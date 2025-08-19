DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +1,5%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.848 -1,5%Euro1,1708 -0,1%Öl65,87 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote
Top News
Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

18.08.25 07:29 Uhr

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,89 62,80 +0,1% 0,09 -12,2%

Wer­bung

Brent/ICE 65,85 65,85 0% 0,00 -11,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Auf den Ölpreisen lasteten die Erwartungen eines Angebotsüberschusses und die ungewissen Nachfrageaussichten. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,7 Prozent auf 62,80 Dollar. "Jede Änderung der US-Sanktionen gegen Russland, den zweitgrößten Produzenten der Opec+, könnte die durch den Ukraine-Krieg gestörten Handelsströme neu gestalten, da Russland zunehmend auf Preisnachlässe für Verkäufe an China und Indien angewiesen ist", meinte Soojin Kim, Analyst bei MUFG.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.353,03 3.335,70 +0,5% 17,33 +27,1%

Silber 38,14 38,009 +0,3% 0,13 +31,6%

Platin 1.148,55 1145,59 +0,3% 2,96 +30,9%

Kupfer 4,50 4,49 +0,1% 0,00 +9,4%

Wer­bung

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold war nicht gefragt, der Preis für die Feinunze stand wenig verändert bei 3.335 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf die leicht steigenden Marktzinsen, die das zinslose Edelmetall weniger attraktiv erscheinen ließen, und ein geringeres Sicherheitsbedürfnis der Anleger.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

US-NOTENBANK

Die Fed beendet ein zwei Jahre altes Spezialprogramm zur Überwachung innovativer Finanzaktivitäten wie Krypto und Fintech. Wie der Board of Governors mitteilte, werden diese Aktivitäten nun durch den normalen Aufsichtsprozess der Fed reguliert.

UMWELTPOLITIK USA

Das Justizministerium hat gegen eine kalifornische Behörde Klage eingereicht, die Emissionsstandards für Lkw durchsetzt, die von der Bundesbehörde als Vorgriff bezeichnet werden.

Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)