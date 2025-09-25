Der Goldpreis war weiter kaum zu stoppen und stieg auf ein neues Rekordhoch von 3.793 Dollar. Zuletzt kostete die Feinunze 3.767 Dollar, 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Das Edelmetall profitiert weiter von der Aussicht auf sinkende Zinsen und ist daneben auch als sicherer Hafen gesucht angesichts der aktuellen diversen globalen Risiken.

Wer­bung Wer­bung

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

AMADEUS FIRE

Der Personaldienstleister verstärkt sich im Markt für betriebliche Weiterbildung durch die Übernahme der E-Learning-Plattform Masterplan zu einem Unternehmenswert von 20 Millionen Euro.

LITHIUM AMERICAS

Die US-Regierung zieht in Erwägung, sich an dem Bergbauunternehmen zu beteiligen. Die USA schlugen eine Kapitalbeteiligung vor, um ein Darlehen des Energieministeriums in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar, das unter der Regierung Biden gewährt wurde, neu zu verhandeln. "Dies ist ein großartiger Kritische-Mineralien-Deal", sagte ein Vertreter der Trump-Administration zu Barron's, lehnte es aber ab, die genaue Höhe der Beteiligung zu nennen, die die Regierung anstrebt. "Es ist ein kleiner Anteil", sagte er lediglich und fügte hinzu, dass die Verhandlungen noch laufen.

MICRON TECHNOLOGY

hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres einen weiteren Umsatzsprung verzeichnet und die Erwartungen übertroffen. Der Hersteller von Speicherprodukten meldete einen Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar, verglichen mit 887 Millionen im Vorjahr. Bereinigt um einmalige Posten lag der Gewinn pro Aktie bei 3,03 Dollar, wohingegen der Analystenkonsens auf lediglich 2,86 Dollar lautete. Der Umsatz kletterte um 46 Prozent auf 11,32 Milliarden Dollar. Von FactSet befragte Analysten hatten mit 11,22 Milliarden gerechnet. Für das laufende Quartal rechnet Micron mit einem Umsatz von 12,5 Milliarden Dollar plus/minus 300 Millionen und einem bereinigten Gewinn von 3,75 Dollar pro Aktie plus/minus 15 Cent. Analysten kalkulierten bislang mit 11,91 Milliarden Dollar bzw. 3,10 Dollar je Aktie.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)