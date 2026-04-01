Der Dollar wertete weiter ab - nur bedingt belastet von der etwas niedriger als prognostiziert ausgefallen US-Kerninflation. Denn in den USA gebe es keinen breit angelegten Inflationstrend. Anders als beim Preisschock 2022 hätten Verbraucher nicht das Finanzpolster wie aus der Pandemiezeit, um ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten, gab Analyst Stephen Coltman von 21shares zu bedenken. Der Dollarindex fiel um 0,2 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.717,79 -0,6 -29,70 4.747,49

Silber 74,33 -2,0 -1,55 75,88

Platin 2.040,00 -0,3 -5,15 2.045,15

Der Goldpreis bewegte sich nach den jüngsten Aufschlägen kaum noch, zeigte sich mit 0,1 Prozent knapp im Minus. Die Sorge wuchs, dass anhaltende Spannungen im Nahen Osten einige Zentralbanken dazu veranlassen könnten, Gold zu verkaufen, um Liquidität und Währungsvolatilität zu steuern, erläuterten die ANZ-Analysten.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 104,72 +8,4 8,15 96,57

Brent/ICE 102,15 +7,3 6,95 95,20

Wer­bung Wer­bung

Ein Fass der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 1,7 Prozent auf 94,32 Dollar. "Am Markt herrscht große Vorsicht, weil es so viel Unsicherheit gibt", relativierte Energie-Expertin Andrejka Bernatova von der auf Energie spezialisierten Zweckgesellschaft Dynamix Corporation III die Preisabschläge. Die große Frage für den Markt sei, ob die Straße von Hormus wieder geöffnet werde. Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen den USA und dem Iran machen die Ölpreise im asiatischen Handel einen Sprung nach oben. Brent klettert wieder deutlicher über die Marke von 100 Dollar je Barrel.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

WAHL UNGARN

Ministerpräsident Viktor Orbán hat bei der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag eine erdrutschartige Niederlage erlitten. Damit endet die 16-jährige Regierungszeit des Politikers, der zu einer Symbolfigur für rechtspopulistische Staatsführer weltweit geworden war. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen liegt die Oppositionspartei von Peter Magyar mit 53,6 Prozent vorn, verglichen mit 37,8 Prozent für Orbáns Fidesz-Partei.

LUFTHANSA

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Lufthansa Cityline für Montag und Dienstag zum Streik aufgerufen. Die Piloten bei Eurowings sind für Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Streik bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline beginnt am 13. April 2026 um 00:01 Uhr und endet am 14. April 2026 um 23:59 Uhr Ortszeit. Ausgenommen sind Flüge der Lufthansa und der Cityline aus Deutschland in den Nahen Osten. Betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten.

Wer­bung Wer­bung

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)