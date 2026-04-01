+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20

EUR/USD 1,1793 -0,0 -0,0002 1,1795 1,1797

Wer­bung Wer­bung

EUR/JPY 187,45 +0,1 0,1800 187,2700 187,3600

EUR/CHF 0,9209 +0,0 0,0001 0,9208 0,9208

EUR/GBP 0,8686 -0,1 -0,0008 0,8694 0,8689

USD/JPY 158,92 +0,1 0,1500 158,7700 158,8100

GBP/USD 1,3571 +0,1 0,0007 1,3564 1,3575

USD/CNY 6,8168 +0,0 0,0012 6,8156 6,8157

USD/CNH 6,8134 +0,1 0,0036 6,8098 6,8074

AUS/USD 0,7139 +0,2 0,0016 0,7123 0,7136

Bitcoin/USD 74.148,78 +0,0 22,72 74.126,06 74.855,48

Wer­bung Wer­bung

Der noch am Montag als Fluchtwährung gesuchte Dollar wertete am Dienstag etwas ab und der Dollarindex reduzierte sich um 0,3 Prozent. "Auf handelsgewichteter Basis ist die kriegsbedingte Rally des Dollars inzwischen vollständig verpufft", meinte Analyst Karl Schamotta von Corpay und fügte an, dass der Iran-Krieg den Dollar bisher nicht so beflügelt habe wie frühere Konflikte. "Eine sprunghafte amerikanische Politikgestaltung, anhaltende Fragen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve und die wachsende Sorge über die fiskalische Entwicklung des Landes haben den Status der Währung als unangefochtener sicherer Hafen der Welt untergraben", so der Analyst weiter.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.825,77 -0,3 -14,57 4.840,34

Silber 79,71 +0,2 0,18 79,53

Platin 2.109,92 +0,3 6,27 2.103,65

Dank des nachgebenden Dollar und der sinkenden Marktzinsen stieg der Goldpreis um 2,2 Prozent auf 4.844 Dollar je Feinunze.

Wer­bung Wer­bung

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,64 +0,4 0,36 91,28

Brent/ICE 95,59 +0,8 0,80 94,79

Die Ölpreise, die nach dem Abbruch der Verhandlungen kräftig zugelegt hatten, fielen wieder unter die Marke von 100 Dollar je Barrel. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 4,2 Prozent auf 95,15 Dollar, weil der Markt die Hoffnung aufrechterhält, dass die USA und der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehren werden. Unterdessen bleibt die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr praktisch gesperrt, was die schon seit mehr als einen Monat andauernde Versorgungsunterbrechung verlängert. Der Rückgang von bis zu 10 Dollar pro Barrel gegenüber den gestrigen Höchstständen habe "die Möglichkeit erneuter Gespräche wider gespiegelt, die zu einem Atomabkommen führen könnten, das letztendlich eine Wiedereröffnung der Meerenge bewirken könnte", so die Analysten von Ritterbusch & Associates. "Selbst ein Schimmer von Verhandlungsfortschritten kann leicht einen dramatischen Preisverfall auslösen."

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN-KRIEG

US-Seestreitkräfte haben nach Angaben eines US-Beamten seit Beginn der Blockade am Montagmorgen acht Öltanker abgefangen, die in iranische Häfen einlaufen oder diese verlassen wollten. In allen Fällen nahmen die US-Streitkräfte laut US-Offiziellen über Funk Kontakt mit der Besatzung auf und wiesen sie an, umzukehren. Alle Tanker kamen der Aufforderung nach, sodass ein Entern der Schiffe nicht erforderlich gewesen sei.

GELDPOLITIK USA

US-Finanzminister Scott Bessent ist der Ansicht, dass die Federal Reserve die Zinsen senken müsse. Er verstehe aber, wenn die Notenbanker angesichts des Iran-Krieges "auf etwas Klarheit warten wollen", sagte Bessent. Die Fed sollte aber bis zur Bestellung eines neuen Chairman warten, um den nächsten Zinszyklus einzuleiten.

US-NOTENBANK

Der Bankenausschuss des US-Senats wird in der kommenden Woche eine Anhörung zur Bestätigung von Kevin Warsh abhalten, den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump für die Leitung der Federal Reserve.

FRAPORT

Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, nutzten im März rund 4,7 Millionen Passagiere den Frankfurter Flughafen. Dies war ein Anstieg von 2,1 Prozent zum Vorjahr - trotz Sondereffekte durch zwei Streiktage und die aktuelle geopolitische Situation. Von den Lufthansa-Streiks Mitte März seien in Frankfurt etwa 100.000 Fluggäste betroffen gewesen. Die Folgen des Iran-Kriegs haben laut Mitteilung im März zu einem Rückgang von 68,6 Prozent des Passagieraufkommens in die Region Nahost geführt. Im Zeitraum Januar bis März stieg das Passagieraufkommen in Frankfurt um 2,3 Prozent auf 12,7 Millionen.

LUFTHANSA

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat noch vor Ablauf ihres zweiten Streiktages am Dienstag erneute Streiks angekündigt. Zugleich schlug die Gewerkschaft der Arbeitgeberseite ein verbindliches Schlichtungsverfahren für die Tarifkonflikte vor, um eine weitere Eskalation in der "festgefahrenen" Situation zu vermeiden. Bei der Kernairline Lufthansa, die Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo sowie Cityline sollen am Donnerstag und Freitag alle Flüge bestreikt werden, die in diesem Zeitraum von deutschen Flughäfen starten, wie VC mitteilte.

SHELLY GROUP

hat mit ihrem Umsatz im ersten Quartal die eigene Prognose übertroffen. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz mit Geräten wie intelligenten Steuerungen, Sensoren und Schaltern und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 26 Prozent auf rund 33,4 Millionen Euro, wie das seit wenigen Tagen im SDAX notierte Unternehmen mitteilte. Damit habe die Umsatzentwicklung über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen.

ASML

hat seine Umsatzprognose für das Jahr angehoben, da Chiphersteller weiterhin Milliarden von Dollar in die Maschinen des Konzerns zur Halbleiterfertigung investieren. Damit wollen sie immer fortschrittlichere Chips für künstliche Intelligenz (KI) herstellen. ASML hob seine Prognose für das Gesamtjahr an, um der wachsenden Nachfrage nach seinen Produkten Rechnung zu tragen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 36 Milliarden und 40 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose bei 34 Milliarden bis 39 Milliarden Euro gelegen. Im Jahr 2025 erzielte ASML einen Umsatz von 32,67 Milliarden Euro. Die Bruttomarge wird unterdessen weiterhin zwischen 51 Prozent und 53 Prozent erwartet. Für 2025 wies das Unternehmen eine Bruttomarge von 52,8 Prozent aus.

HAVAS

hat im ersten Quartal geringere Nettoerlöse verbucht und damit die Markterwartungen verfehlt. Das Unternehmen hielt jedoch an seiner Jahresprognose fest, da es weiterhin zuversichtlich ist, Wachstum zu erzielen. Die Nettoerlöse sanken auf 638 Millionen Euro von 649 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auf organischer Basis wuchsen die Nettoerlöse um 2,5 Prozent. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten Nettoerlöse von 640,7 Millionen Euro prognostiziert.

KERING

hat im ersten Quartal einen Umsatz von 3,57 Milliarden Euro erzielt. Auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Wechselkursen sei dieser im Vergleich zu den Vorjahresmonaten stabil gewesen. Auf berichteter Basis sank der Umsatz im Jahresvergleich um 6 Prozent. Beide Wachstumsraten zeigten eine Verbesserung gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres. Das Ergebnis entsprach weitgehend den Analystenprognosen von 3,59 Milliarden Euro, wie aus einer von Visible Alpha erstellten Umfrage hervorgeht.

UBS

Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für die UBS von A auf A+ angehoben. Der Ausblick für das Rating ist stabil.

BOEING

hat im März 46 Flugzeuge ausgeliefert. Damit lagen die Auslieferungen im ersten Quartal in Summe über dem Vorjahreszeitraum. Der US-Flugzeughersteller teilte mit, dass er in den ersten drei Monaten des Jahres 143 Flugzeuge an Kunden übergeben hat, gegenüber 130 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)