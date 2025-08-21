Die Ölpreise gaben ihre Vortagesgewinne wieder ab und tendierten schwach. Die Bemühungen der USA, die Staats- und Regierungschefs Russlands und der Ukraine zusammenzubringen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, verringerten die Wahrscheinlichkeit verschärfter Sanktionen gegen russisches Öl in naher Zukunft, hieß es aus dem Handel. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent auf 62,35 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.318,71 3.315,45 +0,1% 3,26 +27,0%

Silber 37,18 37,325 -0,4% -0,15 +31,7%

Platin 1.130,03 1124,78 +0,5% 5,25 +29,9%

Kupfer 4,42 4,42 -0,0% 0,00 +7,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold gab anfängliche Gewinne ab und zeigte sich etwas leichter. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 3.317 Dollar. Die Verhandlungen zwischen Putin und Trump am Freitag und das am Montag folgende Treffen des US-Präsidenten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskiy sowie europäischen Staats- und Regierungschefs seien zwar ohne Ergebnisse geblieben, doch sei auf der anderen Seite eine Eskalation ausgeblieben, so die Commerzbank. Damit verliere Gold einen Teil seiner geopolitischen Risikoprämie.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im Juli wegen der Sorgen um die Auswirkungen der US-Zölle den dritten Monat in Folge gesunken und markierten den größten Rückgang seit über vier Jahren. Die Exporte, einer der wichtigsten Wachstumsmotoren der japanischen Wirtschaft, gingen den Daten des Finanzministeriums zufolge im Vormonat um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, nach einem Minus von 0,5 Prozent im Juni. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,1 Prozent prognostiziert. Die Exporte in die USA gingen im Jahresvergleich um 10,1 Prozent zurück, nach einem Rückgang von 11,4 Prozent im Juni, was auf die Schwäche der Automobilausfuhren zurückzuführen ist. Damit war der Juli der vierte Monat in Folge mit rückläufigen Zahlen.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Neuseelands Notenbank, die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), hat am Mittwoch die Zinsen weiter gesenkt, während die Wirtschaft Schwierigkeiten hat, an Fahrt zu gewinnen. Damit setzte die Notenbank ihren aggressiven Zyklus fort, der Mitte des vergangenen Jahres begann. Der offizielle Leitzins (official cash rate, OCR) wurde um 25 Basispunkte auf 3,00 Prozent gesenkt. Dies lag im Rahmen der breiten Konsenserwartungen unter Ökonomen. Die RBNZ teilte mit, sie habe eine Senkung um 50 Basispunkte erwogen und rechne mit weiteren Zinssenkungen, sollte die Inflation weiterhin gedämpft bleiben.

TAG IMMOBILIEN

hat eine Kapitalerhöhung und eine Aufstockung der ausstehenden Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 2031 beschlossen. Der Erlös ist teilweise für eine Refinanzierung im Zusammenhang mit der angekündigten Übernahme in Polen vorgesehen. TAG wird bis zu 12,48 Millionen neue Aktien ausgeben, womit das Grundkapital um 7,1 Prozent erhöht wird. Auf Basis des Schlusskurses von Dienstag bei 15,39 Euro läge der Erlös bei etwa 192 Millionen Euro. Der Platzierungspreis wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt.

GOOGLE

will eine Strafe der EU mit Zugeständnissen in seinem Play Store abwenden. Wie das Unternehmen per Blogeintrag mitteilte, hat es angeboten, die Konditionen für Ermittler, die den Play Store nutzen, abzuändern. So sollen die Gebühren für Entwickler angepasst werden. Außerdem soll es Nutzern erleichtert werden, Angebote außerhalb des Stores wahrzunehmen. Gleichzeitig warnte Google davor, dass externe Links die Nutzer Sicherheitsrisiken aussetzen könnten.

NVIDIA

entwickelt einen neuen KI-Chip für China, der auf seiner neuesten Blackwell-Architektur basiert und leistungsfähiger sein wird als das H20-Modell, das derzeit in China verkauft wird, wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.

===

