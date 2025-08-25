Der Goldpreis gab um 0,3 Prozent nach. Belastend wirkten der anziehende Dollar und steigende Anleiherenditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Die Stimmung der britischen Verbraucher in Bezug auf ihre Finanzen hat sich einem wichtigen Indikator zufolge im August verbessert, als die Bank of England die Kreditkosten gesenkt hat. Jedoch bleibt die Stimmung weiterhin insgesamt vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Turbulenzen gedämpft. Das Verbrauchervertrauen hat sich im August um zwei Punkte verbessert - auf minus 17 von minus 19 im Juli. Dies geht aus dem monatlichen Index der GfK hervor.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Verbraucherinflation in Japan hat sich im Juli abgekühlt, ist jedoch deutlich über dem Zielwert der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent geblieben. Die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung wurde dadurch verstärkt. Die Verbraucherpreise - ohne frische Lebensmittel - stiegen im vergangenen Monat um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Anstieg von 3,3 Prozent im Juni. Damit fiel die Teuerung höher aus als die 3,0 Prozent, die in einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwartet wurde.

IPO SWISS MARKETPLACE GROUP

SMG Swiss Marketplace Group erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Börsengang in Zürich. Wie Bloomberg berichtet, könnte der Schweizer Online-Marktplatzbetreiber damit 1 Milliarde Franken einnehmen, womit das Unternehmen mit rund 4,5 Milliarden Franken bewertet würde. Ein Börsengang könnte bereits im September erfolgen. SMG teilte laut Bericht mit, es würden Meinungen von Investoren eingeholt. Über den Zeitplan sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden.

TESLA

ist wegen Versäumnissen bei Berichten zu Unfällen im Zusammenhang mit Assistenzsystemen ins Visier der Behörden geraten. Die Straßenverkehrsaufsicht National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untersucht nun die verzögerte Einreichung von Berichten.

August 22, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)