+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:14

EUR/USD 1,1497 -0,1 -0,0013 1,1510 1,1517

Wer­bung Wer­bung

EUR/JPY 183,27 -0,1 -0,1500 183,4200 183,4200

EUR/CHF 0,9049 +0,0 0,0001 0,9048 0,9037

EUR/GBP 0,8628 +0,0 0,0002 0,8626 0,8631

USD/JPY 159,4 +0,0 0,0700 159,3300 159,2800

GBP/USD 1,3322 -0,1 -0,0019 1,3341 1,3341

USD/CNY 6,8864 +0,3 0,0175 6,8689 6,8689

USD/CNH 6,8885 +0,1 0,0084 6,8801 6,8807

AUS/USD 0,7049 -0,4 -0,0025 0,7074 0,7079

Bitcoin/USD 71.270,28 +1,5 1.076,94 70.193,34 70.094,98

Wer­bung Wer­bung

Für den "sicheren Hafen" Dollar ging es weiter nach oben - der Dollar-Index gewann 0,5 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.095,95 +0,3 17,05 5.078,89

Silber 83,04 -0,9 -0,72 83,76

Platin 2.115,54 -0,8 -16,46 2.132,00

Der Goldpreis gab 1,6 Prozent nach, belastet durch den festeren Dollar und weiter gestiegene Marktzinsen.

Wer­bung Wer­bung

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,69 -0,0 -0,04 95,73

Brent/ICE 100,08 -0,4 -0,38 100,46

Öl der Sorte Brent kämpfte wieder mit der 100-Dollar-Marke, die Ölpreise legten um rund 10 Prozent zu. Die Internationale Energieagentur hatte ihre Prognose für das Wachstum des Ölangebots 2026 drastisch gesenkt und erklärt, der Nahost-Krieg stelle die größte Störung der globalen Energiemärkte aller Zeiten dar. US-Präsident Donald Trump räumte dem Verhindern einer iranischen Atombombe Priorität gegenüber den Ölpreisen ein. Preistreibend für Rohöl waren auch neue Angriffen des Iran auf die Ölinfrastruktur der Nachbarländer und auf Handelsschiffe im Persischen Golf. Laut US-Energieminister Chris Wright ist die US-Marine derzeit noch nicht in der Lage, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NAHOST-KRIEG

US-Präsident Donald Trump hat seine seine Rhetorik gegenüber dem Iran verschärft. Er schrieb am Freitag in einem Beitrag auf Truth Social, dass die USA das "terroristische Regime des Iran" militärisch und wirtschaftlich "völlig zerstören" werden. Er warnte die Führung des Landes, dass die USA über "beispiellose Feuerkraft, unbegrenzte Munition und viel Zeit" verfügten. "Beobachten Sie, was heute mit diesen gestörten Dreckskerlen passiert", sagte er. "Sie haben 47 Jahre lang unschuldige Menschen auf der ganzen Welt getötet, und jetzt töte ich sie, als der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika."

FUSSBALL-WM

US-Präsident Donald Trump hält eine Teilnahme des Iran an der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft (WM) für unangebracht. "Die iranische Fußballnationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort sind - zu ihrem eigenen Schutz und für ihre eigene Sicherheit", schrieb Trump in einem Post auf Truth Social. Der iranische Sportminister Ahmad Donyamali hatte laut staatlichen Medien offiziell erklärt, dass der Iran nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird.

ALLIANZ

ordnet ihren Vorstand mit Wirkung zum 1. Januar 2027 neu. Hintergrund der Umstrukturierung ist das planmäßige Ausscheiden von Klaus-Peter Röhler, der nach 30 Dienstjahren und dem Erreichen der Altersgrenze zum Jahresende 2026 in den Ruhestand tritt. Wie der Konzern mitteilte, rückt als neues Mitglied Tomas Kunzmann in den Vorstand auf, der seit Juli 2022 als CEO die Sparte Allianz Partners leitet. Kunzmann soll im Konzernvorstand die Verantwortung für die Region Asien-Pazifik inklusive Indien übernehmen. Seine Nachfolge bei Allianz Partners will die Allianz zu einem späteren Zeitpunkt benennen.

ADOBE

CEO Shantanu Narayen wird zurücktreten, sobald ein neuer Chef für die KI-Ära gefunden ist. Narayen wird die Führung der Transformation des Softwareunternehmens in den vergangenen 18 Jahren zugeschrieben. Adobe wies für das erste Quartal einen Gewinn von 1,89 Milliarden US-Dollar oder 4,60 Dollar je Aktie aus verglichen mit 1,81 Milliarden Dollar oder 4,14 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,06 Dollar und damit über den von Analysten erwarteten 5,87 Dollar. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 6,40 Milliarden Dollar. Analysten hatten Erlöse von 6,28 Milliarden Dollar prognostiziert. Adobes jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR) aus dem Bereich KI-First hat sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem ARR von 26,06 Milliarden Dollar, was der Schätzung der Wall Street entsprach. Für das laufende zweite Quartal erwartet Adobe einen Umsatz von 6,43 bis 6,48 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,80 bis 5,85 Dollar. Analysten prognostizieren einen Umsatz von 6,43 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 5,68 Dollar je Aktie.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)