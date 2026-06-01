DAX24.840 +0,2%Est506.056 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 -5,5%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.961 -0,4%Euro1,1611 +0,1%Öl96,96 -0,4%Gold4.466 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Marvell Technology A3CNLD Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- HOCHTIEF steigt in DAX auf -- PUMA, BYD im Fokus
Top News
Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen
Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026 Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

04.06.26 07:35 Uhr

US-Unternehmen hatten laut dem Konjunkturberticht Beige Book der US-Notenbank auch im dritten Monat des Iran-Konflikts mit energiebedingten Preissteigerungen und wirtschaftlicher Unsicherheit zu kämpfen. Sie seien zu Beginn dieses Jahres zwar stabil, aber vorsichtig gestartet. Die höheren Energiepreise hätten die Inflationserwartung der Verbraucher verschlechtert und die Verbraucherstimmung seit Beginn des Konflikts Ende Februar auf Rekordtiefs gedrückt. Die meisten Distrikte meldeten im Mai eine höhere Inflation als im vorangegangenen Bericht. Während Ökonomen beobachten, ob die Unternehmen ihre Kosten an die Verbraucher weitergeben werden, stiegen die Kosten für Vorleistungen ohne Arbeitskosten schneller als die Verkaufspreise. Dies trug zu größeren Sorgen über eine Margenkompression bei.

COMMERZBANK

will die Angaben der übernahmewilligen Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente prüfen lassen und stellt dazu der Finanzaufsicht Bafin die relevanten öffentlich verfügbaren Informationen sowie ihre eigene Analyse und Erkenntnisse zur Verfügung. Die Bank warnt vor möglicherweise irreführenden Unicredit-Angaben und "spricht sich für eine umfassende Prüfung des Sachverhalts aus, um dem Markt ein vollständiges Bild zu geben."

OMV

begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von 750 Millionen Euro. Die Papiere haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 10. Dezember 2032 mit einem festen Zinssatz von 4,375 Prozent pro Jahr verzinst.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)