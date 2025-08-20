METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.338,51 3.334,00 +0,1% 4,51 +27,1%

Silber 37,94 38,025 -0,2% -0,09 +31,6%

Wer­bung Wer­bung

Platin 1.140,57 1137,93 +0,2% 2,64 +30,8%

Kupfer 4,48 4,47 +0,2% 0,01 +9,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG, 17.30 Uhr +++++

BHP

BHP hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 wegen niedrigerer Eisenerz- und Kohlepreise weniger umgesetzt und auf bereinigter Basis verdient als im Vorjahr und will nun die Ausschüttung an die Anleger zurückschrauben. BHP wies einen bereinigten Gewinn von 10,16 (Vorjahr: 13,66) Milliarden US-Dollar aus. Analysten hatten laut Visible Alpha 10,22 Milliarden erwartet. Der Konzernumsatz rutschte um 8 Prozent auf 51,26 Milliarden Dollar ab. BHP will nun eine Schlussdividende von 60 Cent je Aktie zahlen, nach noch 74 Cent vor einem Jahr. Analysten hatten allerdings nur mit 51 Cent gerechnet. BHP meldete außerdem einen Nettogewinn von 9,02 (7,90) Milliarden Dollar. Im Vorjahr litt BHP unter erheblichen Abschreibungen, einschließlich einer Wertminderung von 2,7 Milliarden Dollar für einige australische Nickelbetriebe. Im Ausblick sieht sich BHP mit durchwachsenen weltweiten Wirtschaftsaussichten konfrontiert. CEO Mike Henry sagte, er rechne damit, dass sich das Wachstum in naher Zukunft auf 3 Prozent oder etwas darunter abschwäche, weil sich die Handelspolitik ändere. Die Nachfrage nach Rohstoffen bleibe aber stark.

INTEL

Die US-Regierung könnte bei Intel einsteigen. Wie Bloomberg berichtet, verhandelt sie derzeit über die Beteiligung an dem US-Chiphersteller mit rund 10 Prozent. Die Beteiligung hätte einen Wert von 10,5 Milliarden Dollar. Der Plan sehe vor, Zuschüsse an das Unternehmen aus dem US Chips and Science Act in Eigenkapital umzuwandeln

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)