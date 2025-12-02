MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
02.12.25 07:33 Uhr
Werbung
will in den nächsten Jahren bei weiterem Wachstum die Marge bedeutend verbessern. Der Industriedienstleister gab im Vorfeld seines Kapitalmarkttages Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2030 bekannt und will die EBITA-Marge auf 8 bis 9 Prozent verbessern. 2024 hatte Bilfinger eine EBITA-Marge von 5,2 Prozent eingefahren, in diesem Jahr wird sie zwischen 5,2 und 5,8 Prozent erwartet.
Werbung
Werbung
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 01:33 ET (06:33 GMT)