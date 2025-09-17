Die Ölpreise legten um rund 1 Prozent zu. Die Märkte wögen das steigende geopolitische Risiko gegen die Prognosen eines bevorstehenden globalen Überangebots ab, hieß es. US-Präsident Trump hatte gewarnt, er könne "große" Sanktionen gegen Russland verhängen, falls die Nato-Länder ihm folgten und den Kauf von russischem Öl einstellten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.683,47 3.678,50 +0,1% 4,97 +38,8%

Silber 42,71 42,69 +0,0% 0,02 +46,2%

Platin 1.193,75 1.194,12 -0,0% -0,37 +36,1%

Kupfer 4,69 4,72 -0,7% -0,03 +14,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Feinunze verteuerte sich im US-Handel um 1 Prozent. "Die Märkte preisen eine nahezu sichere Senkung der Fed, die erste seit Dezember 2024, ein", sagten die Analysten von Peak Trading Research.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Konjunktur

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juli schwächer gesunken als zunächst angenommen. Sie fielen gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,9 Prozent. Vorläufig war ein Rückgang von 1,5 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze 2,6 Prozent höher.

EU - Geldpolitik

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat sich erneut gegen eine weitere Zinssenkung durch die EZB ausgesprochen und gewarnt, dass die Inflation höher als erwartet ausfallen könnte. "Die Zinsen sind auf ihrem aktuellen Niveau angemessen, weil sich die Inflation um unser 2-Prozent-Ziel stabilisiert und die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung widerstandsfähig bleibt", sagte sie laut einer auf der EZB-Website veröffentlichten Präsentation.

USA - Geldpolitik

US-Präsident Donald Trump hat seinen Kandidaten für das Board der Federal Reserve durchgebracht. Der von den Republikanern dominierte Senat bestätigte Stephen Miran, den obersten Wirtschaftsberater des Präsidenten, rechtzeitig vor Beginn der zweitätigen Sitzung der Fed. Miran war erst vor zwei Wochen nominiert worden. Er ersetzt Adriana Kugler, die im August unerwartet ihren Rücktritt erklärt hatte. Für das Weiße Haus ist dies ein bemerkenswerter Erfolg, da Miran signalisiert hatte, dass er nicht von seinem Posten im Weißen Haus zurücktreten werde.

CONTINENTAL / AUMOVIO

Im Zuge der Abspaltung von Continental wird die Aktie der Sparte Aumovio am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx mitteilte. Damit soll sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen können.

ADTRAN HOLDINGS

will Wandelschuldverschreibungen über 150 Millionen Dollar begeben. Wie die Muttergesellschaft des SDAX-Unternehmens Adtran Networks mitteilte, soll der Emissionserlös unter anderem zur Rückzahlung ausstehender Kredite verwendet werden.

GOOGLE

will in den nächsten zwei Jahren 5 Milliarden Pfund in Großbritannien investieren. Die Investitionen sollen in KI, Energiekapazitäten, Mitarbeiterschulungen, Forschung und Entwicklung sowie die damit verbundene Technik fließen und dadurch jährlich mehr als 8.000 Arbeitsplätze in ganz Großbritannien schaffen.

