf 63,17 Dollar. Händler verwiesen auf das geplante Treffen von US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin. Dieses könnte auch zur Folge haben, dass weiter russisches Öl auf den Markt gelangt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.348,85 3.352,25 -0,1% -3,41 +27,2%

Silber 38,19 37,925 +0,7% 0,26 +30,3%

Platin 1.148,02 1148,5 -0,0% -0,48 +30,9%

Kupfer 4,52 4,53 -0,2% -0,01 +9,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold tendierte kaum verändert bei 3.346 Dollar. Das Edelmetall profitiert zwar tendenziell von niedrigeren Zinsen, die das zinslos gehaltene Gold für Anleger vergleichweise attraktiver machen und auch vom schwächeren Dollar. Angesichts der Kursgewinne an den Aktienmärkten hätten Anleger jedoch "sichere Häfen" wie Gold links liegen, hieß es. Dazu bremste, dass US-Präsident Trump klargestelllt hatte, dass Goldimporte nicht erhöhten Zöllen unterliegen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

USA - Geldpolitik

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, eine "große Klage" gegen den Fed-Chef Jerome Powell, in Erwägung zu ziehen. Dabei geht es um Kostenüberschreitungen bei der Renovierung des Fed-Sitzes in Washington.

USA - Wirtschaftspolitik

Die US-Regierung unter Donald Trump erwägt laut Vertretern des Weißen Hauses Änderungen hinsichtlich der Erhebung und Meldung von Beschäftigungsdaten durch die Bundesregierung. Anfang dieses Monats hatte Trump die Chefin des Bureau of Labor Statistics (BLS), Erika McEntarfer, nach einem schwachen Arbeitsmarktbericht entlassen und behauptet die Daten seien gefälscht. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des Weißen Hauses und Beamte des Arbeitsministeriums in einer Reihe von Gesprächen hinter verschlossenen Türen neue Optionen für die Datenerhebung sowie neue Technologien diskutiert, um den Prozess effizienter zu gestalten. Ein Ziel sei es, die Rücklaufquoten bei BLS-Umfragen zu verbessern.

BRENNTAG

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTET* PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 3.869 -7% 3.952 -5% 4.176

Rohertrag 974 -5% -- -- 1.028

Operatives EBITDA 334 -13% 336 -13% 386

Operatives EBITA 246 -17% -- -- 297

Ergebnis nach Steuern/Dritten 43 -71% 115 -23% 149

Ergebnis je Aktie 0,30 -71% 0,80 -22% 1,03

* Eckdaten bereits am 11. Juli veröffentlicht

Die im Juli gesenkte Prognose bestätigte Brenntag und erwartet für Gesamtjahr 2025 ein operatives EBITA in der Bandbreite von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro. Bis zur Jahresmitte war ein operatives EBITA im unteren Bereich der ursprünglichen Bandbreite von 1,10 bis 1,30 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. In der zweiten Jahreshälfte dürften sich Preisdruck und schleppende Nachfrage fortsetzen, so Brenntag.

EVOTEC

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 171 -6% 197 +8% 182

EBITDA bereinigt -5,0 -- 3,5 -- -8,3

Ergebnis nach Steuern -43 -- -27 -- -95

Ergebnis/Aktie unverwässert -0,24 -- -0,16 -- -0,54

Evotec bestätigte die im Juli gesenkte Umsatzprognose und rechnet mit 760 bis 800 Millionen Euro nach 797 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wird bei 30 bis 50 Millionen Euro gesehen nach 22,6 Millionen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen im Korridor von 40 bis 50 Millionen nach 50,8 Millionen im Vorjahr liegen.

FRAPORT

Der Frankfurter Flughafen hat im Juli dank der Nachfrage nach europäischen Urlaubszielen in Griechenland, Italien und Spanien seine Passagierzahlen um 1,6 Prozent auf 6,1 Millionen erhöht. Das Frachtvolumen kletterte um 3,7 Prozent auf 179.055 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 42.657 Starts und Landungen. Das entsprach einem Zuwachs von 5,3 Prozent.

STRÖER

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 505 -1% 521 +2% 512

EBITDA bereinigt 149 -4% 154 -1% 155

EBITDA-Marge bereinigt 29,5 -- 29,5 -- 30,3

Ergebnis nach Steuern/Dritten 28 -14% -- -- 33

Ergebnis je Aktie 0,51 -14% -- -- 0,59

Ströer hat im zweiten Quartal wegen des schwierigen Werbeumfelds und des starken Vergleichszeitraums einen Umsatzrückgang verzeichnet, sieht sich aber auf Kurs für das Gesamtjahr - allerdings mit einem etwas schwächeren dritten Quartal. Im laufenden Jahr soll der Umsatz organisch in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent zulegen. Der Anstieg des bereinigen EBITDA soll leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung liegen. Für den freien Cashflow wird eine Entwicklung auf oder leicht oberhalb des Wachstumsniveaus von Umsatz und EBITDA erwartet. Das bereinigte Konzernergebnis soll sich "spürbar besser" als das bereinigte EBITDA entwickeln.

TUI

Nachfolgend die Driitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24

Umsatz 6.200 +7% 6.130 +6% 5.787

EBIT bereinigt 321 +38% 268 +15% 232

Ergebnis nach Steuern 225 +117% 130 +25% 104

Tui hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 Umsatz und Ergebnis stärker gesteigert als erwartet, getragen von einem Rekordergebnis im Bereich Urlaubserlebnisse mit den Hotel- und Kreuzfahrtgesellschaften. Bereits am Vortag hatte Tui seine Jahresprognose für das operative Ergebnis nach einem starken ersten Halbjahr angehoben und den Umsatzausblick bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Tui einen Umsatzanstieg von 5 bis 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBIT soll nun um 9 bis 11 Prozent statt 7 bis 10 Prozent steigen.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Der im Juni angekündigte Rückzug aus dem US-Geschäft hat für einen massiven Verlust gesorgt. Der Vorsteuerverlust summierte sich im zweiten Quartal auf 277 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Gewinn von 13 Millionen erzielt worden war. Grund war die wegen des US-Ausstiegs massiv erhöhte Risikovorsorge auf 297 von 56 Millionen. Bereinigt um die Sonderbelastung lag der Gewinn vor Steuern bei 37 Millionen Euro. Im zweiten Halbjahr kalkuliert die Bank mit stabilen operativen Erträgen und einem deutlich positiven Vorsteuergewinn. Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein Neugeschäftsvolumen von 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro nach 5,1 Milliarden Euro im Vorjahr angestrebt.

FORMYCON

hat im ersten Halbjahr planmäßig weniger umgesetz und sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz auf 9 Millionen Euro von 26,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im Vorjahr waren unter anderem hohe Meilensteinzahlungen angefallen, die nun ausblieben. Es sei aber mit einer dynamischen zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Beim EBITDA vergrößerte sich der Verlust auf 17,9 Millionen Euro von 16,9 Millionen. Für das laufende Jahr rechnet Formycon weiterhin mit einem Umsatz von 55 bis 65 Millionen Euro. Der EBITDA-Verlust wird bei 10 bis 20 Millionen Euro gesehen. Für das Working Capital steigt der Ausblick auf 55 bis 65 von 25 bis 35 Millionen Euro. Zum Ende des ersten Halbjahres betrug es 17 Millionen Euro.

PATRIZIA

hat das EBITDA im ersten Halbjahr nahezu verdoppelt und die Jahresprognose bekräftigt. Der Immobilieninvestor wies ein EBITDA von 29,1 (Vorjahr: 14,7) Millionen Euro aus und einen Periodenüberschuss von 4,7 (-12,7) Millionen Euro.

SPRINGER NATURE

hat nach einer starken Entwicklung im ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 6 Prozent auf 926 Millionen Euro, das as bereinigte Betriebsergebnis legte organisch um 10 Prozent auf 241 Millionen Euro zu. Der Wissenschaftsverlag erwartet im laufenden Jahr nun ein organisches Umsatzwachstum auf 1,93 bis 1,96 (zuvor: obere Hälfte der Spanne von 1,885 bis 1,935) Milliarden Euro sowie ein organisches bereinigtes Betriebsergebnis zwischen 540 und 560 (zuvor: obere Hälfte der Spanne von 523 bis 546) Millionen Euro.

GOOGLE

Das KI-Startup Perplexity hat ein Kaufangebot für Googles Chrome-Browser in Höhe von 34,5 Milliarden Dollar gemacht, um dem Tech-Giganten seine Dominanz bei der Internetsuche streitig zu machen. Das Angebot von Perplexity liegt deutlich über dessen eigener Bewertung, die auf 18 Milliarden Dollar geschätzt wird.

