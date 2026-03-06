MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

02.06.26 07:30 Uhr

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft.

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Soitec

- AT&S Austria Technologie

- Computacenter

- SES

- Comet Holdings

- Inficon

- Acerinox

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Kety

- TGS

- Aker

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Camurus

- Christian Dior

- Vidrala

- Bavarian Nordic

- B&M

- Big Yellow Group

- Wendel

- Wallenstam

- Inwit

- Easyjet

- Ambu

- Sunbelt Rentals

DELIVERY HERO

Prosus kann sich mit der vorgeschriebenen Senkung der Beteiligung an Delivery Hero mehr Zeit lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie die Frist verlängert. Sie nannte aber keinen Zeitraum. Prosus hatte sich im Gegenzug für die Genehmigung der Übernahme von Just Eat Takeaway verpflichtet, den Anteil am deutschen Lieferkonzern, an dem Uber Technologies jüngst Übernahmeinteresse angemeldet hat, zu reduzieren.

ADDIKO BANK

Der Bieterkampf um die Addiko Bank geht weiter. Die Nova Ljubljanska Banka (NLB) aus Slowenien kündigte an, ihre Offerte auf 33,50 Euro je Aktie in bar von 29 Euro zu erhöhen. Das Angebot liegt damit deutlich über der Raiffeisen Bank International (RBI), die ihre Offerte ihrerseits zuletzt auf 26,50 Euro je Aktie aufgestockt und am 14. Mai ein öffentliches Übernahmeangebot im Volumen von insgesamt 517 Millionen Euro vorgelegt hatte.

ANTHROPIC

Der KI-Entwickler geht den ersten formalen Schritt in Richtung Börsengang. Bei der US-Börsenaufsicht SEC sei vertraulich der Entwurf des Registrierungsdokuments (Formular S-1) für das geplante IPO eingereicht worden, erklärte Anthropic in einem Blog-Beitrag.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)