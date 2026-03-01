Für die Rendite zehnjährigen US-Staatsanleihen ging es um 2 Basispunkte auf 4,15 Prozent nach oben. Die Ölpreisentwicklung habe Inflationssorgen am Köcheln gehalten, hieß es, weil dies Spielraum für Zinssenkungen verringere.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:52

EUR/USD 1,1638 +0,2 0,0028 1,1610 1,1645

EUR/JPY 183,97 +0,3 0,4800 183,4900 183,5400

EUR/CHF 0,9038 +0,0 0,0002 0,9036 0,9046

EUR/GBP 0,8649 -0,0 -0,0003 0,8652 0,8651

USD/JPY 158,06 +0,0 0,0200 158,0400 157,5900

GBP/USD 1,3449 +0,3 0,0033 1,3416 1,3460

USD/CNY 6,8608 -0,2 -0,0158 6,8766 6,8766

USD/CNH 6,861 -0,3 -0,0188 6,8798 6,8680

AUS/USD 0,7171 +0,7 0,0052 0,7119 0,7156

Bitcoin/USD 69.814,85 -0,6 -436,06 70.250,91 70.909,87

Der Dollar baute seine Vortagesverluste weiter aus - der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Greenback hatte zuletzt - insbesondere auch vor dem Hintergrund des massiven Anstiegs der Ölpreise - von seinem Status als "sicherer Hafen" profitiert. Wäre der Dollar allerdings ein unangefochten sicherer Hafen, wäre er deutlich stärker gestiegen, merkten die Analysten von TD zur derzeitigen Rolle des Greenbacks an.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.204,45 +0,3 13,14 5.191,31

Silber 87,88 -0,6 -0,52 88,40

Platin 2.186,40 -0,6 -14,05 2.200,45

Der Goldpreis stieg im US-Handel um gut 1 Prozent, wobei laut Marktteilnehmern der schwächere Dollar mithalf.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,05 +0,7 0,60 83,45

Brent/ICE 88,05 +0,3 0,25 87,80

Die Erdölpreise gaben zunächst um einen zweistelligen Prozentwert nach. Nachdem Meldungen, die US-Marine habe Öltanker erfolgreich durch die Straße von Hormus eskortiert, unbestätigt blieben, reduzierten sie ihre Abgaben wieder etwas. Neben der von US-Präsident Trump ausgelösten vagen Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende wurden die Ölpreise auch davon gedrückt, dass die Internationale Energieagentur (IEA) ein außerordentliches G7-Treffen zur Freigabe strategischer Ölreserven einberufen hatte. Des Weiteren hatte Saudi-Arabien eine erhöhte Kapazitätsauslastung der saudischen Ost-West-Pipeline bekannt gegeben als Umgehung der vom Iran praktisch gesperrten Schiffspassagen durch die Seestraße von Hormus.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

PORSCHE AG

Nachfolgend die Gesamtjahrsezahlen 2025 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24

Umsatz 36.272 -10% 36.851 -8% 40.083

Operatives Ergebnis 413 -93% 487 -91% 5.637

Operative Umsatzrendite 1,1 -- 2,8 -- 14,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 310 -91% 360 -90% 3.595

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,48 -88% 0,40 -90% 3,95

Netto-Cashflow Automobile 1.510 -60% 1.878 -50% 3.735

Dividende je Vorzugsaktie 1,01 -56% 0,85 -63% 2,30

Die Porsche AG rechnet nach dem Gewinneinbruch vergangenes Jahr infolge hoher Kosten wegen des Strategieschwenks mit keiner Trendwende, zumindest nicht beim Umsatz. Die Erlöse dürften 2026 erneut sinken, das operative Ergebnis wird weiter deutlich unter früheren Werten im zweistelligen Prozentbereich zurückliegen. Porsche sieht den Umsatz in der Bandbreite von rund 35 bis 36 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent erreichen. Angesichts des Gewinneinbruchs will Porsche auch weniger an die Aktionäre ausschütten: Die Dividende soll auf 1,01 Euro je Vorzugsaktie von 2,30 Euro im Vorjahr gesenkt werden.

LUFTHANSA

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu Streiks bei Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen. Bestreikt werden Flüge, die am 12. und 13. März von deutschen Flughäfen starten. Hintergrund sind zum einen die gescheiterten Tarifverhandlungen über Vergütungsfragen bei der Cityline und zum anderen über die betriebliche Altersversorgung der Flugzeugführer bei der Kernmarke Lufthansa und der Fracht-Airline Lufthansa Cargo.

WACKER CHEMIE

Nachfolgend die Gesamtjahreszahlen 2025 (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTET

GESAMTJAHR* Gj25 ggVj Gj24

Umsatz 5.485 -4% 5.722

EBITDA 427 -43% 744

EBIT -180 -- 271

Ergebnis nach Steuern -805 -- 261

Ergebnis je Aktie -16,53 -- 4,85

Dividende je Aktie 0,00 -- 2,50

*Das Unternehmen hatte am 28. Januar vorab Zahlen berichtet.

Das schwache Wirtschaftsummfeld, hohe Energiekosten und die schwierige Lage im Bereich Polysilizium, dem Grundstoff für die Solarindustrie, haben Wacker Chemie 2025 schwer belastet. Die Aktionäre sollen für 2025 keine Dividende gekommen, nachdem im Vorjahr noch 2,50 Euro je Aktie gezahlt wurden. Der Ausblick für das neue Jahr ist verhalten. Für das erste Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 1,35 Milliarden Euro und somit weniger als im Vorjahr. Das EBITDA wird bei 140 bis 160 Millionen Euro verortet und damit dank Kosteneinsparungen über dem Niveau des Vorjahres. Für das Gesamtjahr rechnet der MDAX-Konzern mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einem EBITDA in der Spanne von 550 bis 700 Millionen Euro. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten sind allerdings nicht in der Prognose nicht enthalten.

ORACLE

hat einen höheren Quartalsumsatz verbucht und seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben, weil die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) das Angebot weiterhin übersteigt. Oracle meldete einen Gewinn von 3,72 (Vorjahr: 2,94) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie waren es 1,79 Dollar und damit mehr als von Analysten mit 1,70 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 17,19 Milliarden Dollar. Analysten hatten16,92 Milliarden prognostiziert. Oracle rechnet damit, die prognostizierte Umsatzwachstumsrate für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus zu erreichen und möglicherweise sogar zu übertreffen und hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 90 Milliarden Dollar an. Nachbörslich stieg der Kurs um über 8 Prozent.

