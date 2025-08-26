- Die USA werden die Zölle erhöhen und Exportbeschränkungen für Länder verhängen, die US-Technologieunternehmen besteuern oder regulieren, sagte Präsident Donald Trump am Montagabend. Dies ist seine bisher direkteste Drohung, gegen Länder vorzugehen, die seiner Meinung nach Unternehmen wie Google und Meta Platforms diskriminieren.

FED

Fed-Gouverneurin Lisa Cook muss nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump gehen. Trump kündigte an, die von Joe Biden ernannte Notenbankerin zu entlassen, und berief sich dabei auf Anschuldigungen, wonach Cook betrügerische Angaben in Hypothekenanträgen gemacht haben soll. Trump hatte am Freitag bereits gesagt, dass er Cook, die erste schwarze Frau im Board der Fed, entlassen würde, sollte sie nicht zurücktreten. Es ist allerdings unklar, ob der Präsident das Recht dazu hat.

August 26, 2025 01:35 ET (05:35 GMT)