Der Dollar beendete seine Aufwertung trotz der weiter steigenden Renditen. Die Entspannungssignale im Nahost-Krieg drückten. Der Euro konnte sich leicht auf 1,1638 Dollar erholen.

Der Dollar nimmt seine Aufwertung am Morgen im asiatisch geprägten Handel wieder auf - der Dollarindex klettert um 0,4 Prozent. Die Währungen öl- und gasexportierender Länder haben durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise profitiert - darunter die Norwegische Krone, der Australische und der Kanadische Dollar. Umgekehrt geraten die Währungen von Nettoimporteuren unter Druck. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, verweist auf den Euro und das Pfund Sterling. An den Optionsmärkten werde kurzfristig weiterhin auf einen schwächeren Euro gesetzt; die Absicherungskosten für eine Laufzeit von einer Woche stiegen auf das höchste Niveau seit Juni 2025.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.142,65 +0,1 7,33 5.135,32

Silber 81,90 -1,8 -1,51 83,41

Platin 2.138,27 -0,5 -10,23 2.148,50

Gold war nach dem kräftigen Rücksetzer wieder etwas gesucht. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 5.139 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,44 +3,7 2,78 74,66

Brent/ICE 84,27 +3,5 2,87 81,40

Die von den USA ankündigten Maßnahmen zur Stabilisierung der Öllieferungen durch den Persischen Golf halfen, den Ölpreisanstieg zu bremsen. WTI verteuerte sich um 1,4 Prozent, Brent um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

NAHOSTKRIEG

Ein vor der Küste Kuwaits vor Anker liegender Tanker hat eine "große Explosion" an seiner Backbordseite gemeldet. Dort tritt Öl aus.

Die Flottenchefin von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd, Silke Lehmköster, glaubt nicht an einen schnellen militärischen Schutz von Handelsschiffen zur Passage der Straße von Hormus. "Die Hoffnung ist groß, aber unsere Erwartung ist relativ gering", sagte Lehmköster dem Spiegel.

US-STRAFZÖLLE

Ein Richter an einem Bundeshandelsgericht hat die US-Regierung am Mittwoch angewiesen, das Verfahren zur Rückerstattung von Zöllen an Importeure zu beschleunigen, die der Oberste Gerichtshof im vergangenen Monat für illegal erklärt hatte.

BEIGE BOOK

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA zeigt sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiter differenziert. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, stieg die gesamtwirtschaftliche Aktivität in sieben der zwölf Federal Reserve Distrikte leicht bis moderat. Die Zahl der Distrikte, die eine stagnierende oder rückläufige Aktivität meldeten, erhöhte sich von vier im Vorquartal auf fünf im aktuellen Quartal. Obwohl die Verbraucherausgaben insgesamt leicht angestiegen seien, hätten zwei Distrikte anhaltende Rückgänge gemeldet.

KONJUNKTUR CHINA

China strebt in diesem Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 4,5 und 5 Prozent an und signalisiert damit, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in eine Phase langsameren Wachstums eintritt. Das Ziel ist das niedriges seit mindestens den 1990er-Jahren. Laut Regierungsangaben wuchs das BIP im vergangenen Jahr real um 5,0 Prozent und erreichte damit das offizielle Ziel trotz eines erneuten Handelskriegs mit den USA.

BAYER

hat einen wichtigen Etappenerfolg bei der geplanten Einigung mit zahlreichen Klägern um den Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) erzielt. Ein Gericht in St. Louis (Missouri) genehmigte vorläufig einen vorläufigen Vergleich, wie Bayer mitteilte. Mit der Vereinbarung sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) auf Roundup zurückgeführt wird.

LEG IMMOBILIEN

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR 2025 Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24

Nettokaltmiete 920 +7% 915 +6% 859

EBITDA bereinigt 718 +7% 702 +5% 670

AFFO 220,5 +10% 221,7 +11% 200,4

AFFO je Aktie 2,92 +9% 2,96 +10% 2,69

Dividende je Aktie 2,92 +8% 2,93 +9% 2,70

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- AFFO: 220 bis 240 Mio Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, AFFO und Dividende je Aktie in Euro;

MERCK KGAA

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24

Umsatz 5.249 -3,1% 5.280 -2,6% 5.418

EBITDA bereinigt 1.443 -3% 1.434 -4% 1.491

EBITDA bereinigt-Marge 27,5 -- 27,2 -- 27,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 319 -52% 593 -11% 666

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,88 -9% 1,89 -9% 2,07

Ergebnis je Aktie 0,73 -52% 1,37 -10% 1,53

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: zwischen 20,0 und 21,1 Mrd Euro / organischen Umsatzwachstum von rund -1% bis +2%

- EBITDA bereinigt: zwischen 5,5 und 6,0 Mrd Euro / organischen EBITDA bereinigt Wachstum von -4% bis +1%

- Ergebnis je Aktie bereinigt: von 7,10 bis 8,00 Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

PATRIZIA

hat nach vorläufigen Zahl im abgelaufenen Geschäftsjahr das EBITDA um 35,4 Prozent auf 63,0 Millionen Euro gesteigert. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 233,4 Millionen Euro nach 228,4 Millionen im Vorjahr kehrten zum Wachstum zurück und überstiegen die Aufwandsposten, womit das strategische Ziel, die Finanzergebnisse der Gesellschaft unabhängiger vom allgemeinen Marktumfeld zu machen, erreicht wurde.

STRÖER

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR 2025 Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24

Umsatz 2.075 +1% 2.066 +1% 2.047

EBITDA bereinigt 626 0% 623 -0,4% 626

EBITDA-Marge bereinigt 30,2 -- 30,2 -- 30,6

Konzernergebnis 140 -5% 150 +2% 148

Ergebnis je Aktie 2,70 -3% k.A. -- 2,77

Dividende je Aktie k.A. -- 2,19 -5% 2,30

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

DAVIDE CAMPARI

rechnet damit, dass Handelszölle und Währungseffekte das Umsatz- und Ergebniswachstum dämpfen werden. Das Unternehmen erwartet für 2026 ein organisches Umsatzwachstum in einem ähnlichen Tempo wie im Vorjahr. 2025 erzielte Campari einen Umsatz von 3,05 Milliarden Euro. Dies entspricht einem organischen Wachstum von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag im Rahmen der Unternehmensprognose sowie der Analystenerwartung. Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 636,9 Millionen Euro, was einem Anstieg von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

WIZZ AIR

Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten wird den Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2026 nach Ungternehmensangabe mit rund 50 Millionen Euro belasten.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

