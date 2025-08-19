MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 62,89 62,80 +0,1% 0,09 -12,2%
Brent/ICE 65,85 65,85 0% 0,00 -11,6%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Auf den Ölpreisen lasteten die Erwartungen eines Angebotsüberschusses und die ungewissen Nachfrageaussichten. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,7 Prozent auf 62,80 Dollar. "Jede Änderung der US-Sanktionen gegen Russland, den zweitgrößten Produzenten der Opec+, könnte die durch den Ukraine-Krieg gestörten Handelsströme neu gestalten, da Russland zunehmend auf Preisnachlässe für Verkäufe an China und Indien angewiesen ist", meinte Soojin Kim, Analyst bei MUFG.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 3.353,03 3.335,70 +0,5% 17,33 +27,1%
Silber 38,14 38,009 +0,3% 0,13 +31,6%
Platin 1.148,55 1145,59 +0,3% 2,96 +30,9%
Kupfer 4,50 4,49 +0,1% 0,00 +9,4%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Gold war nicht gefragt, der Preis für die Feinunze stand wenig verändert bei 3.335 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf die leicht steigenden Marktzinsen, die das zinslose Edelmetall weniger attraktiv erscheinen ließen, und ein geringeres Sicherheitsbedürfnis der Anleger.
+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++
US-NOTENBANK
Die Fed beendet ein zwei Jahre altes Spezialprogramm zur Überwachung innovativer Finanzaktivitäten wie Krypto und Fintech. Wie der Board of Governors mitteilte, werden diese Aktivitäten nun durch den normalen Aufsichtsprozess der Fed reguliert.
UMWELTPOLITIK USA
Das Justizministerium hat gegen eine kalifornische Behörde Klage eingereicht, die Emissionsstandards für Lkw durchsetzt, die von der Bundesbehörde als Vorgriff bezeichnet werden.
