Der Goldpreis stieg mit dem gesunkenen Greenback und niedrigeren Marktzinsen um 1,3 Prozent je Feinunze. Am Mittwochmorgen zieht der Preis des Edelmetalls im asiatisch dominierten Handel mit dem sinkenden Dollar weiter an.

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ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,1 -14,9 -16,85 112,95

Brent/ICE 94,82 -13,2 -14,45 109,27

Die Ölpreise zogen zunächst mit US-Angriffen auf die iranische Insel Charg an, drehten mit dem diplomatischen Vorstoß Pakistans im späten Geschäft aber knapp ins Minus. Ein Fass der US-Erdölsorte WTI verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 111,73 Dollar. Die in der Nacht zum Mittwoch bekanntgegebene Waffenruhe lässt die Ölpreise um zweistellige Prozentsätze absacken.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN / UN-RESOLUTION

Russland und China haben im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihr Veto gegen einen Resolutionsentwurf eingelegt, mit dem der Iran zur Öffnung der Straße von Hormus aufgefordert werden sollte. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Rashid Al Zayani, der die Resolution eingebracht hatte, erklärte, der Iran habe kein Recht, die Straße von Hormus zu militarisieren, und sollte der Iran die Wasserstraße weiterhin kontrollieren, würde dies die globale wirtschaftliche Stabilität und die internationale Ernährungssicherheit unmittelbar beeinträchtigen. Die Resolution erhielt elf Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

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RESERVE BANK OF INDIA

Indiens Zentralbank hat ihren Leitzins wie weithin erwartet stabil bei 5,25 Prozent gehalten. Damit reiht sie sich in die Riege der Währungshüter weltweit ein, die abwägen, wie auf den Krieg im Nahen Osten zu reagieren ist.

RESERVE BANK OF NEW ZEALAND

Die neuseeländische Notenbank hat ihren Leitzins am Mittwoch unverändert bei 2,25 Prozent belassen. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bleibt jedoch in erhöhter Alarmbereitschaft hinsichtlich möglicher inflationärer Folgen des Krieges im Nahen Osten.

REDCARE

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal nach vorläufigen Angaben um 18,3 Prozent im Jahresvergleich auf 848 Millionen Euro. Der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) kletterte um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. Der Non-Rx-Umsatz stieg um 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro. In Deutschland zog das Non-Rx-Wachstum an: Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 287 Millionen Euro, nachdem er im vierten Quartal 2025 noch um 5,4 Prozent zugelegt hatte. Für 2026 hat sich das Unternehmen ein Wachstum des Konzernumsatzes von 13 bis 15 Prozent vorgenommen. Der Non-Rx-Umsatz soll um 8 bis 10 Prozent steigen. Redcare peilt eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5 Prozent an nach 2,0 Prozent im Vorjahr.

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LEONARDO

Ein aktivistischer Investor beim Rüstungskonzern will andere Aktionäre mobilisieren, um die italienische Regierung daran zu hindern, den CEO auszutauschen. Guy Wyser-Pratte will nach eigenen Angaben auf der Hauptversammlung einen Antrag einbringen, der einen möglichen Wechsel an der Unternehmensspitze ablehnt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die Regierung von Giorgia Meloni beabsichtige, Roberto Cingolani als CEO zu ersetzen. Die italienische Regierung lehnte eine Stellungnahme ab. Leonardo reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

APPLE

könnte einem Medienbericht zufolge mit Verzögerungen bei der Einführung seines mit Spannung erwarteten faltbaren iPhones konfrontiert sein. Apple habe mit Problemen in der technischen Testphase des faltbaren iPhones zu kämpfen, was zu Verzögerungen im Produktions- und Versandplan führen könnte, berichtet Nikkei Asia unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/cln

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April 08, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)